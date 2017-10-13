Восемь важнейших событий, которые ждут Россию в 2018 году

В противовес популярным в новогодние праздники астрологическим прогнозам и прочим гаданиям можно назвать ряд запланированных на 2018 год перемен, в непременном осуществлении которых едва ли усомнится кто-либо из российских экспертов и обывателей. Позиции в этом своеобразном рейтинге наиболее значимых событий другой автор, возможно, расставил бы иначе, однако, уверен, никто не стал бы спорить с первым пунктом.

Выборы президента Российской Федерации

Итоговая пресс-конференция президента Владимира Путина показала, что лидер России идет на выборы с повесткой развития – масса колоссальных инфраструктурных проектов, запущенных в нынешний его срок, будет влиять и определять курс РФ на ближайшие десятилетия. Освоение Арктики, Амурские «мегастройки», проект развития Северного морского пути, Крымский мост и другие масштабные «старты» уже становятся видением завтрашнего дня.

И так уж случилось, что это видение россиянам дал действующий президент – оттого, уверен, для подавляющего большинства выборы становятся способом подтвердить заданное направление, и искренне верю, что те самые «86 процентов» реально его поддерживают. В конце концов, кто же кроме Владимира Путина реализует запущенные им же проекты?

Поэтому самым важным событием для России в новом году я считаю выборы Путина в марте 2018-го. Это, кстати, покажет реальную поддержку населения в условиях пресловутых санкций: объединение граждан вокруг фигуры президента, «виноватого» в давлении Запада, покажет фактически обратный эффект от таких действий.

Ну а сегодняшнее положение России в мире придает, казалось бы, «внутреннему» событию значимость международного уровня, поскольку именно личность Путина сегодня отождествляется с позицией и действиями РФ на арене мировой политики.

«Десятилетие детства»

Согласно майскому указу президента, с 2018 года в России стартует Десятилетие детства. Как пояснила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, это стратегия, которая «мобилизует силы и ресурсы государства для того, чтобы качественно обеспечить здоровье, образование и успешное развитие каждого ребенка, живущего в нашей стране».

Конкретно это выражается в поддержке молодых, многодетных, малообеспеченных семей. Так, вступившие в силу с 1 января 2018 года законы «демографического пакета» позволяют гражданам России получить ежемесячные выплаты при рождении либо усыновлении первого и второго ребенка – сумма выплаты зависит от размера прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте федерации, и составит от 8 до 20 тыс. рублей.

Продлена и программа материнского капитала – из него будут идти выплаты на второго и последующих детей, а упомянутые выше – пойдут прямиком из федерального бюджета.

В целом, и другие выплаты для малообеспеченных и многодетных семей будут заметно расширены. Так, согласно статистике, ранее большинство семей использовали средства материнского капитала для улучшения жилищных условий – и сегодня в рамках стратегии появляется такая мера, как компенсация ставки по ипотеке на первичном рынке жилья для семей с двумя или тремя детьми.

Очевидно, что такая политика дает однозначное понимание приоритетов развития России – с 2018-го «демографический пакет» поможет многим молодым семьям, которые еще не решились завести ребенка (а кому-то станет стимулом ко второму и третьему).

Обновление управленцев в регионах

В 2018 году более чем в четверти российских регионов пройдут выборы в Законодательные собрания и на должности губернаторов. Самые «ожидаемые» - московские (они, кстати, станут хорошим индикатором: после прошедших муниципальных оппозиция рассчитывает на широкую поддержку, и «продув» президентские, развернет в этом направлении традиционно бурную деятельность, которая, по их замыслу, должна стать «реваншем» после президентских).

В более «спокойных» регионах, таких как Воронежская, Омская, Самарская и другие области выборы, наверняка, пройдут куда «тише», однако губернаторский и депутатский состав будет обновлен и там.

Также сложит свои полномочия и Правительство РФ, действующее в пределах срока полномочий президента – фактически, «перетасуется» вся управленческая элита России.

В этих процессах стоит ожидать и появления новых лиц: ряд уже запущенных кадровых проектов и конкурсов позволит реализовать инициативу граждан фактически любого возраста.

Так, всероссийский открытый конкурс «Лидеры России» позволит победителям претендовать на вакантные места в государственном управлении и бизнесе. Финал его состоится в феврале, призом станет грант в 1 млн. рублей и карьерные консультации от топ-менеджеров крупных компаний и даже высших государственных чиновников уровня министров.

Среди таких программ есть и молодежные: «Российское движение школьников – территория самоуправления», «Молодые профессионалы» и другие. В конце 2017 года началась регистрация на Всероссийский кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!». Цель – выявление и поддержка молодежи, обладающей высоким управленческим потенциалом, пример одного из заданий – управление виртуальной компанией в течение двух недель.

Таким образом, сегодня можно говорить не только о ротации управленческих кадров в России в 2018 году (причем, достаточно резко: региональные выборы пройдут в субъектах федерации, население которых составляет более половины от всех жителей страны), но и о подготовке смены и нового поколения.

Сдача и начало эксплуатации Крымского моста

О символизме и значении этого проекта сказано уже более чем достаточно – это одно из сложнейших инфраструктурных сооружений в России изменит как жизнь полуострова, так и ближайших регионов. Важна будет и смысловая нагрузка: тесное единение и реализация невообразимо сложного и нового проекта.

Среди основных эффектов от появления Крымского моста эксперты называют значительное снижение цен на полуострове – железнодорожное сообщение удешевит доставку продуктов питания, некоторых стройматериалов, увеличит пассажиропоток.

