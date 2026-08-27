  • Новость часаЗахарова: Лондон передал Киеву технологии крылатых ракет Storm Shadow
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    Украинцы расползаются по миру из-за недоверия к Европе
    Войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки
    CBS: Глава ЦРУ летал в Москву предостеречь Россию от атак на страны НАТО
    В России сократилось число женщин-миллиардеров
    Российские войска освободили запорожское Шевченковское
    Глава СВР Нарышкин рассказал о встрече с директором ЦРУ Рэтклиффом
    Страны ЕС потребовали разморозить дискуссию об активах России
    Мерц задумал урезать бюджет Евросоюза на сотни миллиардов евро
    Российские аграрии собрали более 100 млн тонн зерна
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Может ли православие развернуться на восток

    Перед лицом идеологического безумия вроде «однополых браков» или «беременных мужчин» мы окажемся в добром согласии с мусульманами и большинством буддистов – да и с большинством неверующих. Но главное в религии – не то, против кого мы дружим.

    11 комментариев
    Александр Коц Александр Коц Зеленский бросает на удержание Славянска последние козыри

    Киев готовится не к обороне, а к затяжной информационной войне за удержание Славянска и Краматорска. Но у Зеленского на этом участке фронта проблема в мотивации личного состава.

    7 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Превзойдет ли Елена Зеленская мужа в кровожадности

    Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?

    13 комментариев
    27 августа 2026, 14:41 • Новости дня

    Лавров поблагодарил ветеранов спецоперации и оценил их мирный потенциал

    Лавров заявил о важности использования опыта ветеранов СВО в мирной жизни

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД России Сергей Лавров встретился с участниками спецоперации, подчеркнув необходимость применения их уникального опыта и качеств в мирной жизни.

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров выразил благодарность ветеранам и участникам специальной военной операции, передает РИА «Новости». Министр подчеркнул важность интеграции их навыков в повседневную жизнь страны.

    «Огромное вам спасибо за ваш вклад в укрепление независимости нашей страны, в укрепление русского мира, в развитие нашей славной героической истории», – заявил руководитель внешнеполитического ведомства. Он также отметил заинтересованность государства в том, чтобы неоценимый опыт и человеческие качества бойцов активно применялись в мирной жизни.

    Встреча состоялась в рамках Всероссийского форума «Вместе победим», который проходит в Москве с 27 по 28 августа. Мероприятие собрало более двух тыс. участников спецоперации и членов их семей со всей страны. Организаторами события выступили фонд «Защитники Отечества», общество «Знание» и столичное правительство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине лета государственный фонд «Защитники Отечества» организовал масштабную семинар-сессию по вопросам социального сопровождения ветеранов.

    Немногим ранее эта структура учредила специальную премию «Возвращение» для участников спецоперации.

    27 августа 2026, 09:25 • Новости дня
    Минобороны перечислило цели ударов в Киеве и Одессе
    Минобороны перечислило цели ударов в Киеве и Одессе
    @ Nickispeaki/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    В Киевской области поражен крупнейший центр хранения ударных FPV-дронов «Сан-Парк», а в порту Ренни уничтожена инфраструктуру для разгрузки грузов ВСУ, сообщили в Минобороны.

    В результате нанесенного в ночь на четверг массированного удара в Киеве и Киевской области поражены цех по сборке БПЛА, в том числе задействованный для производства барражирующих боеприпасов «Хорнет», говорится в канале Max Минобороны.

    Также удар пришелся по транспортно-логистическому центру «Киев» (Офисно-складской комплекс «Сан-Парк»), который является крупнейшим центром хранения и распределения ударных FPV-дронов, наземных станций управления и комплектующих.

    Поражен офисно-логистический комплекс «Александровский» в Борисполе, он был крупнейшим центром хранения двойного назначения, где хранились комплектующие для БПЛА большой и средней дальности.

    В то же время городах Запорожье и Кривой Рог удары были нанесены по металлургическим комбинатам, являющимся одними из основных поставщиков металлургической продукции для военного производства.

    В Кременчуге Полтавской области поражен нефтеперерабатывающий завод, осуществляющий доставку ГСМ для ВСУ.

