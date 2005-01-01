Украина – лаборатория веселых экспериментов

В правом углу ринга у нас надменный и жаждущий славы олигарх-мультимиллионер, инициатор «убийственных» реформ, обладатель премии «Грэмми» за лучшую «песню» о непроданном заводе в Липецке, а также охотник за томосами и прочими экзотическими артефактами.

В левом углу – обладатель первого в мире рекламного ролика, который не только окупился, но и принес политику прибыль. В остальном – личность загадочная, и какие-либо выводы касательно Зеленского делать рано.

Глядя на список всех кандидатов, можно сказать, что в какой-то момент Украина вдруг из серьезной страны стала некой лабораторией веселых экспериментов, за которой с неприкрытым исследовательским интересом наблюдает все международное сообщество. Здесь вам были предложены и националисты-радикалы, и социалисты, футуристы, либертарианцы, журналисты, фермеры, криптовалютчики, актеры, блогеры, а также откровенные фрики.

И все же интересно:

– Что выкинет Петр Порошенко в попытке вырвать победу в условиях фактически безвыходной ситуации?

– Как проявит себя первый в истории Европы президент-актер? Повторит ли он судьбу Рейгана, или запомнится нам так же, как Виталий Кличко?

– Продолжит ли он свою комедийную карьеру? Если да, то сколько будет стоить корпоратив с президентом в качестве ведущего?

– Возобновит ли политическую деятельность П. Порошенко или учредит на «5 канале» свое комедийное шоу, готовя новых кандидатов в президенты?

На все эти вопросы Украина скоро даст ответы. Теперь мы уже не просто люди. Теперь мы – эксперимент. Предлагаю поставить в центре Киева памятник лабораторной мыши.

В то же время хочу поблагодарить всех тех, кто не поддался общей истерии и отдал свой голос в пользу Юрия Анатольевича Бойко.

Источник: Блог Виталия Саутенкова

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