Само по себе возрастание объема товаро- и грузооборота насытит рынок, создаст и новые рабочие места как минимум для растущей обслуживающей инфраструктуры.

Начнется и строительство нового жилья, что, помимо вышеперечисленного, также повлияет на снижение цен недвижимости как первичного рынка, так вторичного и аренды. Пополнение бюджета Крыма новыми доходами также станет «заделом» для развития.

Ну а уже достигнутый эффект – участие в проектировании и строительстве Крымского моста приняло 3 тыс. компаний (150 из них – крымские), 200 крупных предприятия, 6 заводов металлоконструкций из Воронежа, Ярославля, Омска и других городов, более 30 мостотрядов со всей России, 1500 инженерно-технических работников и более 10 тыс. рабочих строительных специализаций! Словом, настоящая «стройка века».

Чемпионат мира по футболу

Финал ЧМ-2018, который в июле пройдет в России, привлечет миллионы болельщиков со всего мира, миллиарды зрителей посмотрят матчи, проходящие на 12 новых стадионах. Помимо экономических выгод, очевидных при организации международного мероприятия такого уровня, это будет прекрасный имиджевый рывок: болельщики со всего мира, которые побывают в 11 субъектах федерации, увидят Россию собственными глазами, и сравнят с тем, что принято говорить о нас в их собственных странах.

Думаю, они будут очень удивлены, а шутки об иностранцах, разыскивающих живого медведя на улицах Екатеринбурга или Нижнего Новгорода, наберут небывалую популярность.

Подготовка стадионов идет полным ходом. Четыре из них готовы уже: в Казани, Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Семь других находятся в разной степени готовности.

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В Екатеринбурге и Ростове готовность около 90%, все идет плану, Калининградский проект сдан на экспертизу последним, удешевлен отказом от раздвижной крыши стадиона. «Мордовия-арена» в Саранске готова на 75%. Стадион в Волгограде выстроен более, чем на 70% - неожиданностью оказалась необходимость укрепить несколько километров прибрежной полосы Волги, вплотную к которой расположен объект. Нижний Новгород – объект уже готов на 70%, прогнозируемые сложности с ним – местный футбольный клуб прекратил существование, и после матча эксплуатацию стадиона придется как-то оплачивать, министр спорта Павел Колобков предложил выделять на это средства федерального бюджета.

По результатам шести визитов с инспекцией совместная делегация представителей Международной федерации футбола ФИФА отметила, что «нигде не видит серьезных рисков» по степени готовности спортивных объектов.

Из рисков несерьезных – строительство арены в Самаре, готовность которой на начало октября составляла 65%, а так же 12 других объектов, на которых по словам Павла Колобкова работы идут с некоторым отставанием от плана.

Год добровольца и волонтера

2018 год президент Владимир Путин объявил Годом добровольца и волонтера. Также Президент поручил кабинету министров разработать план основных мероприятий и рекомендовал местным органам исполнительной власти проявить инициативу в этом направлении.

Возможно, для многих россиян станет новостью невероятное количество людей и разного рода организаций, добровольно участвующих в поиске пропавших людей, помогающих работе соцучреждений, ведущих природоохранную и поисково-историческую деятельность. Во многом Год добровольца (это понятие, кстати, теперь законодательно приравнено к понятию «волонтер») как раз и станет поводом для «знакомства» и повышения актуальности социального значимого труда на добровольных началах.

В ходе этой инициативы государство посодействует вовлечению граждан в волонтерские проекты, в том числе и оценку качеству социальных услуг, ЖКХ и др.

Введение электронных паспортов

В 2018 году граждане России начнут получать электронные паспорта – с марта для обладателей новых «внутренних» документов удостоверение личности, ИНН, СНИЛС, УЭК объединятся в одной пластиковой карте.

Это позволит сэкономить массу времени на проведение и оплату государственных услуг, ускорить процесс оформления, снизить количество испорченных документов и увеличить срок их использования – в целом, практика использования «карточных» паспортов уже давно применяется и хорошо показала себя в европейских странах.

Также это отсекает многие мошеннические схемы, в которых применяются поддельные, утерянные документы – централизация через электронную базу исключает использование всевозможных «переклеев».

Электронный паспорт будет выглядеть как пластиковая карта со встроенным микрочипом, часть данных будет отображена на поверхности карты – фото, нанесенное специальным способом, номер СНИЛС, ИНН. Карта будет содержать большее количество данных, чем ныне действующий гражданский паспорт РФ.

Также будут введены и электронные трудовые книжки, что повысит достоверность отображаемой в них информации.

Пятое поколение сотовой связи

В ходе Чемпионата мира по футболу-2018 два российских сотовых оператора планируют развернуть сети поколения 5G в «пробном» режиме, а согласно программе развития цифровой экономики Минкомсвязи уже к 2020 году во всех российских городах-миллионниках сети пятого поколения заработают в штатном режиме.

Новейшая технология позволит передавать данные с невероятной скоростью, что станет началом внедрения разнообразных технологических новинок: так называемый «интернет вещей», беспилотные авто, использование рационализирующих технологий, таких, например, как D2D (Device-to-device), когда устройства, находящиеся неподалеку, напрямую обмениваются информацией, тем самым разгружая сеть.

В качестве более понятной иллюстрации скорости интернета пятого поколения обычно упоминают мгновенное скачивание фильма в HD-качестве.

Резюмируя, скажу, что это будет очень интересный и насыщенный год, впечатляет даже поверхностный «анонс» и, что самое важное, вышеперечисленное – вполне конкретные планы, а не какие-нибудь Рождественские гадания «на суженого».