    В городе Ильичевка Одесской области поражен цех по сборке беспилотников и цех по производству селитры для обеспечения ВСУ.

    В портах «Одесса» и «Черноморск» уничтожены 24 хранилища с имуществом военного назначения.

    В порту «Рени» поражены объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения и ГСМ.

    Напомним, в ночь на четверг ВС России нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины.

    Комментируя этот удар, в Минобороны отметили, что «Герани ночью отработали мощно».

    Видео последствий ударов смотрите в канале Max газеты ВЗГЛЯД.

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    27 августа 2026, 10:29 • Новости дня
    Войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки
    Войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южная группировка ВС России преодолела на отдельных участках первый оборонительный рубеж славянско-краматорского укрепрайона ВСУ, заявил начальника Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

    Вооруженные силы России прорвали первую линию обороны противника под Славянском и Краматорском, передает Минобороны.

    «В настоящее время основной стратегической задачей киевского режима остается сохранение контроля над оставшейся частью Донбасса. Для этого на Северодонецком направлении противник выстроил и постоянно совершенствует глубокоэшелонированную оборону с опорой на высотную городскую застройку и промышленные зоны крупных населенных пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка, связанные между собой развитой транспортной инфраструктурой и системой фортификационных сооружений», – отметил Герасимов.

    «В этих условиях войска Южной группировки, наступая на широком фронте около 160 км одновременно на нескольких направлениях, преодолели на отдельных участках первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона», – добавил он.

    Подразделения успешно уничтожают силы неприятеля восточнее Краматорска. Передовые штурмовые отряды уже ведут бои на территории местного аэродрома, расположенного всего в трех километрах от городских окраин. Одновременно российская артиллерия бьет по логистическим маршрутам, отрезая украинский гарнизон от снабжения.

    До восточных границ Славянска российским бойцам остается пройти четыре километра, при этом продолжаются ожесточенные уличные бои в Николаевке и Никаноровке. За июль и август штурмовики 3-й армии освободили Пискуновку, Першомарьевку и Ореховатку, развивая дальнейшее наступление на правом фланге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов проинспектировал позиции Южной группировки войск.

    В ходе рабочего визита военачальник вручил государственные награды отличившимся бойцам.

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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

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    27 августа 2026, 12:38 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о визите главы ЦРУ в Москву с предостережением

    Политолог Ткаченко: США озабочены последствиями соучастия стран НАТО в атаках Украины на Россию

    Эксперт оценил данные о визите главы ЦРУ в Москву с предостережением
    @ Samuel Corum/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Глава ЦРУ Джон Рэтклифф, возможно, пытался предостеречь Москву от ударов по заводам в Прибалтике, задействованным для нужд ВСУ. Если эта версия подтвердится, визит будет означать, что на Западе всерьез озаботились последствиями соучастия стран НАТО в террористических атаках Украины на Россию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Версия западных СМИ о том, что глава ЦРУ Джон Рэтклифф приезжал в Москву, чтобы предостеречь Москву от атак на страны НАТО, отчасти выглядит правдоподобно», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он напомнил, что в начале августа американская разведка выпустила доклад, в котором говорилось, что Россия якобы может напасть на одного из членов Североатлантического альянса. Документ появился на фоне продолжающегося переноса производства беспилотников с Украины в страны Балтии.

    «ВС России системно бьют по объектам украинского ВПК, уничтожают промышленные площадки. Параллельно в странах Прибалтики, Финляндии и ряде других государств разворачиваются предприятия в интересах ВСУ», – указал Ткаченко.

    На этом фоне он допустил, что Рэтклифф пытался предостеречь Москву от нанесения ударов еще и по производствам Латвии, Литвы и Эстонии. Если эта версия подтвердится, визит будет означать, что на Западе всерьез озаботились последствиями соучастия стран НАТО в террористических атаках Украины на Россию.

