Полезный фаст-фуд Дейла Карнеги

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24 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 15:56  |  vz.ru
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Почему рубль перестал замечать обвал нефти

Что удерживает рубль от обвала вслед за нефтьюФото: Мудрац Александра/ТАСС
Баррель стоит уже меньше 59 долларов, что произошло впервые с октября 2017 года. Однако рубль продолжает оставаться невозмутимым наблюдателем обвала на нефтяном рынке. Это уникальная ситуация: рубль стал более зрелым, считает замглавы Минфина Алексей Моисеев. В чем же причина такой аномалии и как долго она продлится?  Подробности...
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Заседание Госсовета превратили в мозговой штурм

По мнению экспертов, новый формат заседаний возвращает Госсовет к своей изначальной идееФото: kremlin.ru
Прошедший в Ялте Госсовет удивил неожиданным форматом – вместе собрались не только губернаторы и министры, но и эксперты. Заседание больше напоминало мозговой штурм - за короткое время были предложены конкретные шаги для развязки многих давно накопившихся вопросов, мешавших продвижению национальных проектов. Успеху «штурма» способствовал неформальный характер диалога Путина с участниками заседания. Подробности...
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Москвичи запретили собирать деньги для бездомных

Бомжи порой одним своим видом невольно провоцируют конфликты в обществеФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
Гражданские активисты одного из районов Москвы выступили против сбора денег в пользу бездомных. В ответ представители благотворительных организаций обвинили жителей в фашизме и призвали мэра Собянина снести «уродливый Савеловский район», где проживают активисты. Подробности...
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Порошенко устроил «дембель» всей верхушке ВСУ

Отныне непосредственное управление украинскими военными переходит от Минобороны к Генеральному штабуФото: Serg Glovny/ZUMA/ТАСС
До конца года все руководство минобороны Украины демобилизуется, то есть станет гражданским, решил Петр Порошенко. По его замыслу, так армия приблизится к стандартам НАТО. Но всем ясно: сами по себе такие игры с переодеванием не повысят боеспособность ВСУ. Если же влияние гражданских политиков в армии и впрямь усилится, это вызовет отторжение киевского генералитета, не привыкшего делиться властью. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Полезный фаст-фуд Дейла Карнеги

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Поменяй себя. Мысли позитивно. Визуализируй свои цели. Человечество любит простые решения. Этим объясняется и популярность мебели, которую можно собрать, как детский конструктор, и то, что учение Дейла Карнеги, приспосабливаясь к новому времени и слегка меняясь в частностях, продолжает жить и развиваться. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Золото приходит на смену американскому доллару

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества
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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

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          Екатерина Ракитина

          Полезный фаст-фуд Дейла Карнеги

          Екатерина Ракитина
          к.ф.н., переводчик
          		 24 ноября 2018, 14:20

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          130 лет назад, 24 ноября 1888 года, на свет появился Дейл Харбисон Карнеги – создатель того, что мы теперь называем тренингами личностного роста, и духовный отец многочисленных нынешних коучей, предлагающих изменить себя, чтобы изменить мир.

          Самому Карнеги это, пожалуй, удалось.

          Для начала он изменил написание своей фамилии, – она писалась «Карнаги»,  чтобы стать точным однофамильцем сталелитейного магната и филантропа Эндрю Карнеги. Это он построил в Нью-Йорке знаменитый Карнеги-Холл, где Дейл Карнеги ещё будет собирать аншлаги. Такое имя безусловно бросает отсвет успеха на носителя.

          Биография Дейла Карнеги выглядит как рекламный проспект курсов self-help. Юноша с бедной фермы в Миссури, который из-за нехватки денег на общежитие каждый день ездил верхом учиться на учителя, по дороге упражняясь в ораторском искусстве; коммивояжер, торговавший мылом и беконом; актер-неудачник, заработавший первые серьезные деньги обучением других тому, что умел сам  говорить на публику; и, наконец, автор книги, выдержавшей только за первый год 17 переизданий, и новый гуру.

          Типичная американская история успеха, хоть кино снимай.

