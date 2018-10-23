Как выстрелить питчингами и коливингами из пушки в сторону Запада

Наша большая проблема состоит в том, что русскую культуру опять пожирает собачий язык вестернизации.

Как и во времена Петра с его бесконечными «фельдцехмейстерами» и во времена Ленина с его бесконечными «завупрнаркомабырвалгами», сейчас опять пришло время целого моря бессмысленных и нелепых, нет, мало того, похабных заимствований, отравляющих нашу уязвимую, нежную русскую речь.

Вот пишет одна хорошая девушка в квартирном сообществе: «Решили при выезде сделать профессиональный клининг за мой счет».

Да почему же, тысяча чертей, клининг? Почему не «уборка»?

А потому, что в логике идиотической вестернизации родина по определению плоха, а раз плоха родина, то плох язык, и те слова, который человек воспринимает как «собственные», «старые», «родные», кажутся ему какими-то кургузыми, потертыми, уцененными.

То ли дело блестящий, моднейший клининг!

Понятно же, что уборку вам сделает ворчливая и неприятная тетка, сделает плохо, да еще и украдет у вас что-нибудь, стащит сережки или в сумке пошарит – зато настоящий профессиональный клининг вам обеспечат бесшумные и проворные клинеры в дизайнерской униформе, да еще сделают скидку.

Это, милые мои, катастрофа.

И от этой речевой катастрофы – прямая дорога к другой, уже социальной катастрофе, когда «вклады Сбербанка обнулились, министр финансов случайно выпал из окна, а замминистра украл сто миллиардов, убежал из России и купил самую большую яхту в мире».

Ведь если клининг намного лучше уборки, то, само собой, и тот мир намного лучше, чем этот, и нет смысла зачем-то корячиться тут, а лучше бежать туда, оставив за спиной одни дымящиеся руины.

И что с этим делать?

Как выстрелить всеми этими брифами, питчингами и коливингами из пушки в сторону Запада?

Как превратить все свое, все родное – в нужное, модное и, главное, прочное?

Источник: Блог Дмитрия Ольшанского