    Впрочем, при таком раскладе было бы логичнее предупреждать о возможных последствиях руководство прибалтийских республик, нежели Москву, считает аналитик. Он также напомнил, что прошлый визит такого рода в 2021 году закончился ничем. «Россия проигнорировала призывы и опасения предшественника Рэтклиффа по части СВО», – указал Ткаченко, подчеркнув, что и сейчас РФ не станет действовать под давлением.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. «Уильям Бернс предостерегал Владимира Путина «не нападать» на Украину. Через три месяца началась спецоперация, потому что Запад проигнорировал российские опасения и встречные предложения. Не надо нас провоцировать, и никто ни на кого не нападет. А если вы устроите блокаду Калининграда, то это уже будет защита, а не нападение. А языком ультиматума с нами разговаривать бессмысленно. Не работает», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее сразу несколько западных СМИ сообщили, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф мог приехать в Москву ради того, чтобы предупредить российские власти не нападать на страны НАТО. По данным издания Politico, речь прежде всего об Эстонии, Латвии и Литве. Об этом же со ссылкой на свои источники сообщили CBS и The Wall Street Journal.

    Американская разведка считает, что Россия может «проверить решимость НАТО» и совершить «ограниченное нападение» на одну из стран альянса. По оценкам специалистов США, это якобы может произойти в виде кибератаки или отправки вооруженных групп без опознавательных знаков и «небольшого сухопутного вторжения» в одну из стран Балтии. Наиболее вероятный период для такой попытки – с осени 2026 года по 2029 год, писала ранее газета WSJ.

    Москва неоднократно отрицала наличие планов атаковать альянс. Так, в июне на встрече с представителями международных информационных агентств Владимир Путин назвал заявления о возможности нападения России на территорию НАТО сознательной провокацией «для того, чтобы создать угрозу, которая реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону».

    Рэтклифф посетил Москву во вторник. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Рэтклифф провел переговоры с представителями российских спецслужб. Позднее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил встречу с главой ЦРУ. Он сообщил, что обсуждались вопросы, которые находятся в компетенции спецслужб. Дональд Трамп назвал поездку «отчасти рутинной». Вместе с тем, он допустил, что из визита американского чиновника «что-то может получиться».

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    27 августа 2026, 06:30 • Новости дня
    Российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву
    Российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы России нанесли удар ракетами и беспилотниками по Киеву, сообщают местные власти и украинские СМИ, а также российские военкоры.

    Киевская городская военная администрация в соцсетях сообщает об ударе баллистической ракетой. Также украинские СМИ сообщают об атаке БПЛА. «Воздушная атака продолжается», – пишут украинские СМИ.

    «Баллистика и реактивные БПЛА атаковали Киев, Кривой Рог, Полтаву, Кременчуг и Запорожье. Новые реактивные БПЛА атакуют Киев и область утром. С ночи БПЛА вместе с ракетами летят в направлении Киева, Броваров и Борисполя», – говорится в сообщении «Военкоров Русской весны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли ракетный удар по предприятию в Кривом Роге.

    Также российские войска атаковали дронами цели в Сумской области.

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    26 августа 2026, 22:25 • Новости дня
    МИД указал на сокращение возможностей дипломатического урегулирования на Украине

    Галузин: Теракты Киева против гражданских лиц сузили пространство для дипломатии

    Tекст: Антон Антонов

    Террористическая тактика, к которой прибегает Киев на фоне провалов на фронте, ограничила пространство для дипломатического урегулирования конфликта, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    «Выбранная Киевом в условиях провалов на фронте диверсионно-террористическая тактика против гражданских лиц и невоенных объектов нашей страны действительно сузила возможности политико-дипломатического урегулирования кризиса», – сказал Галузин РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Галузин заявил, что вариант «заморозки» конфликта вокруг Украины неприемлем без устранения его первопричин.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что украинские власти намеренно осложняют переход к дипломатическому урегулированию, совершая террористические атаки на мирные объекты.

    Украинские войска обстреляли Донецк с использованием крупнокалиберных снарядов иностранного производства. Ребенок и двое взрослых пострадали при ударе ВСУ.

    В результате целенаправленной атаки ВСУ на пассажирский транспорт, следовавший по маршруту Лисичанск – Стаханов, погибли девять мирных жителей, еще несколько человек получили ранения.

