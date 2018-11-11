Как буква «Ё» разделила российское общество

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29 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 15:13  |  vz.ru
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Как США заставляют Россию отказываться от доллара

США сами зарывают доллар в ямуФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Еще пару десятилетий назад доллар был для России «наше все», как и для всего остального мира. Какое-то время назад в российском быту американская валюта практически прекратила хождение. И вот теперь прямо на наших глазах доллар стремительно теряет авторитет даже у российского бизнеса. И виной тому, как ни парадоксально, сами Соединенные Штаты. Подробности...
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Почему Запад решил закрыть глаза на керченский инцидент

Порошенко мечтал увидеть новую волну санкций Запада против России, но потерпел неудачуФото: Mikhail Palinchak/Reuters
Планы Порошенко проваливаются один за другим. Сначала не удалось ввести на Украине военное положение в нужном ему формате, а теперь Франция и Германия не поддержали план новых антироссийских санкций. Идею торпедировали на уровне руководящих органов Евросоюза. Почему на сей раз Запад решил не поддерживать стремление Киева вновь навредить России? Подробности...
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За что США мстят пойманным в Венгрии «русским торговцам оружием»

Венгерские правоохранительные органы арестовали российских граждан, но передали их в Москву, а не в ВашингтонФото: Ognen Teofilovski/Reuters
Совершенно голливудская история вокруг «русских, которые торговали оружием и наркотиками», разразилась в Венгрии. Выдачи подозреваемых потребовали Соединенные Штаты, но самое поразительное, что Будапешт отправил «торговцев оружием» в Москву. Почему Венгрия столь дерзко пошла наперекор США и как происходящее связано с войной в Сирии? Подробности...
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Как новый президент Грузии изменит отношения с Россией

Новый президент Грузии выросла в семье эмигрантов во Франции и является опытным дипломатом европейского стиляФото: David Mdzinarishvili/Reuters
На выборах президента Грузии победу одержала опытный дипломат европейского стиля Саломе Зурабишвили. Оппозиция и экс-президент Михаил Саакашвили уже успели окрестить ее предателем, играющим на руку России. И это при том, что это ее соперник Григол Вашадзе, а не она, много лет проработал в МИД СССР и был близок к КГБ. За что Зурабишвили обвиняют в пророссийскости и так ли это на самом деле? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Как буква «Ё» разделила российское общество

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Если вдуматься, букву «Ё» вполне можно воспринимать как эмблему извечной русской тяги к делению на лагеря и партии, на тех, кто «за», и тех, кто «против» — и непримиримой борьбы между ними. Подробности...
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Что написать в настоящую жизнь, у которой цена – смерть

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Неужели не слышали поговорки «Хочешь мира – готовься…» Или нет, стоп, давайте проголосуем: а) к обнимашкам; б) к новогодним скидкам; в) к совещанию по вопросу увеличения роста продаж; г) к мировому чемпионату по надуванию розовых пони. Подробности...
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Что не учли украинские планировщики операции в Керченском проливе

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Просмотрел все известные материалы по ситуации вокруг Крымского моста и действиям украинских кораблей. Неожиданно пришел к мысли: а украинский замысел прорыва был не столь уж бредовым, как поспешно утверждали некоторые «эксперты». Подробности...
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    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

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      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

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      Россия сделала шаг к выпуску нового военно-транспортного самолета

      На фото – первый легкий военно-транспортный самолет нового поколения Ил-112В. Во вторник машина впервые покинула сборочный цех, и теперь ей предстоит целая серия испытаний. Россия впервые после развала СССР начинает производство самолетов данного класса
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      Умер Бернардо Бертолуччи

      Итальянский оскароносный кинорежиссер, сценарист, драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет. Особую известность получила его лента «Последнее танго в Париже». В последние годы он тяжело болел и передвигался на автоматической инвалидной коляске
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          Екатерина Ракитина

          Как буква «Ё» разделила российское общество

          Екатерина Ракитина
          к.ф.н., переводчик
          		 29 ноября 2018, 13:30

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          29 ноября 1783 года в доме директора Петербургской академии наук княгини Дашковой собралось замечательное в своем роде общество: Державин, Фонвизин, Княжнин и прочие. Обсуждали они «Словарь Академии Российской», которому предстояло стать первым толковым словарем русского языка. В какой-то момент княгиня Екатерина Романовна попросила гостей написать для нее слово елка. Ученые мужи и литераторы переглянулись, но уважили волю хозяйки и слово написали, по тогдашним правилам: «iолка». Отчего же, спросила княгиня, один звук, употребляемый в русском языке частенько, обозначается на письме двумя буквами? Не разумнее ли, не удобнее ли будет ввести одну, новую? И тут же показала гостям, как может выглядеть эта буква, написав на листе бумаги прекрасно знакомую нам всем букву «Ё».

