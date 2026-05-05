  Власти ДНР сообщили о скором окружении Константиновки
    Зеленский подставил центр Киева под ракетный удар
    Пашинян попросил у ЕС накопительные станции для солнечной энергии
    Грузия выразила готовность полностью восстановить отношения с Украиной
    Германия решила передать Украине электростанцию «Северного потока»
    В белгородском Шебекино украинский дрон убил женщину
    Военкоры показали результаты ударов по целям на Украине
    Путин оценил сотрудничество «КамАЗа» с военными
    Минэнерго Сербии назвало дату согласования условий продажи NIS
    Чешский альпинист Рубинек погиб на Эвересте из-за отека легких
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Надо запретить оскорблять здравый смысл

    Если некая дама в минуту глубокого огорчения сообщает миру, что «все мужики – козлы», она, конечно, неправа – но вряд ли имеет смысл ее за это преследовать. Мужчина, который примет это на свой счет и с криком: «За козлов ответишь!» потащит ее в суд, будет выглядеть по-дурацки.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Перемирие между США и Ираном оказалось всем в тягость

    Для Ирана статус-кво опаснее – препятствуя вывозу иранской нефти, США осуществляют постепенное удушение экономики страны. Трампу отступить сейчас тоже очень трудно – ставка поднялась.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев ИИ начнет убивать людей со школы

    Вдруг оказывается, что никаких этических законов для ИИ нет. Индустрия начинает строить роботов, которые созданы именно с целью нанести вред человеку и даже его убить насмерть. И это сегодняшний день.

    5 мая 2026, 15:46 • Новости дня

    В аэропорту Внуково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.

    В ведомстве пояснили, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

    «Аэропорт Внуково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – говорится в сообщении Росавиации в Max.

    Ранее ограничения ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское).

    Утром Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Челябинска.

    4 мая 2026, 16:40 • Новости дня
    По инициативе «Единой России» правительство списало 21 региону долги по кредитам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кабинет министров принял решение о списании долгов по бюджетным кредитам для 21 региона страны. Эти средства будут направлены на повышение качества жизни граждан в этих субъектах РФ.

    Как сообщает сайт партии «Единая Россия», ранее эту инициативу поддержал глава государства. Мера поддержки затронет Карелию, Коми, Мордовию, Удмуртию, Чувашию, Краснодарский, Пермский и Хабаровский края. Также в список вошли Воронежская, Калининградская, Кемеровская, Магаданская, Нижегородская, Омская, Пензенская, Псковская, Самарская, Томская, Ярославская и Еврейская автономная области, а также Ненецкий автономный округ.

    Общий объем списанных средств превышает 114 млрд рублей. Освободившиеся финансы направят на замену лифтов, переселение из аварийного жилья, обновление общественного транспорта и реализацию национальных проектов.

    «Списание позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и поддержать дальнейшее совершенствование экономики и жизни граждан», – подчеркнул председатель правительства Михаил Мишустин.

    4 мая 2026, 20:33 • Новости дня
    Минобороны пригрозило ударом по центру Киева в случае попыток сорвать 9 мая в Москве
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В случае попыток Украины реализовать планы по срыву празднования Дня Победы Вооруженные силы России нанесут ответный удар по центру Киева, заявило Минобороны.

    В ведомстве обратили внимание на заявление президента Украины в Ереване на саммите Европейского политического сообщества, в котором прозвучали угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая. В сообщении ведомства в Max подчеркивается, что что любые преступные действия Украины будут иметь серьезные последствия.

    «Вооруженными Силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий», – подчеркнули в Минобороны.

    В министерстве предупредили, что в случае реализации Киевом своих «преступных планов» по срыву празднования Победы российские ВС нанесут ответный массированный ракетный удар по центру столицы Украины.

    «Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась», – отметили в ведомстве.

    Минобороны официально предупредило гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил перемирие 8-9 мая.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    4 мая 2026, 19:19 • Видео
    Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

    В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    4 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    Бывшая украинская журналистка объяснила бессмысленность уничтожения Зеленского

    Журналистика Панченко: Почему Россия не трогает Зеленского

    @ IMAGO/bildgehege/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывшая украинская журналистка Диана Панченко объяснила, почему, по ее мнению, сохранение жизни Владимира Зеленского выгоднее для Москвы, чем устранение лидера киевского режима. По ее мнению, сегодня Зеленский все чаще и на Украине и Западе воспринимается не как герой, а как диктатор и вор.