          Фото: Underwood Archives/UIG/ТАСС

          Тем более, что обстоятельства, в которых Карнеги открывает курсы публичной речи, сами по себе весьма драматичны. Последние гроши в кармане, жизнь в общежитии Христианской молодежи, где и прошли первые занятия, 80% выручки от которых Карнеги пообещал менеджеру – это выгодно смотрелось бы в любом сценарии.

          Чему учил Карнеги?

          На первом занятии по ораторскому искусству ему не хватило материала, и он попросил слушателей рассказать о чем-то, что их злит и раздражает. Оказалось, при разговорах на эту тему страх публичного выступления уходит, как не бывало.

          Борьба с этим страхом и стала основным предметом занятий и лекций Карнеги. Научиться говорить с людьми. Убеждать. Общаться. Нравиться. Такие цели ставили перед собой те, кто приходил на его курсы. Эти умения помогают устроиться на работу, это необходимо в продажах, это, наконец, дает уверенность в себе – ту самую волшебную уверенность в себе, которая должна открывать перед человеком любые двери и пути. По крайнее мере, так принято верить в мире, где успех считают следствием исключительно личных качеств.

          Не будем забывать, что бестселлером книга Карнеги «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей» стала в 1936 году, во время Великой депрессии, когда рецепты успеха были востребованы как никогда.

          И успех этот во многом связан с простотой, почти схематичностью решений, которые Карнеги предлагает своему последователю. Делай так-то – получишь то-то. Шесть способов понравиться людям. Двенадцать способов убедить человека разделить вашу точку зрения. Инструкция, сводящая деловое общение к нескольким базовым навыкам: улыбайся, будь доброжелателен, называй человека по имени, задавай вопросы вместо прямых указаний, говори о своих ошибках, прежде чем критиковать другого и т.д.

          Это действительно очень просто, до обидного просто. Ничего нового Карнеги своему читателю не говорит, но именно он внятно произнес то, что и так знали многие, первым – и стал основателем целой школы особого общения, которое обычно называют деловым, но хочется назвать коммерческим.

          Именно Карнеги мы обязаны тем, что работники банков, желающие предложить нам кредит, или представители интернет провайдера начинают разговор с вопроса: «Как я могу к вам обращаться?». Именно Карнеги научил публичные персоны начинать ответ на вопрос любой сложности и каверзности почти автоматическим: «Спасибо за вопрос». Именно Карнеги заставил всех вспомнить известную с незапамятных времен истину о том, что человеку, в конце концов, больше всего интересен он сам – и, умело используя этот природный эгоизм, можно многого добиться.

          Научив добиваться успеха, Карнеги взялся учить с ним жить.

          «Как перестать беспокоиться и начать жить» – вторая книга его завета, адресованная тому, кому есть что терять. И снова ничего революционного: займись делом, не суетись из-за мелочей, не переживай по поводу прошлого, сотрудничай с неизбежным. Молись, в конце концов.

          Семь способов выработать умонастроение, которое принесет вам мир и счастье. Шесть правил, которые помогут предотвратить беспокойство. По пути, проложенному Карнеги идет сегодня вся поп-психология: «Десять привычек богатых людей, которые стоит освоить»; «Двенадцать признаков того, что мужчина относится к вам серьезно»; «Пятнадцать простых советов на все случаи жизни» и т.д.

          Человечество любит простые решения. Этим объясняется и всемирная победа фаст-фуда, и популярность мебели, которую можно собрать, как детский конструктор, и то, что учение Дейла Карнеги, приспосабливаясь к новому времени и слегка меняясь в частностях, продолжает жить и развиваться.

          Поменяй себя. Мысли позитивно. Визуализируй свои цели, превращай мечту в цель. Перестрой свое отношение к жизни. Стань успешным, и успех придет. Думай, как богатые, и разбогатеешь. Начни с мелочей. Не извиняйся, что опоздал – благодари, что подождали. Обращайся к человеку по имени – даже если он старше тебя втрое. Трать двадцать минут в день на обучение чему-то новому. Нарисуй карту своих желаний… впрочем, это уже из другой области.

          Маленькая деталь, которая как-то выпала из созданного Карнеги механизма: слово «искренний» – «показывай людям искренний интерес к ним». Что ж, за сто лет многое теряется.


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