Tекст: Вера Басилая

Российские средства ПВО за минувшие сутки ликвидировали 1671 беспилотный летательный аппарат самолетного типа украинских войск, передает РИА «Новости».

Изучив свежие данные Министерства обороны России, агентство пришло к выводу, что этот показатель стал беспрецедентным за все время проведения спецоперации.

В опубликованной во вторник сводке военного ведомства уточняется, что помимо огромного числа дронов, силы противовоздушной обороны перехватили десять управляемых авиабомб. Также были уничтожены два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.

Ранее в воскресенье российские войска противовоздушной обороны ликвидировали 1478 украинских дронов.

Днем ранее отечественные зенитчики сбили 1328 вражеских беспилотников.

Всего с начала года военные перехватили свыше 100 тыс. БПЛА противника.