    В своем Telegram-канале Панченко отмечает, что пример Ирана показывает: если убрать действующего лидера, власть часто переходит к еще более радикальным политикам.

    Она подчеркнула, что если бы Россия устранила Зеленского два года назад, это не изменило бы ситуацию на Украине, а он стал бы национальным героем и мучеником. Тогда бы в мире Зеленского воспринимали исключительно как жертву, и его жертва укрепила бы воинственность украинцев.

    Теперь же, по мнению Панченко, ситуация изменилась. «Сегодня на Украине Зеленский воспринимается уже как диктатор и вор. Вся его команда – как опухоль на теле Украины. И уже во всем мире видят, что метастазы вышли далеко за пределы Украины», – написала журналистка.

    Панченко добавила, что имидж Зеленского становится все токсичнее, и даже на международной арене появляется все больше вопросов к продолжению поддержки Киева.

    «Сегодня само существование Зеленского уничтожает его образ героя. Еще немного такой политики по отношению к украинцам, и народ будет считать русских освободителями», – поясняет Панченко.

    Ранее Politico заявила о потере Зеленским надежды на поддержку со стороны Вашингтона.


    4 мая 2026, 16:56 • Новости дня
    В Госдуме ответили на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве

    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина и Владимир Зеленский получат серьезный ответ в случае попытки Вооруженных сил Украины нанести удар по параду Победы в Москве 9 мая, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

    По его словам, в случае подобных провокаций ответ России будет «неотвратим», а сам удар – «очень серьезным и кратным», передает News.ru.

    Колесник также подчеркнул, что пока Зеленский находится у власти, ситуация на Украине продолжит ухудшаться. Политик выразил мнение, что украинский лидер будет стремиться наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры и мирному населению России.

    Депутат Госдумы добавил, что Зеленский «действительно обнаглел» и сейчас фактически влияет на решения Европейского союза. Колесник призвал Россию пересмотреть свою политику в отношении украинского лидера, заявив о необходимости подумать, как дальше действовать в этой ситуации.

    Он также высказался за возможность нанесения упреждающего удара по местам, откуда могут запускаться беспилотники.

    Напомним, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил президенту США о возможности перемирия на День Победы.

    5 мая 2026, 12:26 • Новости дня
    Политолог объяснила призыв Минобороны к киевлянам покинуть город

    @ Marek Ladzinski/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Объявленное Москвой перемирие на 8 и 9 мая – это кратковременный гуманитарный отказ от атак. В случае провокации ВСУ ответ российской стороны будет неотвратимым и серьезным, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Минобороны России сообщило о перемирии на 8 и 9 мая и предостерегло Киев от возможных провокаций.

    «День Победы можно назвать одной из святых дат для жителей России. Весомая часть граждан Украины также отмечают этот праздник. Однако, учитывая малую адекватность Владимира Зеленского и киевского режима в целом, от них можно ожидать самых различных провокаций 8 и 9 мая», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    При этом, по ее словам, после проведения потенциальных провокаций Киев может утверждать, что удары не были санкционированы Банковой, и сетовать на деструктивные инициативы на местах. «Но это не сможет ввести российскую сторону в заблуждение. Москва передала оппонентам совершенно четкое предупреждение о неотвратимости ответа», – указала она.

    Спикер допустила: ответ России может превзойти по силе украинскую провокацию, но быть адекватным значимости даты 9 мая. «В ряде российских городов праздничные мероприятия пройдут в усеченном режиме. Но на улицах будет масса людей. Любая провокация украинских властей станет опасной. Потому Москва заранее предупредила Банковую о серьезных последствиях для Киева», – продолжила собеседница.

    Политолог подчеркнула: Москва не питает иллюзий относительно гуманности киевских властей, поэтому заранее рекомендует жителям украинской столицы покинуть город. «Само предупреждение подтверждает серьезность намерений России», – детализировала она.

    Путин ранее говорил о возможности таких обращений к украинцам перед крупными ударами, напомнила Шеслер. «Думаю, киевлянам стоит прислушиваться к словам российской стороны. Угроза мирному украинскому населению не является сдерживающим фактором от возможных провокаций ВСУ», – пояснила собеседница.

