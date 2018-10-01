В каком-то смысле ответ на вопрос, есть ли у нас традиционное общество со всеми его так называемыми скрепами или нету, зависит от нашего ответа на другой вопрос, дурацкий, конечно, но существенный: кто важнее – муж или дети?

И в одном случае важнее муж, потому что детей много, детей трое, пятеро, а то и десять, и даже двенадцать, дети вовсю умирают, но быстро рождаются новые, а муж – один-единственный, с шестнадцати лет и на всю жизнь.

А в другом случае важнее дети, потому что мужей может быть много, пришел-ушел, носки-загс-непомнюкакзвали, мужей может быть хоть пятнадцать, а ребенок один-единственный, самый любимый, и я его вам, сволочам, в военкомат не отдам.

Мы живем в мире, где работает второй ответ, а не первый, и это значит, что традиционного общества у нас нет.

Да и пес с ним.

Источник: Блог Дмитрия Ольшанского