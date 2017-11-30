В 2018-м на Донбассе нужно действовать на опережение

Сложно сказать, насколько аутентичны цифры, оглашенные первыми лицами Донецкой народной республики в конце 2017 года, о двадцатидвухпроцентном экономическом росте.

Презентованная динамика кажется неправдоподобной, хотя если учитывать те достижения, которых удалось добиться, можно, наверно, несколько поумерить вполне понятный скепсис.

Самое главное из достигнутого в промышленной сфере – это запуск всех производств, принадлежащих украинским олигархам и взятых народными республиками Донбасса во внешнее управление.

Довольно долгое время не выходило наладить бесперебойные поставки сырья, потом, когда эта проблема кое-как была решена, выяснилось, что поставляемые материалы не соответствуют необходимым параметрам.

Другая проблема – это казавшиеся непреодолимыми трудности с выходом на новые рынки, украинский и те, на которые производимое в ДНР попадало через Украину после блокады оказались полностью перекрыты.

Сейчас, как утверждает министр по налогам и сборам Александр Тимофеев, более известный по позывному «Ташкент», вся логистика окончательно отработана. И снабжение сырьем соответствующего качества, и завоевание рынков.

В это можно поверить хотя бы потому, что с учетом дешевой рабочей силы, а, соответственно, и низкой себестоимости продукции, республики имеют возможность демпинговать, предлагая собственные товары по существенно более низким ценам. Речь идет об угольной промышленности, химической и производстве металла. Есть и станкостроение.

К концу 2017 начали работать 12 новых угольных лав, в начале 2018 руководство республики рассчитывает запустить еще две. В сентябре «ожил» Юзовский металлургический завод, простаивавший с довоенного времени.

Цели, намеченные главой ДНР на 2018, свидетельствуют о том, что у республики и впрямь появились новый доходы. Александр Захарченко пообещал в течение года в два этапа повысить пенсии вдвое – это выглядит как очень амбициозная задача, которая потребует привлечения не просто значительных, а колоссальных по местным меркам средств. Также будут увеличены зарплаты работников бюджетной сферы, на сколько, пока неясно.

Судить о том, действительно ли развитие экономики идет опережающими темпами, я не могу, поскольку не являюсь специалистом в этой области.

Но думаю, что оценки людей, которые видят все происходящее в республиках исключительно в черном свете и рассказывают о рейдерстве, загубленных производствах, распиленных заводах, повальной коррупции, тоже искажают картину.

Я знаю, что проблем хватает, но сегодняшняя ситуация по всем показателям явно лучше, чем она была год или два назад.

Наверно, не стоит предаваться безудержному оптимизму, но и списывать в утиль власти Донбасса, как полностью некомпетентные и случайные, мне кажется тоже неоправданно радикальным подходом. Новообразованные государства не только воюют и выживают, но и развиваются.

Последние пару месяцев 2017 года прошли в ожидании большой войны. Сам Захарченко во время пресс-конференции на телеканале «Юнион» 27 декабря вдруг объявил, что Вооруженные силы Украины могут начать широкомасштабное наступление уже через две-три недели.

Позже «Ташкент» объяснил, что такой вывод глава республики сделал на основании разведданных о концентрации войск на линии соприкосновения со стороны Украины и разворачивании в тылу украинских войск полевых госпиталей, которые по правилам военной науки должны начать принимать раненных как раз через две недели после их оборудования.

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Тем не менее, перспектива штурма республиканское руководство не слишком тревожит. Захарченко заявил, что атака не просто будет отражена, но силами армейского корпуса ДНР противника оттеснят к границам бывшей Донецкой области.

Как известно, сейчас ДНР контролирует лишь немногим более тридцати процентов этого пространства. За счет каких ресурсов удастся увеличить на две трети территорию республики, неизвестно, но если покопаться в ранее обнародованных фактах, можно попробовать сделать несколько предположений.

В Донецке уже производят собственное вооружение – не только пистолеты, автоматы и снайперские винтовки, но и неуправляемые ракеты высокой мощности, способные выжигать все живое на больших площадях.

Видимо, именно их и имел в виду Захарченко, ранее заявлявший, что у ДНР уже есть средства, способные сорвать любой наступление ВСУ.

Я бы добавил к этому, что слова Владимира Путина о военно-милицейских структурах народных республик, способных отразить агрессию извне, можно понимать как гарантию помощи, которую Россия окажет патронируемым ею независимым государственным образованиям в том случае, если они окажутся объектом нападения со стороны Украины.

Ожидается, что в преддверии выборов президента России Киев попробует омрачить атмосферу кампании и подорвать репутацию главного кандидата, поставляя на телеэкраны всего мира картинки с новыми трупами русских людей, которых можно будет представить жертвами оставления в беспомощном положении.

Для этого требуется совсем немногое – подвергнуть донбасские города массовым обстрелам по всему периметру. Оппозиция и Европа, по словам одного из донецких экспертов, на какое-то время станут главными защитниками русских Донбасса и начнут обвинять Владимира Путина в неоказании им действенной помощи.

Предотвратить развитие событий по этому наихудшему сценарию можно лишь действуя на опережение. В январе-феврале, по всей вероятности, будут предприняты какие-то превентивные шаги, чтобы не вводить Петра Порошенко в искус нарастить опыт убийства собственных граждан до значений геноцида.