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    26 августа 2026, 14:49 • Новости дня
    Pravda: Украинца и латышей обвинили в поджоге словацкого оборонного завода

    Граждан Украины и Латвии обвинили в попытке поджога завода в Словакии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обвиняемыми в попытке поджога завода по выпуску БПЛА в восточной части Словакии являются гражданин Украины и два гражданина Латвии, сообщила словацкая газета Pravda со ссылкой на члена словацкого правительства.

    Гражданин Украины и два гражданина Латвии обвиняются в попытке поджога завода по производству беспилотников на востоке Словакии, передает ТАСС. Об этом сообщила словацкая газета Pravda со ссылкой на члена правительства.

    «Тот, которого удалось быстро задержать в Германии, благодаря взаимодействию с местными службами безопасности, имеет латышское гражданство. Из двух мужчин, задержанных в Словакии, один украинец и один латыш», – приводит издание слова политика.

    Полиция Словакии 25 августа сообщила о предотвращении нападения на предприятие и предъявлении обвинений троим иностранцам. По данным правоохранителей, злоумышленники планировали действовать по заказу третьей стороны.

    Позднее словацкие средства массовой информации уточнили, что целью диверсантов должен был стать завод компании Skyeton около города Прешов. На этом предприятии выпускают беспилотники Raybird, которые используются Вооруженными силами Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне словацкие правоохранители предотвратили поджог предприятия по производству беспилотников.

    В мае взрывы разрушили киевский офис разработчика дронов Skyeton.

    Неделей ранее полиция Латвии задержала подозреваемых в поджоге оборонного объекта в Таллине.

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    27 августа 2026, 09:53 • Новости дня
    Минобороны сообщило о лжи Киева про наступление в Запорожье

    Герасимов сообщил о распространении Киевом лжи о запорожском наступлении

    Tекст: Мария Иванова

    Не имея реальных успехов на фронте, украинское руководство тиражирует ложь о выдуманном наступлении в Запорожской области, пытаясь отчитаться перед западными кураторами, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проинспектировал работу группировки войск «Южная», передает Минобороны.

    Командующий Сергей Медведев доложил ему о текущей обстановке в зоне ответственности.

    «В условиях отсутствия реальных результатов на земле украинское руководство стремится убедить западных кураторов в успешных действиях ВСУ на поле боя. Поэтому в рамках пропагандистской кампании распространяет ложную информацию о якобы удачном наступлении в Запорожской области», – подчеркнул Герасимов.

    Подводя итоги, генерал армии отметил достижения бойцов в освобождении Донецкой народной республики и поставил новые задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов назвал совместное освобождение ДНР главной задачей группировок войск «Запад», «Южная» и «Центр».

    Ранее глава ведомства сообщил о попытках украинского командования скрыть свои провалы фейками.

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    27 августа 2026, 08:45 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины

    Российская армия поразила объекты ВПК и порты на Украине

    ВС России нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на четверг Вооруженными Силами России был нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, сообщило Минобороны.

    В результате атаки были поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины, а также предприятия металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности, сообщает Минобороны.

    Кроме того, удары пришлись по логистическим центрам в Киеве, Борисполе, Запорожье, Кременчуге, Кривом Роге и Ильичевке.

    Значительный урон нанесен инфраструктуре портов Одессы, Черноморска и Рени. Эти объекты использовались для доставки и хранения военных грузов, а также горюче-смазочных материалов для нужд ВСУ.

    Помимо этого, российские войска вывели из строя энергетические мощности, обеспечивавшие бесперебойную работу гаваней в Одесской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили сухогруз и резервуары с топливом ВСУ в порту Измаил.

    В результате удара ВС России по Херсонской ТЭЦ объект получил повреждения.

    Удар по объекту в Кривом Роге привел к ликвидации начальника разведки артдивизиона ВСУ.

    Видео последствий ударов смотрите в канале Max газеты ВЗГЛЯД.

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    26 августа 2026, 22:40 • Новости дня
    При ударе ВСУ по Донецку ракетами Storm Shadow пострадали восемь человек

    Tекст: Антон Антонов

    В ДНР из-за действий ВСУ за сутки пострадали 11 гражданских лиц, число пострадавших от удара ВСУ ракетами Storm Shadow по району торгово-развлекательного центра в Донецке увеличилось до восьми, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Продолжает поступать информация о последствиях атак на территории Республики из-за киевской агрессии», – сообщил Пушилин в «Максе».

