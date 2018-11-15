Выборы в Грузии выиграла Москва

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29 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 22:04  |  vz.ru
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Как США заставляют Россию отказываться от доллара

США сами зарывают доллар в ямуФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Еще пару десятилетий назад доллар был для России «наше все», как и для всего остального мира. Какое-то время назад в российском быту американская валюта практически прекратила хождение. И вот теперь прямо на наших глазах доллар стремительно теряет авторитет даже у российского бизнеса. И виной тому, как ни парадоксально, сами Соединенные Штаты. Подробности...
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Почему Запад решил закрыть глаза на керченский инцидент

Порошенко мечтал увидеть новую волну санкций Запада против России, но потерпел неудачуФото: Mikhail Palinchak/Reuters
Планы Порошенко проваливаются один за другим. Сначала не удалось ввести на Украине военное положение в нужном ему формате, а теперь Франция и Германия не поддержали план новых антироссийских санкций. Идею торпедировали на уровне руководящих органов Евросоюза. Почему на сей раз Запад решил не поддерживать стремление Киева вновь навредить России? Подробности...
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За что США мстят пойманным в Венгрии «русским торговцам оружием»

Венгерские правоохранительные органы арестовали российских граждан, но передали их в Москву, а не в ВашингтонФото: Ognen Teofilovski/Reuters
Совершенно голливудская история вокруг «русских, которые торговали оружием и наркотиками», разразилась в Венгрии. Выдачи подозреваемых потребовали Соединенные Штаты, но самое поразительное, что Будапешт отправил «торговцев оружием» в Москву. Почему Венгрия столь дерзко пошла наперекор США и как происходящее связано с войной в Сирии? Подробности...
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Как новый президент Грузии изменит отношения с Россией

Новый президент Грузии выросла в семье эмигрантов во Франции и является опытным дипломатом европейского стиляФото: David Mdzinarishvili/Reuters
На выборах президента Грузии победу одержала опытный дипломат европейского стиля Саломе Зурабишвили. Оппозиция и экс-президент Михаил Саакашвили уже успели окрестить ее предателем, играющим на руку России. И это при том, что это ее соперник Григол Вашадзе, а не она, много лет проработал в МИД СССР и был близок к КГБ. За что Зурабишвили обвиняют в пророссийскости и так ли это на самом деле? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Выборы в Грузии выиграла Москва

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Людям вбивается в голову мысль о том, что «кремлевские имперцы» не приемлют евроатлантическую ориентацию соседних государств и превращают постсоветское пространство в некую «тюрьму народов». На самом деле все гораздо сложнее. Подробности...

Как Навальный «Единую Россию» «побеждал», но забыл почитать закон

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      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Геворг Мирзаян

          Выборы в Грузии выиграла Москва

          Геворг Мирзаян
          доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
          		 29 ноября 2018, 20:15

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          На прошедших 28 ноября президентских выборах в Грузии победу с почти 60% голосов одержала Саломе Зурабишвили – формально независимый кандидат, которого, тем не менее, поддерживал правящий блок «Грузинская мечта». Кандидат от оппозиционного «Единого национального движения» Григол Вашадзе (который, как и Зурабишвили, занимал в свое время пост министра иностранных дел) получил менее 40% голосов.

          Казалось бы, для Москвы не было особой разницы в том, кто выборы выиграет. И Зурабишвили, и Вашадзе являются сторонниками евроатлантического пути развития Грузии. Однако на самом деле это не так, и Кремлю нужна была победа Саломе Зурабишвили. Ее справедливо называли «пророссийским кандидатом», и не за ее взгляды, а за то, что в случае ее победы Москва могла как минимум продолжить свой большой дипломатический грузинский эксперимент. Успешное завершение которого крайне важно для всей российской внешней политики на постсоветском пространстве и в Восточной Европе.

          В поисках модус вивенди

          Одной из основных идей, продвигаемых русофобами и их западными «партнерами» в соседних с Россией странах, является якобы нетерпимость Москвы к инакомыслию. Людям вбивается в голову мысль о том, что «кремлевские имперцы» не приемлют евроатлантическую ориентацию соседних государств и превращают постсоветское пространство в некую «тюрьму народов». На самом деле все гораздо сложнее.

          России действительно не очень нравится, когда соседние страны диверсифицируют свои внешнеполитические контакты или даже ориентируются на Европу и США, однако Кремль вполне готов уважать их выбор в том случае, если евроатлантическая ориентация не отождествляется с русофобской позицией. Если страна идет в Европу развиваться, а не продавать себя как оплот русофобии, передовую базу для части западных элит в их крестовом походе против России.