    Эксперт также акцентировала: перемирие – это кратковременный отказ Москвы от атак, но не воздержание от ответов на провокации и удары по российской территории. «Все российские войска остаются в полной боевой готовности на своих позициях», – заключила политолог.

    Ранее Минобороны России сообщило, что по решению президента Владимира Путина на 8 – 9 мая объявляется перемирие с Украиной в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне. «Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», – отмечается в сообщении.

    Вместе с тем в ведомстве обратили внимание на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 мая. В связи с этим в Минобороны предупредило, что российские военные предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

    «В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева», – подчеркнули там.

    Минобороны отметило, что Россия ранее воздерживалась от таких действий, несмотря на имеющиеся возможности. «Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – добавили в министерстве.

    Позже Владимир Зеленский в ответ на перемирие, введенное Россией на период 8 – 9 мая, объявил о режиме тишины, который начнет действовать в 00.00 6 мая. «Объявляем о режиме тишины, начиная с 00.00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, которое есть до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины. Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента», – написал он в соцсетях.

    Напомним, Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом 29 апреля сообщил о готовности объявить перемирие на День Победы. Глава Белого дома поддержал эту инициативу.

    Ранее Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», объяснил газете ВЗГЛЯД логику отмены проезда военной техники и прохода кадетов на параде Победы.

    4 мая 2026, 20:28 • Новости дня
    Минобороны: Путин объявил перемирие 8-9 мая
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами России Владимир Путин принял решение объявить перемирие на время празднования Дня Победы 8 и 9 мая, сообщило Минобороны.

    «Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», – отметило ведомство в Max.

    В российском Минобороны подчеркивают, что Вооруженные Силы России предпримут все необходимые меры для защиты праздничных мероприятий. При этом в случае попытки сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Россия нанесет ответный массированный ракетный удар по центру Киева.

    Также российские власти напомнили, что ранее, несмотря на технические возможности, от подобных действий воздерживались по гуманитарным причинам. Гражданское население Киева и сотрудники иностранных дипломатических представительств получили предупреждение о необходимости покинуть город заблаговременно.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    В Госдуме ответили на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве.

    4 мая 2026, 16:25 • Новости дня
    СМИ сообщили о назначении генерала Чайко командующим ВКС России
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генерал-полковник Александр Чайко был назначен новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами России, сообщили источник, знакомый с кадровым решением, и подтвердил источник, близкий к Минобороны.

    На этом посту Чайко сменил генерал-полковника Виктора Афзалова, который возглавлял ВКС с 2023 года, передает РБК.

    Александр Чайко родился в 1971 году в Московской области и является выпускником Московского высшего общевойскового командного училища. По информации сайта Минобороны, он прошел путь от командира разведывательного взвода до командующего первой танковой армией Западного военного округа. Также он окончил Общевойсковую академию Вооруженных Сил и Военную академию Генштаба.

    Чайко занимал различные руководящие должности в Центральном, Западном и Восточном военных округах, а в 2019 году был назначен заместителем начальника Генштаба. С сентября 2019 по июнь 2021 года он командовал российской группировкой в Сирии, после чего возглавил Восточный военный округ.

    Генерал Чайко является Героем России. Это звание ему было присвоено закрытым указом президента в 2020 году.

    В конце октября 2023 года генерал-полковник Виктор Афзалов был назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) вместо Сергея Суровикина, которого освободили от должности в связи с переходом на другую работу.

    4 мая 2026, 22:07 • Новости дня
    Зеленский объявил о введении режима тишины с 6 мая

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в Telegram-канале объявил о введении с 6 мая режима тишины, подчеркнув, что решение украинских властей является зеркальным.

    «Считаем, что человеческая жизнь является несравненно большей ценностью, чем «празднование» любой годовщины. В связи с чем объявляем о режиме тишины, начиная с 00.00 в ночь с 5 на 6 мая», – написал Зеленский.

    Он уточнил, что Украина не получала официальных обращений о параметрах прекращения огня и будет действовать зеркально, добавляет РИА «Новости».

    Ранее Минобороны России объявило о распоряжении президента страны Владимира Путина объявить перемирие в течение 8 и 9 мая в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Зеленский на саммите ЕС пригрозил  ударить дронами по параду Победы в Москве. В Госдуме ответили на угрозы Зеленского ударить по московскому параду в честь Дня Победы.

