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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как русские выиграли последний бой Второй мировой войны

    18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.

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    Василий Авченко Василий Авченко Какая из двух Японий победит

    Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

    7 комментариев
    18 августа 2026, 12:57 • Новости дня

    Силы ПВО России сбили рекордные 1671 беспилотников ВСУ за одни сутки

    Tекст: Вера Басилая

    Российские системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили 1671 украинский дрон, установив абсолютный рекорд.

    Российские средства ПВО за минувшие сутки ликвидировали 1671 беспилотный летательный аппарат самолетного типа украинских войск, передает РИА «Новости».

    Изучив свежие данные Министерства обороны России, агентство пришло к выводу, что этот показатель стал беспрецедентным за все время проведения спецоперации.

    В опубликованной во вторник сводке военного ведомства уточняется, что помимо огромного числа дронов, силы противовоздушной обороны перехватили десять управляемых авиабомб. Также были уничтожены два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.

    Ранее в воскресенье российские войска противовоздушной обороны ликвидировали 1478 украинских дронов.

    Днем ранее отечественные зенитчики сбили 1328 вражеских беспилотников.

    Всего с начала года военные перехватили свыше 100 тыс. БПЛА противника.

    18 августа 2026, 07:00 • Новости дня
    К дому родителей основателя «Азова» на Украине привезли траурные букеты
    К дому родителей основателя «Азова» на Украине привезли траурные букеты
    @ Jbuket/Wikipedia

    Tекст: Антон Антонов

    Родительский дом основателя украинского батальона «Азов» (организация признана в России террористической, деятельность запрещена) Андрея Билецкого (внесен в реестр террористов и экстремистов) в Харькове оцепили, а к его родителям приехали представители ВСУ с траурными букетами.

    «Соседи родителей командира 3 АК ВСУ националиста Билецкого (внесен в реестр террористов и экстремистов) сообщают, что вокруг их дома (Харьков, пр-т Людвига Свободы, 39) на протяжении пяти часов было выставлено оцепление. К Алене Анатольевне (мать) приезжали десятки местных чиновников, а также представителей ВСУ с букетами в траурных лентах. Отец Билецкого (внесен в реестр террористов и экстремистов) также встречал гостей. Подробности выясняются. Последний раз главарь «Азова» (организация признана в России террористической, деятельность запрещена) был на публичном мероприятии три дня назад, после чего его фамилия лишь фигурировала в СМИ», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Тем временем российские войска продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской области. Удары нанесены по скоплениям ВСУ в районах Харькова, Благодатного, Избицкого и других населенных пунктов. Штурмовые подразделения «Севера» ведут наступательные действия в Казачьей Лопани, стрелковые бои идут около Гоптовки. На Волчанском направлении бойцы группировки «Север» продвинулись на восьми участках до 300 метров.

    На Великобурлукском направлении в районе села Должанка группа наемников азиатской внешности попала в окружение и попыталась сдаться. Однако они попали под заградительный огонь украинских националистов, в результате чего трое были убиты. Четвертый наемник укрылся в подвале заброшенного здания, находящегося под огневым контролем российских сил.

    В Сумской области российские штурмовики продвигаются вглубь региона, нанося удары по скоплениям сил ВСУ. В Сумах, Полтаве и Чернигове госпитали переполнены ранеными, которых все чаще эвакуируют в Киев. Местные жители отмечают острую нехватку младшего медицинского персонала из-за массовых увольнений на фоне низких зарплат и риска мобилизации.

    В Сумском районе российские силы продвинулись на 22 участках до 400 метров, отразив контратаку противника около Могрицы.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 80 в Харьковской областях). Двое солдат ВСУ взяты в плен», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Билецкий (внесен в реестр террористов и экстремистов) становился заметной политической фигурой на Украине.

    На днях он выступил на церемонии у гроба главаря Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в России) Евгения Коновальца.

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    18 августа 2026, 06:32 • Новости дня
    Попытка атаки дронов на Москву стала самой крупной за два года
    Попытка атаки дронов на Москву стала самой крупной за два года
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Масштаб нынешней атаки вражеских беспилотников на Москву стал максимальным за два года, сообщают информационные агентства на основе данных мэра столицы Сергея Собянина.

    По информации Собянина, с вечера понедельника и до 05.00 мск во вторник в направлении Москвы и Подмосковья летели 620 БПЛА, из них 180 уничтожили в столичном регионе, подсчитало агентство ТАСС.

