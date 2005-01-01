Украина – лаборатория веселых экспериментов

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Зачем государство превращает сборы в налоги

Налоговая служба наводит ужас на российский бизнесФото: Виктор Бартенев/«Интерпресс»/ТАСС
Во всем мире бизнес уже давно платит государству за вред, который наносит экологии или дорогам. Россия только наверстывает упущенное. Минфин придумал, как заставить бизнес платить ряд сборов, появившихся в России относительно недавно. Он предложил перевести их в разряд налогов и дать на откуп Федеральной налоговой службе. Как отреагировал на это бизнес и почему? Подробности...
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Зачем Трамп и Болтон дразнят Китай Тайванем

Джон Болтон охотно подыгрывает Трампу по тайваньской темеФото: Jim Young/Reuters
Новый поворот в американо-китайском противостоянии – в Вашингтоне решили в очередной раз поиграть на тайваньской теме. Заявление советника Трампа Джона Болтона о том, что США привержены своим обязательствам о защите Тайваня, прозвучало вскоре после сообщений о готовности продать острову 60 американских истребителей. Зачем Штаты сейчас пытаются разозлить Китай? Подробности...
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Корпорации начали «драться» за медалистов олимпиады «Я – профессионал»

Золотые медалисты олимпиады получат премии по 200–300 тысяч рублей Фото: vk.com/olimpiprofi
«Вы попали под прицел крупнейших компаний. Я вижу здесь лидеров российского рынка, каждый из которых выписывает себе победителей. Они начинают за вас драться. И это здорово», – заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, открывая церемонию награждения золотых медалистов образовательной олимпиады для студентов «Я – профессионал». Подробности...
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Богатейшие американцы жалуются на нехватку денег

Типичный американец все больше выглядит такФото: Zohra Bensemra/Reuters
Гигантские для России зарплаты – сотни тысяч долларов в год – все меньше устраивают американцев. Даже столь серьезные деньги больше не обеспечивают жителям крупнейших городов США возможность ни в чем себе не отказывать. Почему даже самым успешным представителям западного общества теперь не хватает денег? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Украина – лаборатория веселых экспериментов

Виталий Саутёнков, депутат Одесского областного совета VII созыва
В правом углу ринга у нас жаждущий славы олигарх-мультимиллионер, обладатель премии «Грэмми» за лучшую «песню» о непроданном заводе. В левом углу – личность загадочная, и какие-либо выводы касательно Зеленского делать рано. Подробности...

Донбасс стал центром «Русского мира»

Андрей Бабицкий, журналист
В прошлый раз защищать право быть собой мы отстояли во время Великой Отечественной войны. А сегодня, глядя на опыт пятилетнего противостояния в Донбассе, понимаешь, что мы не утратили мужества и стойкости. Мы такие же, какими и были. Подробности...
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    Роль Берии в истории

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            Виталий Саутёнков

            Украина – лаборатория веселых экспериментов

            Виталий Саутёнков
            депутат Одесского областного совета VII созыва
            		 3 апреля 2019, 10:56

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            В правом углу ринга у нас надменный и жаждущий славы олигарх-мультимиллионер, инициатор «убийственных» реформ, обладатель премии «Грэмми» за лучшую «песню» о непроданном заводе в Липецке, а также охотник за томосами и прочими экзотическими артефактами.

            В левом углу – обладатель первого в мире рекламного ролика, который не только окупился, но и принес политику прибыль. В остальном – личность загадочная, и какие-либо выводы касательно Зеленского делать рано.

            Глядя на список всех кандидатов, можно сказать, что в какой-то момент Украина вдруг из серьезной страны стала некой лабораторией веселых экспериментов, за которой с неприкрытым исследовательским интересом наблюдает все международное сообщество. Здесь вам были предложены и националисты-радикалы, и социалисты, футуристы, либертарианцы, журналисты, фермеры, криптовалютчики, актеры, блогеры, а также откровенные фрики.

            И все же интересно:

            – Что выкинет Петр Порошенко в попытке вырвать победу в условиях фактически безвыходной ситуации?

            Фото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

            – Как проявит себя первый в истории Европы президент-актер? Повторит ли он судьбу Рейгана, или запомнится нам так же, как Виталий Кличко?

            – Продолжит ли он свою комедийную карьеру? Если да, то сколько будет стоить корпоратив с президентом в качестве ведущего?

            – Возобновит ли политическую деятельность П. Порошенко или учредит на «5 канале» свое комедийное шоу, готовя новых кандидатов в президенты?

            На все эти вопросы Украина скоро даст ответы. Теперь мы уже не просто люди. Теперь мы – эксперимент. Предлагаю поставить в центре Киева памятник лабораторной мыши.

            В то же время хочу поблагодарить всех тех, кто не поддался общей истерии и отдал свой голос в пользу Юрия Анатольевича Бойко.

            Источник: Блог Виталия Саутенкова

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