    По его словам, в Киевском районе Донецка при ударе крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP-EG по территории торгово-развлекательного центра «Донецк-Сити» ранения средней тяжести получили девочка 2016 года рождения и подросток 2010 года рождения. Также пострадали две женщины и четверо мужчин.

    В Петровском районе Донецка мужчина получил ранения при подрыве на взрывоопасном предмете. Еще один мужчина пострадал в Калининском районе Горловки от детонации боеприпаса, а в Селидово Красноармейского округа мужчина получил ранения при атаке ударного беспилотника.

    «Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления!» – написал он.

    По данным главы республики, повреждены восемь жилых домов, 11 объектов гражданской инфраструктуры и несколько легковых автомобилей в Донецке, Докучаевске, Енакиево, а также в Волновахском, Мангушском и Тельмановском муниципальных округах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска обстреляли Донецк с использованием крупнокалиберных снарядов иностранного производства.

    Крупнейший торгово-развлекательный комплекс Донецка «Донецк сити» поврежден в результате массированного ракетного обстрела.

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    27 августа 2026, 08:07 • Новости дня
    Пушилин сообщил об 11 раненых при ударах по Донецку

    Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до 11 человек

    Пушилин сообщил об 11 раненых при ударах по Донецку
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    До 11 возросло количество пострадавших в результате ударов по Донецку, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Количество мирных жителей, получивших ранения при обстреле столицы ДНР, увеличилось до 11 человек, передает «Интерфакс». Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

    «Продолжает поступать информация о последствиях атак на территории Республики из-за киевской агрессии. Состоянием на 22:00 количество раненых гражданских лиц составляет 11 человек», – сообщил руководитель региона.

    По его словам, повреждения получили восемь жилых зданий и 11 объектов гражданской инфраструктуры. Также пострадали легковые автомобили в Донецке, Докучаевске, Енакиево и других муниципальных округах. Ранее поступала информация о трех пострадавших в центре Донецка, среди которых был один ребенок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду украинские войска обстреляли густонаселенный район Донецка.

    При ударе ракетами Storm Shadow по территории торгово-развлекательного центра пострадали восемь человек.

    Неделей ранее при атаке дронов на трассе «Новороссия» погиб водитель микроавтобуса.

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    26 августа 2026, 20:15 • Новости дня
    ВС России уничтожили сухогруз и резервуары с топливом ВСУ в порту Измаил
    ВС России уничтожили сухогруз и резервуары с топливом ВСУ в порту Измаил
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли точный удар беспилотными летательными аппаратами по порту Измаил в Одесской области, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, в результате атаки был поражен сухогруз, который доставил на территорию Украины грузы военного назначения.

    Кроме того, российские военные уничтожили три резервуара с топливом, предназначенным для обеспечения подразделений ВСУ. Также удару подверглись объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки военной техники и боеприпасов.

    Напомним, 19 августа российские беспилотники атаковали сухогруз с боеприпасами в порту Черноморска.

    Двумя днями ранее военные уничтожили причальный терминал для разгрузки западной техники в Измаиле.

    В середине месяца Министерство обороны отчиталось о поражении пункта временной дислокации подразделений ВСУ в этом же городе.

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    27 августа 2026, 00:17 • Новости дня
    Мужчина и 17-летняя девушка пострадали в Белгородской области при атаках БПЛА
    Мужчина и 17-летняя девушка пострадали в Белгородской области при атаках БПЛА
    @ Официальная страница министерства здравоохранения Белгородской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников пострадали мужчина и 17-летняя девушка, сообщает оперштаб региона.

    «Атаки ВСУ продолжаются. Пострадали два мирных жителя», – сообщил оперштаб в «Максе».

    В поселке Октябрьский от атаки БПЛА пострадал мужчина: с акубаротравмой его доставили в районную больницу, а затем госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода. Еще один дрон повредил крышу инфраструктурного объекта.

    В селе Бессоновка FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в результате пострадала 17-летняя девушка – она получила непроникающие осколочные ранения рук и грудной клетки, лечение продолжит амбулаторно. Также повреждены машина и окна частного дома.