    Ранее крупнейшей считалась атака вражеских дронов в период с вечера 15 августа до 06.30 мск 16 августа, когда к столице направлялись 600 БПЛА. Тогда, по данным Собянина, силы ПВО уничтожили в Московском регионе 201 беспилотник.

    С вечера 6 июля до 06.00 мск 7 июля силы ПВО сбили свыше 430 беспилотников, из них 36 – на подлете к Москве. Кроме того, с 20.30 мск 19 июля до 05.00 мск 20 июля на Москву и область летели более 400 БПЛА, большую их часть нейтрализовали на дальних подступах, а 85 уничтожили у мегаполиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 180 БПЛА в Московском регионе.

    С начала 2026 года российские системы противовоздушной обороны перехватили свыше 100 тыс. украинских беспилотников, пик активности пришелся на середину лета.

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    17 августа 2026, 20:11 • Видео
    Японцы удивили даже Лаврова

    Посол Японии отказался явиться в МИД РФ, хотя должен был сделать это по первому требованию. Конфликт между Москвой и Токио, разгоревшийся после поездки президента России Владимира Путина на Курильские острова, получил второе дыхание. К чему он ведет?

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    18 августа 2026, 09:55 • Новости дня
    The Telegraph: Россия масштабно расширила сеть баз ударных беспилотников

    The Telegraph: Россия построила десять новых баз для ударных дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Спутниковые снимки зафиксировали масштабное строительство новых пусковых установок для российских ударных дронов, способных нести более тяжелые боевые части.

    Россия расширяет специализированную инфраструктуру для запуска ударных беспилотников большой дальности, передает The Telegraph.

    Журналисты издания, опираясь на коммерческие спутниковые снимки и анализ компании DroneSec, выявили как минимум 10 российских объектов с новыми или расширенными пусковыми площадками.

    В ходе расследования было обнаружено не менее 59 пусковых направляющих. Около 20 из них оказались достаточно длинными для запуска новых беспилотников типа «Герань». Данные из открытых источников свидетельствуют, что семь из десяти объектов уже использовались для атак на Украине.

    Некоторые объекты были переоборудованы из существующих военных баз, другие построены в отдаленных районах. В Орловской области спутники зафиксировали 16 пусковых позиций, а также десятки дронов и складские помещения. Некоторые объекты способны хранить более тысячи беспилотников.

    Более длинные направляющие связывают с новыми вариантами «Герань-4» и «Герань-5». По данным украинской разведки, реактивный дрон «Герань-5» имеет длину около шести метров и размах крыльев около 5,5 метра. Полезная нагрузка составляет примерно 90 килограммов, а дальность полета достигает почти тысячи километров.

    Расширение инфраструктуры происходит на фоне резкого роста производства дронов в России. С января по март 2026 года Россия выпустила около 16 тыс. беспилотников большой дальности, что на шесть тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Представитель НАТО заявил изданию: «Беспилотники фундаментально изменили характер современной войны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская пресса рассказала о секретных российских базах беспилотников дальнего действия.

    Украинская армия начала применять британские дроны для атак вглубь территории России.

    Европейские страны сделают упор на поставки беспилотных аппаратов Киеву вместо крылатых ракет.

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    18 августа 2026, 00:17 • Новости дня
    Focus: Россия перехватывает украинские крылатые ракеты «Фламинго»
    Focus: Россия перехватывает украинские крылатые ракеты «Фламинго»
    @ Frederic Petry/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска успешно сбивают дальнобойные украинские крылатые ракеты FP-5 («Фламинго»), пишет немецкое издание Focus.

    По заявлению Focus, которое ссылается на украинские ресурсы, эти ракеты считались наиболее мощным средством Киева для атак по российскому тылу.

    Сообщается, что российская авиация применяет самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50У вдоль вероятных маршрутов полета ракет. Это позволяет заблаговременно выявлять ракеты и наводить на них наземные средства ПВО.

    Согласно оценкам аналитиков, с 1 июля Россия уничтожила десять из 11 запущенных ракет этого типа. Применение А-50У позволило обнаруживать низколетящие цели значительно раньше, чем это делают наземные радары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские вооруженные силы нанесли массированный удар по киевским предприятиям военной промышленности.

    Минобороны России сообщило о поражении производственных площадок по созданию систем управления для ракет «Фламинго».

