Кто важнее – муж или дети?

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Саудовский принц поспешил выгнать Россию с нефтяного рынка

Многие нефтяные запасы России еще только предстоит найти и извлечьФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Через 19 лет России грозит полная потеря добычи нефти. С таким прогнозом выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Еще более страшную участь он отвел Китаю. Светлое нефтяное будущее Аль Сауд предрекает только Эр-Рияду. Насколько обоснован прогноз наследного принца и что ожидает российскую нефтяную отрасль в ближайшие десятилетия? Подробности...
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Как Киев будет «украинизировать» храмы Московского патриархата

Экспроприировать Почаевскую лавру раскольникам будет так же сложно, как и другие храмыФото: Mykola Vasylechko/wikipedia.org
СБУ объявила на минувшей неделе о разоблачении очередного коварного плана России: «страна-агрессор» якобы спровоцирует украинских националистов на захваты храмов РПЦ, чтобы вызвать гнев мирового христианства. На самом деле ясно, что это киевская власть готовится отнять храмы в пользу «новой поместной церкви». Существуют ли юридические основания для такого отъема имущества? Или все будет происходить по «революционному» сценарию Подробности...
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Зачем Благовещенску нужен мост с Китаем

Так выглядит Китай со стороны БлаговещенскаФото: Владимир Смирнов/ТАСС
В эти дни в Амурской области отметили годовщину начала приграничного туризма: 30 лет назад открылась граница между Благовещенском и Хэйхэ, стоящими на берегах Амура. Что сегодня происходит на единственном участке нашей государственной границы, где два города – российский и китайский – стоят в буквальном смысле друг напротив друга? Подробности...
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Случится ли отторжение Белоруссии от России

В Белоруссии тоже есть политики, желающие противопоставить страну РоссииФото: Vasily Fedosenko/Reuters
Избавиться от «российского ига» и прийти к «сытой и свободной Европе, царству всеобщего благоденствия». О таких планах публично заявляют ряд политических деятелей Белоруссии. Удастся ли организовать в Минске свой «евромайдан» и государственный переворот? Есть ли перспективы у белорусских ниспровергателей «русского мира»? Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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Кто важнее – муж или дети?

Дмитрий Ольшанский, публицист
В каком-то смысле ответ на вопрос, есть ли у нас традиционное общество со всеми его так называемыми скрепами или нету, зависит от нашего ответа на другой вопрос, дурацкий, конечно, но существенный. Подробности...

Вопрос ставили и решали дубьем по голове

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
«Что вы хотите, оскорбили. Для вас это, может, и ничего, а это типа «bon sauvage», искренний и честный, как стекло, в своей вере». Это, впрочем, с трудом объясняет, почему втроем на одного соответствует высоким нормам чести. Ну да ладно. Не суть. Про другое. Подробности...
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Вот как думаете, зачем Нищук говорил о «расовой несостоятельности» жителей Донбасса? Почему Парубий публично выразил симпатию к Гитлеру? Зачем лидер Одесского правого сектора залезла на броневичок? Подробности...
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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

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        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

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          Дмитрий Ольшанский

          Кто важнее – муж или дети?

          Дмитрий Ольшанский
          публицист
          		 8 октября 2018, 09:48

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          В каком-то смысле ответ на вопрос, есть ли у нас традиционное общество со всеми его так называемыми скрепами или нету, зависит от нашего ответа на другой вопрос, дурацкий, конечно, но существенный: кто важнее – муж или дети?

          И в одном случае важнее муж, потому что детей много, детей трое, пятеро, а то и десять, и даже двенадцать, дети вовсю умирают, но быстро рождаются новые, а муж – один-единственный, с шестнадцати лет и на всю жизнь.

          А в другом случае важнее дети, потому что мужей может быть много, пришел-ушел, носки-загс-непомнюкакзвали, мужей может быть хоть пятнадцать, а ребенок один-единственный, самый любимый, и я его вам, сволочам, в военкомат не отдам.

          Мы живем в мире, где работает второй ответ, а не первый, и это значит, что традиционного общества у нас нет.

          Да и пес с ним.

          Источник: Блог Дмитрия Ольшанского


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