    5 мая 2026, 01:05 • Новости дня
    Продюсеру Фадееву болезнь три года мешала получить почетное звание

    Tекст: Катерина Туманова

    Музыкант и продюсер Максим Фадеев рассказал, как получил спустя несколько лет присужденное ему президентом России звание Заслуженного деятеля искусств.

    Фадеев сообщил, что в конце 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении ему звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

    «Три года я не мог приехать на торжественную церемонию. Причина известна – моя агорафобия. Надеялся ее победить, но пока не смог… Администрация президента пошла навстречу – награду мне недавно передали без публичного вручения», – написал он в Telegram-канале.

    Музыкант приложил к посту фото бархатной коробочки с соответствующим почетным знаком и письма с благодарностью российского президента за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий. Фадеев поблагодарил администрацию президента за понимание.

    Агорафобия – это тревожное расстройство, характеризующееся сильным страхом перед местами или ситуациями, откуда трудно выбраться или где сложно получить помощь, в том числе среди скоплений людей или на безлюдной улице. Сопровождается паническими атаками, головокружением, учащенным сердцебиением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, продюсер Фадеев в онлайн-флешмобе в январе показал, как за десять лет сбросил 100 кг.

    4 мая 2026, 23:10 • Новости дня
    Генпрокуратура потребовала изъять 10,5 млрд рублей у основателя «Русагро»

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральная прокуратура требует обратить в доход государства более 10,5 млрд рублей со счетов основателя «Русагро» Вадима Мошковича в рамках дела о коррупции, следует из документов суда.

    В одном из документов указано требование Генпрокуратуры обратить в доход Российской Федерации денежные средства на счетах основателя «Русагро» Вадима Мошковича. Общая сумма средств, подлежащих изъятию, превышает 10 млрд рублей, передает ТАСС.

    «Обратить в доход Российской Федерации принадлежащие Мошковичу Вадиму Николаевичу денежные средства, находящиеся на счетах в банках, на совокупную сумму в размере 10 млрд 658 млн 199 тыс. 288 рублей», – сказано в документе.

    Дело рассматривается в рамках антикоррупционного иска, подробности расследования и оснований для иска в сообщении не раскрываются.

    Основное слушание назначено на пятое мая в 10.00 мск. Соответчиками выступают супруга бизнесмена Наталья Быковская, бывший глава холдинга «Разгуляй» Сергей Трибунский, Юлия Трибунская и еще один человек. Кроме того, претензии предъявлены компаниям «Финансовый ресурс» и «Профит».

    Напомним: в марте 2025 года Мещанский суд Москвы арестовал бизнесмена по обвинению в мошенничестве. В январе 2026 года Следственный департамент МВД завершил расследование уголовного дела. Позже замгенерального прокурора подал в суд антикоррупционный иск об изъятии активов основателя агрохолдинга. Мошкович признать вину в мошенничестве и даче взятки отказывается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура ранее потребовала изъять имущество и активы основателя «Русагро» Мошковича. Также суд арестовал почти 470 млн акций Мошковича.

    4 мая 2026, 19:07 • Новости дня
    Названа дата начала отключения отопления в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице стартует плавное отключение отопления в жилых и других зданиях из-за установившихся теплых погодных условий.

    Отключение отопления в Москве начнется в среду, 6 мая, сообщает столичный комплекс городского хозяйства, передает РИА «Новости». В сообщении отмечается, что специалисты приступят к поэтапному переводу системы теплоснабжения города на летний режим работы, поскольку температура наружного воздуха достигла необходимых показателей.

    По данным комплекса, отопление предстоит отключить более чем в 74 тысячах зданий, включая свыше 34 тысяч жилых домов. В сообщении подчеркивается, что отключение будет проводиться поэтапно: сначала промышленные, затем административные, затем жилые здания, после чего школы, детские сады и лечебные учреждения.

    Жителям напоминают, что по вопросам теплоснабжения можно обратиться в круглосуточную горячую линию ПАО «МОЭК», в Единый диспетчерский центр или управляющую компанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, коммунальные службы Москвы снизили температуру в батареях до минимально допустимых значений.