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    17 августа 2026, 19:00 • Новости дня
    ВС России поразили два сухогруза с оружием для ВСУ
    ВС России поразили два сухогруза с оружием для ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Ударные беспилотники и высокоточное оружие успешно атаковали портовую инфраструктуру и транспортные суда, доставившие военные грузы для украинской армии на черноморское побережье, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы нанесли точные удары по объектам портовой инфраструктуры противника, передает ТАСС. В результате атаки пострадали корабли, перевозившие снаряжение для украинских подразделений.

    «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по морским судам и портовой инфраструктуре, задействованной в интересах ВСУ», – заявили в военном ведомстве.

    В министерстве уточнили, что в Одессе поражен сухогруз с вооружением и склады военного имущества. В порту Николаева также получило повреждения судно, перевозившее грузы военного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа российские военные нанесли серию точных ударов по трем сухогрузам в порту Николаева.

    Днем ранее беспилотники атаковали еще два транспортных корабля с военным снаряжением в акватории Черного моря.

    До этого Вооруженные силы России поразили резервуары с горючим для украинской армии в Одессе.

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    18 августа 2026, 12:40 • Новости дня
    Российские войска освободили Красноподолье и Ореховатку в ДНР
    Российские войска освободили Красноподолье и Ореховатку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за минувшие сутки взяла под контроль два населенных пункта – Красноподолье и Ореховатку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Подразделения группировки «Центр» освободили Красноподолье, а Южная группировка зачистила Ореховатку в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировкой «Центр» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии у Доброполья, Новофедоровки, Сергеевки, Новоандреевки, Райского, Матяшево и Новогришино ДНР.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 355 военнослужащих, две бронемашины, два артиллерийских орудия и станция РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки освободили Ореховатку в ДНР. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Кондратовки, Никоноровки, Николаевки, Славянска, Краматорска, Черкасского, Дружковки, Куртовки и Веролюбовки ДНР.

    Противник при этом потерял до 260 военнослужащих, британский бронетранспортер Spartan, американский бронетранспортер М113, девять бронмашин, включая HMMWV и два канадских бронеавтомобиля Senator. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины около Ольшанки, Малой Рыбицы, Хотени, Ямного и Уланово Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ возле Пунктов Белаши, Рубежного, Кудиевки и Казачьей Лопани.

    Противник при этом потерял свыше 200 военнослужащих, четыре бронемашины и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Студенками, Подлиманом, Нижней Журавкой Харьковской области, Маяками, Святогорском, Крымками и Сидорово ДНР.

    Потери противника при этом составили более 220 военнослужащих и три артиллерийских орудия, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска зачистили от противника Андреевскую Общину в ДНР и запорожское Новосолошино.

    Днем ранее ВС России взяли под контроль Першомарьевку в ДНР и Кудиевку в Харьковской области.

    А до этого они освободили Рыбальское в Запорожской области.

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    18 августа 2026, 06:44 • Новости дня
    Воробьев сообщил о ранении девочки в подмосковном Раменском при атаке дронов
    Воробьев сообщил о ранении девочки в подмосковном Раменском при атаке дронов
    @ губернатор Подмосковья Андрей Воробьев/«Макс»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате масштабной атаки дронов на Московскую область пострадали три человека, включая десятилетнюю девочку, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    «Сегодня ночью и утром силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили масштабную атаку беспилотников на Московскую область – над территорией региона было сбито более 150 БПЛА», – сообщил глава региона в «Максе».

    В Раменском округе обломки дрона упали на частный дом, в результате чего десятилетняя девочка получила осколочное ранение кисти и была госпитализирована.

    В Богородском округе пострадала женщина, а в Коломне – 27-летний мужчина. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

    Беспилотники были уничтожены в нескольких районах, включая Павловский Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Ступино и Электросталь.

    Наиболее серьезный ущерб зафиксирован в Павлово-Посадском округе, где в деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом. В самом Павловском Посаде загорелась кровля многоквартирного дома, жители были эвакуированы, обошлось без пострадавших. В Богородском округе повреждены два дома в СНТ «Альбатрос», а в Ногинске загорелся гостевой дом.

    Кроме того, беспилотник попал в склад Wildberries, пожар удалось локализовать.