          Авторитет княгини Дашковой был непререкаем, возражать ей не стали. Так 235 лет назад на свет родилась новая буква русского алфавита. Версия о том, что за обедом подавалось шампанское марки Moёt & Chandon, якобы и вдохновившее главу академии наук на создание новой буквы, изящна, но едва ли правдоподобна. В конце концов, княгиня Екатерина Романовна была женщиной весьма образованной и прекрасно знала немецкий и шведский алфавиты, в которых надстрочные знаки, умляуты, передают изменение звука при чтении.

          У буквы «Ё» почти сразу появились как сторонники, так и противники. В числе первых был присутствовавший на историческом собрании Державин – в его письмах новая буква встречается довольно часто. В печати она, однако, появилась лишь через двенадцать лет, в книге Ивана Дмитриева «И мои безделки»; первым словом с новой буквой стало «всё».

          Горячим сторонником новой буквы был и Карамзин: в 1796-м в его альманахе «Аониды» появились напечатанные через «Ё» «зарёю», «орёл», «мотылёк», «слёзы» и первый глагол – «потёк». Двумя годами позже Державин написал через «Ё» фамилию Потёмкин.

          Были у буквы «Ё» и противники – например, Сумароков и Тредиаковский. В 1820 году президент Академии Российской Шишков корил автора за использование буквы «Ё», придававшей, по его мнению, тексту «простонародность». И упрек этот небезоснователен: аристократическую, литературную норму того времени фиксируют, например, пушкинские рифмы «нежный» – «безнадежный».

          Фото: Любовь Чиликова/РИА Новости

          Советская власть при проведении орфографической реформы букву «Ё» не тронула – но и не сделала ее употребление обязательным. Государственный стандарт, существующий сейчас, гласит: «Буква ё пишется в следующих случаях: 1. Когда необходимо предупредить неверное чтение и понимание слова, например: узнаём в отличие от узнáем, всё в отличие от все; вёдро в отличие от ведрó; совершённый (причастие) в отличие от совершéнный (прилагательное) и т. д. 2. Когда надо указать произношение малоизвестного слова, например: река Олёкма. 3. В специальных текстах: букварях, школьных учебниках русского языка, учебниках орфоэпии и т. п., а также в словарях для указания места ударения и правильного произношения».

          Во всех остальных случаях использование буквы «Ё» оставлено на усмотрение пишущего. Поэтому некоторые издания – например, журнал «Наука и жизнь» – используют ее всегда. Большинство же следует стандарту или вовсе отказывается от «Ё».

          В жизни частной каждый из нас волен выбирать, употреблять ему на письме «Ё» или нет. И как всякий вопрос, не имеющий однозначного ответа, вопрос о букве «Ё» стал в России предметом жарких споров и основанием для взаимных обвинений – особенно, разумеется, в соцсетях, где русскоязычные пользователи сходятся не на жизнь, а на смерть, то есть бан.

          По накалу страстей полемика о букве «Ё» сравнима разве что с битвой при салате оливье или прении о составляющих истинного борща.

          Так называемые «ёфикаторы» – это гордое самоназвание рыцарей буквы «Ё», а вовсе не обидное прозвище – настаивают, что буква эта – наше наследие, от которого грешно, а подчас и просто преступно отказываться. Королева Елизавета и Королёва Елизавета, справедливо замечают они, – это вовсе не одно и то же. А летний заголовок одной из центральных газет «Москва передохнет от жары» несколько лет назад стал поводом к безудержному веселью в Сети.

          Борцы с буквой «Ё» припоминают классиков русской литературы и Шишкова, презрительно именуя произношение и написание через «Ё» «деревенским» и предлагая навеки сослать нелепую букву в буквари и детские книжки – взрослый человек-де сам разберется, чем крестный ход отличается от крестного отца.

          Давно известно: чем ничтожнее повод, тем непримиримее борьба. Особенно если речь идет о том, в чем мы все считаем себя если не экспертами, то уж точно людьми сведущими – говорим же по-русски, стало быть, понимаем!..

          Буква-именинница, вокруг которой сломано столько копий, могла бы стать для нас эмблемой многого. Свободы выбора – и того, как пользуется ею наш человек, редко умеющий смириться с выбором ближнего. Переменчивости представлений о прогрессе и традиции: фактически введший в широкий обиход букву «Ё» Карамзин был безусловным прогрессистом, его оппонент Шишков – столь же безусловным славянофилом-почвенником. Если вдуматься, букву «Ё» вполне можно воспринимать как эмблему извечной русской тяги к делению на лагеря и партии, на тех, кто «за», и тех, кто «против» – и непримиримой борьбы между ними.

          Ставить точки над ё или нет? Толстой или Достоевский? Кошки или собаки? Добавлять, в конце концов, тёртое яблочко – или презирать тех, кто себе это позволяет? Буква «Ё», самая русская из букв, тянет за собой все многообразие российских дихотомий – всio, как писали прежде.

          С днём рожденья её, многоликую.


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