    В селах Таврово и Майский повреждены крыша частного дома и хозпостройка. В Грайворонском округе беспилотники повредили несколько частных домов. В Шебекинском округе дрон попал в крышу многоквартирного дома, что привело к возгоранию, а из-за детонации еще двух беспилотников сгорел частный дом. В Шебекино на территории предприятия загорелся грузовой автомобиль, повреждено здание.

    В поселке Красная Яруга атака дрона повредила окна административного здания, а в поселке Пролетарский Ракитянского округа беспилотник разбил стекла коммерческого объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате целенаправленной атаки ВСУ на пассажирский транспорт, следовавший по маршруту Лисичанск – Стаханов, погибли девять мирных жителей, еще несколько человек получили ранения.

    В ДНР из-за действий ВСУ за сутки пострадали 11 гражданских лиц, число пострадавших от удара ВСУ ракетами Storm Shadow по району торгово-развлекательного центра в Донецке увеличилось до восьми.

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    27 августа 2026, 02:12 • Новости дня
    Times предложила Британии поддержать Украину с помощью алюминиевых банок

    Tекст: Антон Антонов

    Британская переработка алюминиевых банок способна помочь Киеву в условиях нехватки вооружений, пишет Times.

    По версии Times, «для военных усилий Украины нужны алюминиевые банки». Отмечается, что алюминий используется в производстве истребителей, бронетехники, беспилотников, ракет и спутников.

    Автор статьи указал, что военная мощь зависит не только от оружия, но и от промышленного потенциала и цепочек поставок. По его мнению, алюминий способен ответить на этот вызов, передает РИА «Новости».

    «Украине нужно больше ракет, снарядов и бронемашин. И как можно быстрее. Поставки американских ракет-перехватчиков Patriot практически иссякли. Нехватка высокоточных боеприпасов может стать решающим фактором в этом жестоком конфликте, определив, кто победит, а кто проиграет», – говорится в публикации Times.

    В Британии алюминий относят к категории мусора, а граждане собирают банки из-под напитков для переработки. Автор считает, что Лондон может помочь Киеву без значительного увеличения оборонного бюджета, создав систему оплаты за сбор вторсырья и план по его переработке для военных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times пишет, что украинская армия израсходовала все запасы американских ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

    Владимир Зеленский заявил о якобы существующих договоренностях с США о ежемесячных поставках ракет для ПВО.

    Британский премьер Энди Бернем в свою первую зарубежную поездку привез Киеву секретные данные о британских компонентах для производства дальнобойных ракет SCALP.

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    26 августа 2026, 22:13 • Новости дня
    Образовательное учреждение в Донецке получило повреждения в результате атаки ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Атака вооруженных сил Украины повредила здание учебного заведения в Донецке, сообщил глава города Алексей Кулемзин.

    «В результате варварской атаки укрофашистами Калининского района повреждено здание, а также около 70 оконных блоков учебного заведения», – написал Кулемзин в «Максе».

    По словам Кулемзина, в образовательном учреждении уже начались работы по закрытию теплового контура. Их проводят силами народной дружины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска обстреляли Донецк с использованием крупнокалиберных снарядов иностранного производства.

    Крупнейший торгово-развлекательный комплекс Донецка «Донецк сити» поврежден в результате массированного ракетного обстрела.

    Ребенок и двое взрослых пострадали при ударе ВСУ.

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    26 августа 2026, 22:17 • Новости дня
    Взрыв разрушил часть завода «Джерело» в Херсоне

    Tекст: Вера Басилая

    Сильный взрыв и огромная вторничная детонация произошли на заводе «Джерело» в Херсоне, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Масштабный инцидент зафиксирован на территории промышленного предприятия «Джерело» в Херсоне, сообщил в Max военный эксперт Борис Рожин.

    По информации эксперта, во вторник на объекте произошел прилет, за которым последовала огромная детонация. Аналитик подчеркнул, что в результате мощного взрыва значительная часть завода оказалась полностью разрушена и выведена из строя.

    Вооруженные силы России нанесли удар управляемой авиационной бомбой по Херсонской ТЭЦ, которая получила серьезные повреждения.

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