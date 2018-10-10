Тарас Шевченко будет декоммунизирован

Вот и поспели первые ягодки нацизма. Поспели они во Львове, где был принят мораторий на использование русскоязычных произведений. Вскоре подобное планируют провернуть и в Днепре, а тем временем новый Закон о языке, принятый в Верховной раде, сокращает тираж литературы на русском до 15%.

Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус: выясняется, что в список запрещенной литературы попадает не только почти вся проза, но и множество стихотворений Тараса Шевченко, который оказывается всех их написал на «мове агрессора». Нежелательным для чтения отныне является и украинский поэт, философ Григорий Сковорода, который большинство своих произведения, к удивлению наших «патриотов», писал исключительно на русском языке. Более того, «зрада» нанесла неожиданный удар, ведь под санкции попадает даже Леся Украинка, у которой имеется как минимум одно стихотворение на «вражеском русском».

Запрещены оригиналы лучших пьес Николая Кулиша, запрещены оригиналы многих русскоязычных произведений Ивана Франко. Напомню, что на русском также писали Котляревский, Коцюбинский, в отдельных случаях Панас Мирный... в общем, чем перечислять весь список, проще было бы найти украинского писателя, который НЕ писал на русском.

Что я хочу всем этим сказать? Хочу сказать, что «451 градус по Фаренгейту» – уже не фантастика, а документалистика. И наша власть это доказала.