Росавиация ограничила действие сертификата авиакомпании «Ижавиа»
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ввело ограничения на действие сертификата эксплуатанта авиакомпании «Ижавиа».
Ограничение будет действовать до 28 июля 2026 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Причиной таких мер стали выявленные нарушения российского воздушного законодательства.
«Ограничили действие сертификата эксплуатанта „Ижавиа“ до 28 июля 2026 года. Решение принято на основании акта обязательного профилактического визита на производственную базу перевозчика в аэропорту Ижевска. Это мероприятие с 31 марта по 13 апреля провели сотрудники Ространснадзора с участием специалистов Росавиации», – отметил регулятор.
Среди основных нарушений специалисты отметили допуск к полетам самолета, который прошел техническое обслуживание не в полном объеме. Кроме того, была зафиксирована ненадлежащая работа системы управления безопасностью полетов. В настоящее время ведомство ожидает от авиаперевозчика план по устранению всех выявленных замечаний.
В 2025 году Росавиация аннулировала сертификат авиационного учебного центра иркутской авиакомпании «Ангара».