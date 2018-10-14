Порошенко сменил своё безвыходное положение на военное

Мы знали, что так случится. Мы предупреждали, что так случится. И мы, увы, оказались правы.

Это планировалось давно и заранее: если кто не заметил, два года назад Порошенко заменил старый Закон о военном положении (который действовал всю историю независимости Украины) на новый. Знаете, чем отличался новый закон от старого? Статьей № 10. И этой статьей предусмотрено, что в период военного положения полномочия президента Украины по факту становятся бесконечными и безграничными.

И хотя формально указом Порошенко предусмотрено, что военное положение вводится на 30 дней, нечеткость указанной нормы может стать основанием для того, чтобы установить такой режим, например до окончания вооруженного конфликта. То есть в случае «обострения конфликта» (что считать обострением, а что нет – будет решать только власть), вы можете столкнуться со следующим:

– ваш дом или предприятие могут забрать под военные нужды;

– ваш транспорт могут изъять под военные нужды;

– вас могут «поймать» на улице и отправить на фронт копать окопы;

– телеканалы, которые вы смотрите, газеты, которые вы читаете, радио, которое вы слушаете, могут закрыть;

– вам запрещено участвовать в мирных собраниях, митингах и протестах;

– будет введен комендантский час (если вы работаете допоздна – это ваши проблемы);

– если Порошенко решит, что ваша партия или общественная организация «угрожает обеспечению военного положения», ее объявят вне закона;

– военное положение может быть продлено на любой срок по инициативе верховного главнокомандующего, что автоматически делает его президентство бессрочным.

А тем временем доллар рванул вверх, несколько зарубежных стран уже публично порекомендовали своим жителям не посещать Украину, люди бросились скупать сахар, соль, рис, гречку, а пресловутый «безвиз» для любителей «попить кофе в Братиславе», не ровен час, скоро отменят.

Вот такая «черная пятница» легким движением руки превращается в «черный понедельник».

P. S. Странная, кстати, ситуация возникает: большинство жителей страны выступает против военного положения, а большинство народных избранников выступает за. Наводит на нехорошие мысли.

Источник: Блог Виталия Саутенкова