          Фото: David Mdzinarishvili/Reuters

          Именно поэтому у Москвы нет особых конфликтов с «диверсифицированным» Казахстаном. Более того, Кремль даже готов налаживать отношения с ранее продававшими себя в виде такого оплота странами – причем налаживать без требований смены режима или ориентации. Единственным условием является уважение российских интересов, развитие нормальных экономических отношений, соблюдение статус-кво в болезненных вопросах.

          Именно на таких условиях Кремль и налаживает отношения с Грузией, которая не отказалась ни от дороги в Европу, ни от претензий на Южную Осетию и Абхазию, однако при этом взяла курс на нормализацию культурных, торговых и политических отношений с Кремлем.

          Да, восстановления дипотношений не произошло, да, периодически грузинские политики выступают с антироссийскими заявлениями, да, сторонам сложно пока найти компромисс по статусу Южной Осетии и особенно Абхазии (в Тбилиси почему-то считают, что Россия должна бесплатно помогать грузинским властям реинтегрировать эти территории, а Кремль в ответ говорит о том, что эти власти должны сами, на двусторонней основе разговаривать с лидерами обеих республик).

          Однако Москва и Тбилиси уже прошли большой путь. Возобновлена торговля, авиарейсы, общение на уровне простых людей (правда, лишь в формате увеличения количества российских туристов в Грузию). 

          Более того, эксперты рассчитывали, что отработка принципов сосуществования с Грузией может быть полезной и в рамках неизбежной в будущем нормализации отношений с Украиной. Которая начнется тогда, когда под гнетом тяжелейшей экономической ситуации и постмайданной деградации общества на смену украинским «революционерам» придут местные технократы. Им придется искать модус вивенди с Москвой, и не исключено, что они пойдут по проторенному грузинскому пути.

          Электоральный маркер

          Однако для продолжения «грузинского эксперимента» было необходимо сохранение у власти нынешней коалиции «Грузинская мечта», которую неформально возглавляет олигарх Бидзина Иванишвили. А с этим возникли проблемы.

          Оторванные от реальности мечты приводят к разочарованиям, и грузинское население разочаровывается в «Грузинской мечте» и ее лидере Иванишвили, которые не смогли обеспечить Грузии экономический рывок, решить все ее системные проблемы. Темпы роста ВВП были весьма низкими (3–5%), и все это накладывалось на недовольство грузин фактически однопартийной системой власти, а также управлением страной «из тени» Бидзиной Иванишвили.

          Значительная часть населения стала ностальгировать по временам Саакашвили – чем и воспользовалась грузинская оппозиция в лице того же «Единого национального движения». Именно поэтому настолько важны были нынешние президентские выборы в Грузии. Да, президент в стране мало что решает, однако победа оппозиции на этом голосовании была бы важнейшим маркером. Фактором, который повлиял бы на итоги будущих парламентских выборов, намеченных на 2020 год.

          К счастью для власти, выборы выиграли они – и не только потому, что Зурабишвили получила большую часть голосов электората. Выборы показали, что партия Михаила Саакашвили до сих пор является токсичной для грузинских избирателей и политических сил. Поэтому значительная часть населения во втором туре проголосовала за Саломе Зурабишвили, которая увеличила свой результат в ходе первого тура более чем на 20 процентных пунктов. И лишь несколько процентов избирателей примкнули к голосам, отданным в первом туре за Вашадзе.

          Естественно, Мишико недоволен и призывает к массовым акциям неповиновения. «Это были не выборы, не демократический процесс, и они не имеют ничего общего с волей народа, – заявил эмигрант. – Я призываю грузинскую полицию, армию дистанцироваться от криминальной мафиозной банды, я призываю вас взять спасение Грузии в свои руки».

          Однако его слова, скорее всего, останутся гласом вопиющего в пустыне. Зурабишвили поставила своей первоочередной целью «сплочение общества, утверждение спокойствия и стабильности в стране», и в этом ей активно помогут западные партнеры, которым как раз не нужна раскачка ситуации в Грузии.

          Ведь почему они должны быть недовольны Зурабишвили – кадровым дипломатом французского МИДа, отправленным в качестве «варяга» на усиление властей постреволюционной Грузии в 2004 году? Она не будет разворачивать страну к России и евразийским интеграционным структурам, как того бы хотела минимум треть грузинского электората. Она не будет признавать ошибки Грузии (не Саакашвили, на которого формально повесили всю вину, а именно Грузии) в ходе войны 2008 года и тем более она не собирается соглашаться с независимостью Южной Осетии и Абхазии. С другой стороны, она не будет работать на подрыв нормализации российско-грузинских отношений – а это программа-минимум для Москвы.


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