    В Коломне после падения обломков загорелся торговый павильон около ТЦ «Глобус», повреждены здания ЗАГСа, магазина и окна жилого дома. В Котельниках загорелись строительные леса на территории строящегося жилого комплекса. В Электростали повреждены автомобиль и трансформаторная подстанция, а в Раменском округе – частный дом в СНТ «Раменье». Экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 180 БПЛА в Московском регионе.

    Попытка атаки дронов на Москву стала самой крупной за два года.

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    18 августа 2026, 01:12 • Новости дня
    ВСУ покинули Райское в ДНР
    ВСУ покинули Райское в ДНР
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Село Райское в ДНР оказалось в так называемой серой зоне после того, как подразделения ВСУ оставили населенный пункт, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил, что российские военнослужащие ведут наступательные действия на Дружковском направлении, передает ТАСС.

    «Сейчас населенный пункт Райское уже зачищен от украинских боевиков. Он находится в серой зоне, то есть украинские боевики его покинули», – заявил Марочко.

    Ранее он рассказывал, что российские военные практически полностью выбили подразделения ВСУ из Райского. Также он отмечал, что соседняя Новогригоровка находится «под пристальным вниманием» российских сил.

    ВСУ отступили из села Райское на север, в одноименный поселок Райское, украинское командование предпринимает попытки «стабилизировать ситуацию» на рубеже Новогригоровка – Райское. «Но наши военнослужащие активно работают на данном участке», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что российские подразделения продвинулись восточнее Торецкого и у населенного пункта Райское на торецком направлении.

    Под давлением российских войск подразделения ВСУ бежали из Торецкого в соседнюю Новогригоровку.

    Новый главнокомандующий украинскими войсками Михаил Драпатый отдал приказ о начале масштабных «мясных штурмов» на дружковском направлении.

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    18 августа 2026, 09:45 • Новости дня
    Российские «Герани» атаковали цели в Киевской области и Запорожье

    «Герани» поразили военные объекты в Киевской области и ТЭЦ на Украине

    Российские «Герани» атаковали цели в Киевской области и Запорожье
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько групп беспилотников «Герань» нанесли удары по объектам в Киевской области, Запорожье и Славянске, вызвав пожары и перебои с электричеством, сообщили военкоры.

    Российские беспилотники атаковали ряд целей на территории Украины. По данным мониторинговых каналов, несколько групп дронов заходили к Киеву с северо-восточного направления. Отмечается, что часть беспилотников действовала в районе ТЭЦ-6, передает «Военное обозрение».

    Еще одна группа БПЛА нанесла удар по объекту в Броварах. Сообщается, что эта инфраструктура использовалась в интересах украинских вооруженных сил.

    Кроме того, российские дроны атаковали объекты в Запорожье. В результате ударов там начался пожар, зафиксированы перебои с подачей электричества. Поздним вечером 17 августа удар также пришелся по торговому центру «Декор» в Славянске, последствия которого зафиксированы на кадрах местных ресурсов.

    Во вторник в городе Бровары Киевской области во время действия сигнала воздушной тревоги произошла серия взрывов.

    Накануне российские беспилотники поразили склад дронов в Днепропетровской области. Несколькими днями ранее аппараты «Герань-4 сикер» атаковали крупный логистический узел под Броварами.

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    17 августа 2026, 19:55 • Новости дня
    NYT: Украина следила за Россией через спутники до спецоперации

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев получал космические снимки от правительств союзных стран и коммерческих компаний для действий против российской стороны еще до начала специальной военной операции, пишет газета The New York Times (NYT).

    Украина применяла спутниковые данные для слежки за Россией до 2022 года, передает ТАСС. Доступ к подобной информации ранее предоставлялся преимущественно высшему военному командованию для стратегического планирования.

    Поставки разведывательных материалов могли прерываться и зависели от политических решений западных союзников. В марте 2025 года президент США Дональд Трамп распорядился временно остановить передачу Украине снимков через Пентагон, однако позднее доступ восстановили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон несколько раз ставил на паузу обмен разведданными с Киевом.

    Позже администрация Белого дома продолжила передачу украинской стороне разведывательной информации оборонительного характера.

    До этого США и Великобритания оказывали мощную поддержку ВСУ спутниковыми снимками для атаки на Курскую область.

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    18 августа 2026, 02:55 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    Собянин сообщил об уничтожении 13 летевших на Москву беспилотников

    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами противовоздушной обороны сбиты 13 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Шесть БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», – заявил Собянин в «Максе».

