Созданная Лукашенко система зашаталась и начала сыпаться

Десять лет назад, в разгар мирового экономического кризиса, среди разнообразных процессов, связанных с ним, можно было наблюдать крайне поучительный феномен, имевший как экономическую, так и социологическую и психологическую составляющие.

Речь идет о личностном, можно даже сказать, экзистенциальном кризисе, с которым столкнулась тогда не очень обширная, но весьма яркая социальная группа. Имеются в виду люди, которые преуспели в предыдущий период безудержного экономического роста, будучи заняты в обслуживающих (в широком смысле этого слова) сферах бизнеса, относясь при этом к очень хорошо зарабатывающей категории.

Пиарщики, джиарщики, дизайнеры, консультанты по околовсяческим вопросам, а также малый и средний бизнес, сформировавшийся вокруг крупных корпораций, будь то поставки воздушных шариков для газпромовских корпоративов или «прокладки» для откатных схем.

Важно подчеркнуть, что речь не о людях, которые прекрасно отдавали себе отчет, что им невероятно повезло с синекурой, и сохраняли в связи с этим адекватную самооценку. Нет, речь о гражданах, у которых пять–десять лет преуспевания и неуклонного повышения доходов сформировали искреннее убеждение, что их успех – объективное отражение их достоинств. Что их квартиры, машины, отпуска в Ницце, а также собственность в Черногории (или даже Британии) – абсолютно естественное и справедливое следствие их усилий, талантов и напряженной работы. А те, у кого со всем вышеперечисленным не сложилось, просто бездари или недостаточно стараются и, как следствие, их статус нищебродных лузеров вполне закономерен.

Разумеется, именно эта категория первой пошла «под нож», когда грянул кризис. Выяснилось, что именно без них, раскормившихся на высоких ценах на нефть, бизнес вполне может выжить и даже развиваться, а вот без бухгалтеров, рабочих, инженеров и даже без уборщиц – никак.

Это стало причиной немалого количества человеческих фарсов, драм и даже трагедий.

Тогда, десять лет назад, этому феномену оказалось посвящено немало шуток и язвительных публицистических текстов. Кстати, он оказался характерен не только для России. На Западе подобная самоуверенность преуспевших в «тучные годы» граждан общениочемных занятий и во время кризиса внезапно обнаруживших, что на самом деле их реальная экономическая ценность весьма невелика, также оказалась весьма распространенным явлением.

Представляется, что этот феномен можно применить и к абсолютно иной – политической – теме, которая в данный момент весьма актуальна. Речь о ближайших соседях России и их взаимоотношениях с Москвой. Причем наиболее остро сейчас стоит вопрос Белоруссии.

Александр Лукашенко за последнее время сделал немало заявлений, которые заставили удивленно поднять брови очень многих людей по эту сторону границы.

Дело не в том, что это были те или иные выпады против России. Это как раз дело житейское. Те или иные трения между странами даже с самым тесным партнерством нормальны (например, власти России только что прозрачно намекнули Китаю, что он несколько зарвался с вырубкой российских лесов, и пригрозили официальным запретом на это дело).

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Белорусский президент удивил другим.

Многие его высказывания за последнее время оказались слишком эмоциональными по форме и явно непродуманными по существу, что особенно бросается в глаза в случае столь опытного государственного деятеля.

Можно вспомнить и летнее «варварское отношение» России к Белоруссии, и совсем недавний обиженный комментарий, что Минск не признал Абхазию, Южную Осетию и т.д. в надежде угодить Западу, а тот этого не оценил. Да и последнее заявление, причем не кому-нибудь, а американским аналитикам, об отсутствии необходимости российской военной базы в Белоруссии в ту же копилку идет.

Безусловно, у белорусского лидера есть причины для тревоги и переживаний – отношения его страны с Россией и впрямь переживают крайне болезненный период трансформации, причем не в пользу Минска. Но представляется, что дело не только в высоких государственно-политических материях. В остроэмоциональных высказываниях Лукашенко слишком уж чувствуется глубоко личная реакция на происходящее.

И это как раз наводит на мысли о сходстве текущих процессов с описанным в начале текста феноменом.

Александр Лукашенко – создатель белорусской государственности. За прошедшую четверть века он провел свою страну через ряд непростых испытаний, он построил систему, которая для многих даже в России является объектом зависти – своей стабильностью, отсутствием внутренних потрясений, плавной преемственностью истории.

Современная Белоруссия в значительной степени результат таланта, работы и усилий лично Александра Лукашенко, и у него есть очень серьезные основания записывать это себе в заслуги.

Но есть у этой истории и другой аспект.

Если говорить языком бизнеса, то Белоруссия является небольшой компанией, значительная часть доходов которой все эти годы была обеспечена работой с огромной корпорацией «Россия». Однако и тут Лукашенко мог записать на свой счет немалую часть достижений, поскольку именно он добивался от Москвы максимально выгодных для своей страны условий, кредитов, субсидий и т.д.

В общем, до недавнего времени у белорусского президента были существенные причины считать лично себя самым успешным лидером государства на постсоветском пространстве, лидером, который выжал максимум из не самых блестящих стартовых условий, создал стабильную и бесперебойно работающую систему, у которой, казалось, есть чему поучиться соседям.

И вот сейчас все это рушится на глазах.

Выясняется, что все вложенные усилия, труды и таланты имеют сильно вторичное значение, а главным для Белоруссии всегда являлся фактор России. Потому что разразился мировой геополитический кризис – и Россия начала полномасштабную структурную трансформацию, да еще безжалостно «режет косты» при работе с партнерами. А привычные методы работы с Москвой перестали давать необходимый эффект.

Система, созданная Лукашенко, в которую он вложил всего себя и свою душу, зашаталась, начала сыпаться.

Это ведь не просто проблема Белоруссии. Это глубоко личная трагедия для самого Александра Григорьевича.

Внезапно выяснилось, что он не уникальный – один такой на пост-СССР – государственный деятель, сумевший построить Белоруссию такой, какая она есть, наперекор всему, а просто очень удачливый человек, оказавшийся в нужное время в нужном месте и больше двух десятилетий снимавший сливки с очень выгодного партнерства своей страны с огромным и богатым соседом.