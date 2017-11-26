Фермер из США подарил миру неизбывный символ страданий и смерти

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27 октября, суббота  |  Последнее обновление — 14:25  |  vz.ru
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Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
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Россия подтвердила подготовку к войне

Бесконтрольное создание ракет средней и меньшей дальности угрожает распространением ядерных вооруженийФото: Maxim Shemetov/Reuters
В Генассамблее ООН отвергли российскую резолюцию в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), что еще раз указывает на уход этого соглашения в прошлое. Но Москва, как дали понять в МИДе, ответит на такое развитие событий. Что могло бы стать новой альтернативой ДРСМД и почему его отсутствие грозит началом распространения по миру ядерного оружия? Подробности...
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Почему соотечественники из-за рубежа хотят победить в конкурсе «Лидеры России»

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Сколько у Китая ракет, способных поразить американцев

Угрожающие Штатам ракеты носят красивое название – «Восточный ветер»Фото: Andy Wong/AP/ТАСС
Китай в штыки воспринял «интересное предложение» Трампа – заключить международное соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности взамен российско-американского договора о РСМД. Причина реакции Поднебесной понятна: китайцы уже разработали ракетное вооружение, не имеющее аналогов в мире. О чем идет речь и сколько всего в китайском арсенале ракет, «нарушающих» ДРСМД?  Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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          Ровно 145 лет назад Джозеф Глидден из штата Иллинойс подал патентную заявку на новый тип проволочного ограждения, которое мы сегодня называем «колючей проволокой».

          Глидден был фермером, и упражнялся на собственной кухне с кофемолкой - гнул с ее помощью шипы для проволоки, преследуя сугубо сельскохозяйственные цели. Дело в том, что за несколько лет до изобретения Глиддена президент Линкольн подписал акт, позволявший любому «честному гражданину», включая женщин и освобожденных рабов, заявить права на 160 акров (чуть больше 0,6 кв. км) земли на новых территориях. А владения, понятное дело, нужно как-то ограждать.

          Традиционные деревянные заборы в прериях обернулись бы золотыми: местной древесины почти нет, привозить ее с востока чересчур дорого. Поселенцы пытались сажать красильную шелковицу (кусты с острыми шипами, из его стволов которого потом выйдут прекрасные опоры для проволочных заборов), пробовали ставить ограждения из обычной проволоки, но их с лёгкостью рвал скот. Начались эксперименты с разными видами шипов, например, использовались деревянные бруски с гвоздями.

          То есть Глидден не был первым - но оказался лучшим. Он придумал конструкцию, прекрасно знакомую всем нам: в ней шипы удерживаются на месте скрутками двух проволок. «Крепка, как виски, легка, как воздух, стоит не больше пыли!» - рекламировали торговцы изделие Глиддена уже через год, когда началось его массовое производство. «Не занимает места, не истощает землю, не затеняет посевы, устойчива к ветрами, вокруг нее не образуются заносы», - восторгался в письме к изобретателю один из покупателей, опробовавших новинку.

          Однако на деле все обстояло куда мрачнее.

          Фото: Guillermo Arias/Xinhua/Global Look Press

          Жан-Жак Руссо, оказавший огромное влияние на отцов-основателей США, писал в «Рассуждении о происхождении и основаниях неравенства между людьми»: «Первый, кто, огородив участок земли, придумал заявить: «Это мое!» и нашел людей достаточно простодушных, чтобы тому поверить, был подлинным основателем гражданского общества». В устах Руссо это не было комплиментом, поскольку собственность на землю с точки зрения философа была безусловным злом.

          И символом этого зла на американском Западе конца XIX века стала колючая проволока.

          «Дьяволовой веревкой» прозвали ее коренные американцы, которым она мешала свободно перегонять скот. Ограждение резали и другие скотоводы, чтобы дать стадам доступ к пастбищам. Штат Техас даже вынужден был принять закон, защищавший проволочные заборы и неприкосновенность обозначенных ими границ. Позднее эти столкновения назовут «войнами колючей проволоки».

          Заодно изобретение Глиддена обозначило начало конца эпохи ковбоев: розыск заплутавшего скота перестал быть проблемой, и пастухов требовалось гораздо меньше.

          Но еще более мрачным символом колючей проволоке предстояло стать в ХХ веке.

          В военных целях ее впервые использовали португальские войска в Африке. Применяли колючую проволоку и во время русско-японской войны, но массово заграждения такого типа начали ставить во время Первой мировой. А в ходе англо-бурской войны колючая проволока впервые была использована как ограждение концентрационного лагеря: ею обнесли место содержания военнопленных.

          Человечество ловко приспосабливает любое изобретение к нуждам войны и самоуничтожения. Динамит Нобеля тоже поначалу использовался с основном в горном деле, но известен стал вовсе не этим.

          Усовершенствованное проволочное заграждения Глиддена, продававшееся под торговой маркой «Победитель», создавалось, чтобы надежно обозначить границы землевладения и не выпустить за них скот - и обозначило в итоге границы того, что принято называть зверством, хотя ни одно животное в природе на подобное не способно.

          Для нас колючая проволока безусловная эмблема угнетения, террора, репрессий, издевательства над самой идеей человеческого. Если спросить современника, какие ассоциации у него вызывает изобретение Глиддена, едва ли услышишь что-то из аграрной области, скорее, прозвучат слова «тюрьма», «лагерь» и т.д.

          Мучение и мученичество - именно они для нас сплетены с образом «колючки» так же неразрывно, как сама двойная скрутка, держащая шипы. Неслучайно на многих плакатах колючая проволока опутывает земной шар, словно терновый венец, а свеча, обмотанная колючей проволокой, служит эмблемой Международной амнистии. Разорванная проволока столь же внятно говорит нам о победе угнетённых над угнетателем, заменив классические цепи.

          Разумеется, сама проволока тут ни при чем. «Нет ничего ни хорошего, ни плохого, - заметил Шекспир. - Это размышление делает все таковым».

          Едва ли Джозеф Глидден, ставший к концу жизни одним из богатейших людей Америки, несет ответственность за спираль Бруно или колючую ленту – еще одну модификацию колючей проволоки, способную нанести человеку куда более серьезные повреждения. Тем более не на его совести колючая проволока под током, окружавшая и разделявшая нацистские лагеря смерти.

          Но так уж мы устроены, что любое явление воспринимаем во всей полноте контекста. И «дьяволова веревка», останавливавшая скот, для нас теперь означает поля сражений мировых войн и ужасы концлагерей.

          Впрочем, не скрути Глидден две проволоки именно так, не загни он шипы с помощью кофемолки, кто знает, не придумал бы кто-то из его соседей-фермеров, желавших всего лишь избежать лишних расходов, нечто более страшное. 


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