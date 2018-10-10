Как сделать комедию из блокады Ленинграда

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16 октября, вторник  |  Последнее обновление — 09:21  |  vz.ru
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Российским авиакомпаниям угрожает массовое разорение

Хотя пассажиропоток растет, доходы авиакомпаний, как ни парадоксально, падаютФото: Николай Хижняк/РИА «Новости»
Рост цен на топливо давит не только на автолюбителей, но и на авиакомпании. Все больше признаков того, что уже в ближайшие месяцы некоторые из них ждет банкротство – а это грозит масштабным кризисом всей отрасли авиаперевозок. Почему цены на авиатопливо растут так резко и с чем связаны периодические разорения авиаперевозчиков? Подробности...
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Куда может поднять социальный лифт «Лидеров России»

Заявки на конкурс поступили не только со всей России, но и из нескольких десятков стран мираФото: Нина Зотина/РИА Новости
Менее чем за неделю с момента старта конкурса «Лидеры России» число управленцев, желающих принять участие в состязании, превысило пятьдесят тысяч. Оно и понятно – перед глазами примеры участников прошлогоднего отбора, занявших посты вплоть до губернаторских и в целом серьезно изменивших свою профессиональную судьбу к лучшему. Как строится успешная карьера по завершении конкурса? Подробности...
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Что делает в Сирии российский морской спецназ

Экипировка бойцов морского спецназа всегда была полностью отечественной и только недавно начала пополняться иностранными образцамиФото: из личного архива автора
В Сирии замечены теперь не только российские летчики, военные советники и разведчики. Как утверждает западная пресса, на восточном побережье Средиземного моря проводили учения даже российские боевые пловцы. Что это за сверхсекретные подразделения, как они возникли, какие задачи выполняли в советское время и за что отвечают сегодня? А главное, зачем они оказались в Сирии? Подробности...
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Почему Россия должна требовать компенсации от Эстонии

Эстония была одной из самых богатых советских республик – в том числе благодаря дотациям из центраФото: А. Варфоломеев/РИА «Новости»
Всего лишь чуть больше миллиарда евро – такую сумму «ущерба от советской оккупации» подсчитали в эстонском правительстве. Упомянуты и чисто анекдотические категории «ущерба» – например, за доставку в ЭССР «много рабочей силы». Зачем в странах Прибалтики вообще составляют подобные документы, ведь Россия никогда не признает их справедливость? Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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Как сделать комедию из блокады Ленинграда

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Был в «святые девяностые» такой «арт-проект»: ездили по кладбищам, находили толпу возле свежей могилы, выпускали из машины голую девицу, фотографировали её на фоне похорон и сматывались. «Интересный контраст». Подробности...

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          Лев Пирогов

          Как сделать комедию из блокады Ленинграда

          Лев Пирогов
          публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
          		 16 октября 2018, 08:04

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          Не очень знаменитый кинорежиссёр затеял снять что-то вроде «доброй лирической комедии» на материале Ленинградской блокады. Что было дальше – известно.

          Люди возмутились, стали призывать в свидетели безобразия других людей. Те тоже принялись возмущаться и призывать. И я тоже, и вот сейчас должен упомянуть хотя бы фамилию режиссёра – правда? Так она, земная слава, и зарабатывается.

          Но, к счастью, быстро проходит. А вот проблема остаётся.

          Если раньше память о Войне штурмовали в лоб – в любом новом фильме война была лишь поводом для очередного рассказа о «преступлениях сталинщины и совка», то теперь на первое место выходит «мягкая сила» – этакий «гуманистический» подход: «А почему нельзя соединить комедию и Блокаду»?

          Ну, в самом деле, снимали же комедии о войне в прежние времена?

          Фото: Борис Кудояров/РИА Новости

          Но, во-первых, тогда это делали те, кому доверяли. Сегодня слово «режиссёр» сродни приговору или диагнозу. Изменилась сама роль искусства в жизни общества. Если раньше «песня строить и жить помогала», искусство существовало для того, чтобы поддержать, ободрить человека, то теперь его преобладающая цель – человека опустить и травмировать.

          Во-вторых, те прежние комедии были либо о врагах (сатирические), либо о сражающихся (героические, лирические: «Небесный тихоход», «В бой идут одни старики», «Женя, Женечка и «Катюша»). О жертвах комедий не было. И не должно быть. 

          Почему? Попробую привести пример. Был в «святые девяностые» такой «арт-проект» у одних тогдашних недоброй памяти «контемпорари-артистов»: ездили по кладбищам, искали похороны. Где находили толпу возле свежей могилы, останавливались, выпускали из машины голую девицу, фотографировали её на фоне похорон и быстренько сматывались. Получались «интересные фотографии»: лица хоронящих – серые, осунувшиеся, девица – розовая, жизнерадостная. «Интересный контраст». 

          Стоил ли этот «контраст», эта спекуляция на теме жизни и смерти совершаемого поступка?

          Искусство может если не всё, то очень многое. Но далеко не на всё из того, что может, имеет право. Как бы это попроще радетелям за «свободу» и «безграничные возможности» искусства попонятнее объяснить…

          Ну вот, представьте, что вы не художник, а боксёр. Идёте по улице среди других людей – и «всё можете». Можете свалить человека с ног, можете «вырубить», можете – убить. Ну и?

          Когда-то вы, деятели искусства, бились за то, чтобы символическое значение слова и образа не приравнивалось к действительному. То есть, если писатель N. пишет про то, как изнасиловали, зажарили и съели ребёнка, это не делает людоедом и педофилом.

          Добились. Поздравляем. Давайте теперь мы добьёмся, чтобы символическое значение действия (дать по роже) не приравнивалось к буквальному (причинение вреда здоровью лёгкой тяжести), м-м?

          Хотя лучше поступить по-другому: признать, что люди имеют такое же право на душевное здоровье, как и на здоровье физическое, и что посягательства на него так же недопустимы. Тогда боксёры будут держать при себе своё всемогущество, а вы – своё. Иначе, согласитесь, как-то несправедливо, если им нельзя, а вам можно.

          Интересная задача – попытаться сделать из Блокады комедию? Интересная. Ведь это можно попытаться сделать деликатно, без легкомыслия и неуважения, и тогда это получится вообще, наверное, шедевр. Если получится. А если нет?

          У хирургов тоже бывают «интересные задачи», когда не получается их решить – человек умирает. Если бы хирурги не замахивались на нерешаемые задачи, медицины бы вообще не было. Если бы учёные и художники не были движимы «легкомысленным любопытством» – попробовать сделать то, что ещё никто не делал, «залезть туда, куда нельзя», то прогресс бы остановился, «заглохла б нива жизни».

          Но, знаете, что мне кажется… Если бы их не жгли за это на кострах инквизиции, не лишали бы финансирования, не томили бы в шарашках и не гноили бы в гулагах, эта нива тоже бы заглохла. В мире ничего не случайно.


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