    Позднее он сообщил о ликвидации еще семи БПЛА.

    В настоящее время на местах падения фрагментов сбитых аппаратов находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером в понедельник силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку четырех беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону российской столицы.

    Военкор Александр Коц рассказывал, что украинские беспилотные аппараты, атаковавшие Москву, были оснащены металлическими шариками, предназначенными для поражения людей.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    17 августа 2026, 15:09 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ потеряли до роты при освобождении Новосолошино

    Tекст: Ольга Иванова

    Бойцы группировки «Восток» зачистили свыше ста строений в запорожском селе Новосолошино, уничтожив до роты украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны.

    В ходе боевых действий в селе Новосолошино в Запорожской области украинская армия понесла серьезные потери в живой силе и технике, передает РИА «Новости».

    «Потери противника составили до роты живой силы. Также уничтожены 10 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, шесть наземных роботизированных комплексов и более 30 тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга»», – сообщили в Минобороны.

    Помимо этого, российские подразделения взяли под контроль подготовленный украинскими военными район обороны. В процессе зачистки было проверено свыше 100 строений. В ведомстве добавили, что успешные действия позволили расширить зону контроля на этом участке фронта и создать условия для дальнейшего продвижения группировки «Восток».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня российские военные нанесли поражение противнику около Новосолошино.

    Чуть позже подразделения группировки «Восток» освободили населенные пункты Ровное и Лесное в Запорожской области.

    В середине июля суточные потери украинской армии на всех направлениях составили порядка 1450 военнослужащих.

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    18 августа 2026, 05:26 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 180 БПЛА в Московском регионе
    Собянин сообщил об уничтожении 180 БПЛА в Московском регионе
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Московском регионе сбито 180 БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «В период со вчерашнего вечера до 5.00 утра сегодня в сторону Московского региона летели 620 БПЛА, из них 180 беспилотников уничтожены в Московском регионе», – сообщил Собянин в «Максе».

    По его словам, экстренные службы сейчас находятся на местах падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение дня с 8.00 мск до 20.00 мск силы ПВО сбили 316 украинских дронов над регионами страны.

    С начала 2026 года российские системы противовоздушной обороны перехватили свыше 100 тыс. украинских беспилотников, пик активности пришелся на середину лета.

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    17 августа 2026, 21:34 • Новости дня
    ВСУ потребовали от пенсионеров выселиться из квартир в Краматорске

    ВСУ дали 12 часов на выселение жильцам свыше 200 квартир в Краматорске

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины в ультимативной форме потребовали от пожилых людей освободить жилплощадь в микрорайоне Даманский в Краматорске для нужд армии в течение 12 часов, сообщили российские силовики.

    Украинские националисты активно занимают жилые помещения в многоквартирных домах Краматорска. По словам российских силовиков, солдаты заставляют местных жителей спешно покидать свои дома, передает РИА «Новости».

    «В одном из многоквартирных домов, где свыше 200 квартир и живут в основном пенсионеры, командиры подразделений ВСУ в ультимативной форме потребовали от пожилых людей освободить в ближайшие 12 часов их квартиры для нужд ВСУ», – сообщил собеседник агентства.

    По данным силовых структур, освобожденная жилплощадь немедленно используется для размещения украинских военнослужащих.

    В июне украинская администрация приступила к принудительному вывозу семей с детьми из Краматорска.

    Днем ранее украинские военные оборудовали скрытые арсеналы на территории городского парка «Юбилейный» в Краматорске.

    В июле полиция Черниговской области стала принуждать местных жителей к освобождению квартир для размещения националистов.

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    17 августа 2026, 22:50 • Новости дня
    Украинские дроны атаковали Курск

    Tекст: Антон Антонов

    Остекление двух балконов дома повреждено из-за атаки украинских БПЛА в Курске, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    «Враг с помощью беспилотников атакует Курск. БПЛА ВСУ сдетонировал в Юго-западном микрорайоне города», – сообщил Хинштейн в «Максе».

    По его словам, в результате атаки никто не пострадал. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

    Губернатор призвал жителей не приближаться к обломкам и подозрительным предметам, добавив, что ситуация находится под его личным контролем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак украинских дронов в нескольких округах Белгородской области пострадали три человека.

    Российские системы противовоздушной обороны ликвидировали четыре беспилотника, летевших на Москву.

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