    Завершение отопительного сезона в 2026 году ожидается с конца апреля до середины мая в зависимости от региона и погодных условий. В России вступил в силу новый ГОСТ на системы отопления многоквартирных домов.

    5 мая 2026, 12:00 • Новости дня
    Эксперт: Власти в Киеве не имеют никаких моральных границ и способны на все

    Эксперт Григорьев: Киевский режим не выполняет никакие соглашения о прекращении огня

    @ Isabella Bonotto/Anadolu/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Предупреждение Минобороны о том, что российские военные нанесут ракетный удар по Киеву, если ВСУ попытаются сорвать празднование 9 Мая, – сдерживающий элемент масштабного террористического акта Украины. В то же время, украинские власти не имеют никаких моральных ограничений и границ и способны на все, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Максим Григорьев.

    «Объявленное Россией перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне – очередной гуманный жест со стороны российского руководства», – считает Максим Григорьев, глава Международного общественного трибунала по Украине. Он усомнился, что Киев последует примеру Москвы и будет соблюдать условия перемирия.

    «Более чем десятилетняя практика показывает, что киевский режим не выполняет никакие соглашения, в том числе и о прекращении огня. Поэтому, к сожалению, у меня прогнозы самые пессимистичные», – признался собеседник. Эксперт упомянул угрозы Владимира Зеленского атаковать дронами парад Победы на Красной площади.

    «На этом фоне предупреждение Минобороны о том, что российские военные нанесут ракетный удар по Киеву, если ВСУ попытаются сорвать празднование 9 Мая, – сдерживающий элемент масштабного террористического акта Украины», – указал Григорьев. В то же время, добавил он, украинские власти «не имеют никаких моральных ограничений и границ» и способны на все.

    В этом контексте собеседник упомянул, что в кабинете Зеленского, как выяснили СМИ, висит картина с горящим Кремлем. «Это свидетельство ненависти киевского режима к русским и к России, от чего они не готовы отказываться», – подчеркнул эксперт. По его мнению, неслучайно и то, что Зеленский объявил «режим тишины» с 6 мая.

    «Это связано с тем, что Зеленский вместе с западным миром выступает против 9 Мая. Он таким образом демонстрирует, что для них день Победы – это другая дата. Вместе с тем, Зеленскому необходимо продемонстрировать, что он способен на какие-то «гуманные действия», отсюда и его инициатива. Но, повторю, практика показывает, что в действительности каких-либо ограничений на себя киевский режим – с какими бы заявлениями они ни выступали – не берет», – акцентировал Григорьев.

    Военкор Александр Коц, в свою очередь, указал, что жизнь не учит Зеленского «политическому дзюдо». «Не успел просроченный повыкобениваться в Ереване по поводу возможного перемирия, как снова пропустил удар в бороду», – иронично написал он в своем Telegram-канале, процитировав слова Зеленского о том, что «с нами официально никто не связывался, у нас праздников нет».

    «Что на это сказал бы дед Зеленского, кавалер двух орденов Красной звезды, – вопрос риторический. Но недавний опыт должен был подсказать внуку героя, что повестку перемирия можно перехватить, объявив его первым. Хотя бы в рамках политического состязания. Но нет. Он встал в позу», – продолжил военкор.

    «А Владимир Путин в очередной раз показал, что для перемирия в священный день – будь то религиозный или исторический – необязательно торговаться или ставить условия. Достаточно взять и поставить подпись под приказом. И поставить противника перед фактом – либо ты нечисть поганая, либо еще какие-то приличия имеешь», – добавил Коц. Говоря о предупреждении Минобороны, он заметил: «красные линии» резко приобрели непривычно осязаемые очертания».

    Ранее Минобороны России сообщило, что по решению президента Владимира Путина на 8 – 9 мая объявляется перемирие с Украиной в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне. «Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», – отмечается в сообщении.

    Вместе с тем в ведомстве обратили внимание на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 мая. В связи с этим в Минобороны предупредило, что российские военные предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

    «В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева», – подчеркнули там.

    Минобороны отметило, что Россия ранее воздерживалась от таких действий, несмотря на имеющиеся возможности. «Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – добавили в министерстве.

    Позже Владимир Зеленский в ответ на перемирие, введенное Россией на период 8 – 9 мая, объявил о режиме тишины, который начнет действовать в 00.00 6 мая. «Объявляем о режиме тишины, начиная с 00.00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, которое есть до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины. Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента», – написал он в соцсетях.

    Напомним, Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом 29 апреля сообщил о готовности объявить перемирие на День Победы. Глава Белого дома поддержал эту инициативу.

    4 мая 2026, 17:52 • Новости дня
    Смартфоны Apple и Samsung оставили в списке параллельного импорта

    @ Kobe Li/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Смартфоны от компаний Apple, Samsung и других производителей по-прежнему разрешено ввозить в Россию в рамках параллельного импорта, сообщили журналистам в Минпромторге.

    В актуальном списке разрешенных к ввозу устройств из категории «электрооборудование» значатся телефоны марок Alcatel-Lucent, Apple, Asus, Cisco, Google Pixel, Samsung, Nokia и других брендов, передает ТАСС. Это дает возможность официально привозить такие гаджеты в страну без одобрения со стороны правообладателей.

    В Минпромторге особо отметили, что для ввоза продукции должны соблюдаться все необходимые требования к безопасности, подтверждению оригинальности и наличие сертификатов соответствия. «При этом должны соблюдаться иные установленные требования к такого рода продукции (в части безопасности, оригинальности происхождения, наличия сертификатов соответствия и прочие)», – подчеркнули в министерстве.

    В феврале объем параллельного импорта в Россию упал до исторического минимума.

    5 мая 2026, 08:14 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили три беспилотника
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Летевшие на российскую столицу утром во вторник беспилотные летательные аппараты уничтожены, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Сбито три дрона, на местах падения фрагментов БПЛА уже работают специалисты экстренных служб, указал градоначальник в Max.

    Ранее сообщалось, что за ночь над Москвой нейтрализовали третий БПЛА.

    Всего за этот период над страной уничтожили 289 дронов.

    4 мая 2026, 17:36 • Новости дня
    Путин поручил создать рабочую группу по ядерным технологиям в медицине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2026 года создать межведомственную рабочую группу для координации развития и применения ядерных технологий в медицине.

    Решение принято после участия президента в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учеными.

    «В рамках реализации Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на период до 2030 года и дальнейшую перспективу обеспечить создание межведомственной рабочей группы по координации развития и применения ядерных технологий в области медицины…», – отмечается в документе, опубликованном на сайте Кремля

    В состав рабочей группы войдут представители Министерства здравоохранения, Министерства промышленности и торговли, Министерства образования и науки, Российской академии наук, госкорпорации «Росатом», а также Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

    Ранее Путин заявил о необходимости внедрения цифровых технологий в медицине.

    Американский заправщик KC-135R подал сигнал бедствия над Персидским заливом
    Суд заочно арестовал поставщика некачественных беспилотников для СВО
    Зеленский заявил о запуске ракет «Фламинго» по России
    Макрона раскритиковали за исполнение песен под барабаны Пашиняна
    Стармер предостерег Иран от разжигания антисемитизма в Британии
    Суд вынес решение о песнях «Ласкового мая» в сериале «Слово пацана»
    В России утвердили правила для систем ИИ по контролю выхлопов в автомобилях

    Ормузский кризис ударил по мировому автопрому

    Блокировка Ормузского пролива докатилась до автомобильного рынка. Автоконцерны по всему миру отчитываются о своих проблемах. В США, Германии и Японии компании молятся о завершении конфликта. Какие автоконцерны оказались в худшем положении, и кто за все это заплатит? Подробности

    Зеленский подставил центр Киева под ракетный удар

    «Украинские власти не имеют никаких моральных ограничений и границ и способны на все», – так в экспертном сообществе комментируют перспективы соблюдения Киевом перемирия, объявленного Россией 8 и 9 мая. Впрочем, в Минобороны предупредили: российские военные нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева, если ВСУ попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы. Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Зеленский начал учить Пашиняна разрыву связей с Россией

    Армения принимает у себя крупный саммит, призванный продемонстрировать сближение страны с Брюсселем. Среди гостей мероприятия – Владимир Зеленский, который сделал ряд провокационных антироссийских заявлений, несмотря на то что Армения по-прежнему юридически считается союзником Москвы. Эксперты называют его участие ценой, которую премьер Никол Пашинян выплачивает Брюсселю за поддержку перед выборами. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

      В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    • Евросоюз сломал президента Сербии?

      Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации