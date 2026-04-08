  
    США и Иран выбрали план победителя
    Эксперт сказал, как быстро подешевеют нефть и газ после перемирия США и Ирана
    Медведев назвал победителя в конфликте США и Ирана
    Названы самые редкие и необычные имена новорожденных в Москве в 2026 году
    Иран согласился открыть Ормузский пролив на две недели
    Трамп заявил о «полной победе» над Ираном и о готовности возобновить удары
    Лидеры ЕС призвали Иран и США соблюдать перемирие
    Малайзия предупредила об угрозе провала переговоров США и Ирана
    NYT: Между США и Ираном сохранились основные противоречия
    Глеб Простаков Глеб Простаков Джинна криптовалют заточили в лампе

    Текущие подходы к регулированию крипторынка не позволяют говорить о том, что Россия «оседлала волну» или использует крипту как стратегическое преимущество – например, для массового обхода санкций или создания альтернативной системы международных расчетов.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Страсти Христовы – центр мировой истории

    Люди могут верить во Христа, яростно отрицать Его, пытаться Его игнорировать – но они уже живут в мире, который сформирован проповедью Его апостолов. Те ценности и моральные принципы, которые сейчас видятся неоспоримыми, показались бы очень странными в дохристианскую эпоху.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война США и Ирана завершает аномальный период в истории

    Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.

    8 апреля 2026, 13:04 • Новости дня

    Песков: Публикация разговора Путина и Орбана не может рассорить Россию и Венгрию

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в опубликованной стенограмме разговора Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нет ничего, что могло бы привести к разладу между странами.

    «Там нет ничего, что может рассорить Россию с Венгрией», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не восприняли ли в Кремле опубликованную Bloomberg стенограмму телефонного разговора Путина с Орбаном как попытку рассорить страны, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что российская сторона крайне негативно относится к публикации содержания закрытых переговоров на высшем уровне. «Мы весьма трепетно относимся к тем разговорам, которые ведутся на высоком и высшем уровне, и не симпатизируем каким-то попыткам предать гласности материалы таких разговоров», – отметил он в беседе с журналистами.

    Он также дал характеристику Виктору Орбану, подчеркнув его политическую самостоятельность. Он отметил, что Орбан – эффективный политик и глава государства, который защищает прежде всего интересы своей страны, «не России, не Америки, а именно своей страны – Венгрии».

    Ранее Bloomberg сообщило, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в октябре, попрощавшись с ним по-русски после обсуждения личных тем.

    7 апреля 2026, 17:50 • Новости дня
    Якушев: «Единая Россия» поможет в ликвидации последствий наводнений в Дагестане

    «Единая Россия» окажет поддержку в ликвидации последствий наводнений в Дагестане, сообщил секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев.

    Якушев посетил пункт временного размещения в селе Сивух Хасавюртовского района, где встретился с жителями и сотрудниками экстренных служб, сообщается в канале «Единой России» в Max.

    В ходе встречи Якушев заверил, что партия и вся страна поддерживают пострадавших. «Мы будем работать ровно столько, сколько необходимо, чтобы помочь ликвидировать последствия беды, которая сюда пришла. Со стороны «Единой России» организуем необходимое количество волонтёров, чтобы навести порядок», – сказал он. В регионе уже работают добровольцы, а региональные отделения партии направляют гуманитарную помощь.

    В ходе встречи секретарь генсовета ЕР подчеркнул важность постоянного информирования людей о предпринимаемых мерах и планах по ликвидации последствий стихии.

    По его словам, одним из приоритетов в текущей ситуации должно стать оперативное обследование поврежденных домов. Для этого предлагается сформировать рабочие группы с участием сотрудников местных администраций и специалистов профильных ведомств, включая региональное министерство строительства. Это позволит оценить масштаб ущерба и определить необходимый объём помощи для каждого пострадавшего домохозяйства.

    Якушев отметил, что ситуация находится на контроле федеральных властей. По его словам, между ведомствами уже распределены зоны ответственности: вопросы утраты жилья курирует строительный блок, компенсации – профильные структуры, а в случае потерь в сельском хозяйстве подключается аграрное ведомство.

    Глава села Адильотар Абдуркадыр Махмаев поблагодарил добровольцев и организации за поддержку, отметив, что ежедневно получает обращения от волонтерских объединений, готовых помочь в ликвидации последствий стихии.

    7 апреля 2026, 20:25 • Новости дня
    Небензя объяснил вето России по резолюции ООН об Ормузском проливе

    Небензя: Резолюция ООН об Ормузском проливе создала бы опасный прецедент

    Небензя объяснил вето России по резолюции ООН об Ормузском проливе
    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН по Ормузскому проливу из-за опасений создания опасного прецедента для международного права.

    Принятие резолбции поставило бы под удар перспективы возобновления переговоров по урегулированию ситуации вокруг Ирана, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

    «Российская Федерация не могла поддержать текст, который создал бы опасный прецедент для международного права, международного морского права, любых мирных усилий, а также авторитета Совета Безопасности ООН», – подчеркнул Небензя на заседании Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Напомним, Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по Ормузскому проливу. В результате Совбез не смог принять проект резолюции, подготовленной Бахрейном. В поддержку документа выступили 11 стран. Пакистан и Колумбия воздержались.

    Резолюция призывала страны, имеющие интерес к коммерческим маршрутам в Ормузскому проливе, координировать усилия для обеспечения безопасности навигации и открытости пролива. При этом предполагалось использовать все необходимые оборонительные средства, соразмерные обстоятельствам, включая сопровождение судов. Резолюция требовала от Ирана прекратить атаки на торговые суда и любые препятствия свободе прохода.

    Ранее Иран отказался открыть Ормузский пролив ради временного перемирия с США.

    США готовят конец света. Пока в Иране

    Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    7 апреля 2026, 18:38 • Новости дня
    Россияне старше 40 лет получили возможность сделать скрининг на семь видов рака
    Россияне старше 40 лет получили возможность сделать скрининг на семь видов рака
    Россияне, достигшие сорокалетнего возраста, получили возможность бесплатно пройти комплексные обследования для раннего выявления семи видов онкологических заболеваний, включая анализы и специальные тесты.

    В России для граждан старше 40 лет введен скрининг на семь видов онкологических заболеваний, сообщает «Российская газета». Об этом в преддверии Всемирного дня здоровья рассказала директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина.

    По ее словам, своевременная диспансеризация позволяет выявить опасные болезни на самой ранней стадии, что существенно повышает шансы на успешное лечение.

    В рамках обязательной диспансеризации по полису ОМС россиянам проводят комплексную оценку здоровья. Врачи проверяют не только давление и уровень «плохого» холестерина, но и определяют сердечно-сосудистый риск по специальной шкале, а также делают ЭКГ.

    С этого года в программу добавлен анализ на липопротеин (а) – генетический маркер риска инфаркта и инсульта, который рекомендуется сдать хотя бы раз в жизни.

    Для оценки риска сахарного диабета проводится анализ крови на глюкозу, а при необходимости – более углубленное исследование на гликированный гемоглобин.

    Женщинам становятся доступны маммография и мазки для выявления рака молочной железы и шейки матки, а мужчинам – тест на ПСА для диагностики рака простаты.

    Кроме того, выполняется анализ кала на скрытую кровь, при необходимости назначается колоноскопия, чтобы обнаружить рак толстой кишки.

    Академик Драпкина подчеркивает, что «бояться стоит не диагноза, а незнания». Она отмечает, что современная медицина позволяет эффективно контролировать даже серьезные хронические заболевания при условии, что они выявлены своевременно.

    Работодатели обязаны отпускать сотрудников для прохождения диспансеризации с сохранением заработной платы. Поликлиники часто организуют прием в вечерние часы и по субботам, чтобы упростить процедуру.

    Эксперт рекомендует рассматривать диспансеризацию как возможность убедиться в здоровье, а не как поиск проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профилактические медицинские осмотры теперь включают семь видов скринингов на различные виды рака, включая обследование желудка и легких.

    Российские ученые ведут работу над созданием вакцин против рака и аутоиммунных заболеваний, причем дальнейший прогресс будет зависеть от объема финансирования.

    В России большинство новых случаев рака приходится на женщин, а средний возраст постановки диагноза составляет примерно 65 лет.

    7 апреля 2026, 21:37 • Новости дня
    Орбан: Евросоюз мечтает ввести военных на Украину
    Орбан: Евросоюз мечтает ввести военных на Украину
    Европейский союз открыто обсуждает возможность отправки собственных войск для поддержки киевского режима, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    ЕС не скрывает планов по отправке своих военных на Украину, европейские лидеры открыто говорят о том, что мечтают направить молодежь на восточный фронт, сказал Орбан, пишут «Известия».

    Он отметил, что страны ЕС постепенно втягиваются в конфликт вокруг Украины и продолжают поддерживать Киев. Орбан подчеркнул, что в Евросоюзе обсуждается возможность введения войск под флагом союза для продолжения боевых действий.

    До этого Орбан заявлял, что венгерская сторона все еще готова предоставить площадку для проведения саммита между Россией и США по урегулированию на Украине.

    7 апреля 2026, 19:47 • Новости дня
    Цена российской нефти Urals достигла 13-летнего максимума

    Цена российской нефти Urals выросла до 116 долларов за баррель

    Цена российской нефти Urals достигла 13-летнего максимума
    Стоимость нефти Urals, поставляемой из Приморска, впервые за 13 лет приблизилась к отметке 116 долларов за баррель на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, цена российской нефти марки Urals, экспортируемой из порта Приморск, поднялась до 116,05 доллара за баррель, передают «Вести». В публикации отмечается, что это максимальный показатель за последние 13 лет.

    «Цены на российскую нефть выросли до самого высокого уровня за более чем 13 лет», – говорится в материале агентства.

    Причиной резкого роста стоимости стало обострение конфликта на Ближнем Востоке, что вызвало обеспокоенность по поводу возможных перебоев с поставками сырья.

    Напомним, нефтегазовая компания Saudi Aramco значительно подняла майские отпускные цены на нефть Arab Light для азиатских клиентов на фоне эскалации вокруг Ирана и проблем в Ормузском проливе.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал рост цен на нефть выше 150 долларов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил рост мирового спроса на энергоресурсы России.

    7 апреля 2026, 16:36 • Новости дня
    Росалкогольтабакконтроль намерен лишить лицензии импортера армянского коньяка

    В суд направлено заявление об аннулировании лицензии ООО «Прошянский коньячный завод»

    Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) подала в суд заявления об аннулировании и приостановлении лицензии импортера коньячной продукции ООО «Прошянский коньячный завод», гендиректором которого является Ашот Бадалян.

    Решение было принято после внеплановой проверки предприятия, импортирующего коньячную продукцию на территорию России, сообщается на сайте Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками.

    Экспертиза аккредитованной лаборатории выявила, что в отобранных образцах коньяка содержались спирты не виноградного происхождения, а состав продукта не соответствовал заявленному наименованию «коньяк», как того требует ГОСТ.

    На основании выявленных нарушений ведомство подало в суд заявления об аннулировании лицензии и о временном приостановлении ее действия. Сейчас дело находится на рассмотрении в Арбитражном суде.

    Кроме того, установлены признаки административного правонарушения по статье 14.43 КоАП РФ (Нарушение требований технических регламентов).

    На сайте компании указывается, что московский офис завода предоставят несколько линеек армянских коньяков как в низком и среднем ценовом сегменте так и в классе элитных коньяков.

    8 апреля 2026, 05:33 • Новости дня
    ЕС потерял на Украине миссию для проверки трубопровода «Дружба»

    Еврокомиссия не имеет данных о европейской миссии, которая выехала на украинскую территорию для проверки состояния трубопровода «Дружба», заявила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.

    Это была небольшая команда, она отправилась на Украину после письма лидеров Евросоюза Владимиру Зеленскому о готовности провести такую миссию, указала Итконен, передает РИА «Новости».

    «Но у меня нет информации об их нынешнем местонахождении», – добавила она.

    До этого Итконен заявляла, что власти Украины до сих пор не выдали разрешение на проверку нефтепровода «Дружба» европейской экспертной группой, группа прибыла туда еще в марте.

    Напомним, киевский режим не позволил Венгрии провести инспекцию нефтепровода «Дружба».

    Москва оценивала шансы восстановления транспортировки нефти по «Дружбе» как сомнительные.

    7 апреля 2026, 16:22 • Новости дня
    Вэнс: США знают о попытках Киева вмешиваться в американские и венгерские выборы
    Вэнс: США знают о попытках Киева вмешиваться в американские и венгерские выборы
    Вашингтон осведомлен о попытках Киева вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах и Венгрии, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции в Будапеште.

    «Нам определенно известно, что есть элементы внутри украинских спецслужб, которые пытались влиять на американские выборы, на венгерские выборы. Это просто то, что они делают. Это часть издержек работы с некоторыми элементами их системы», – заявил Вэнс, передает ТАСС.

    Политик подчеркнул, что Украина, как и США, является очень сложной страной, в которой есть как хорошие, так и плохие люди. Он добавил, что старается помнить об этом.

    Ранее Венгрия обвинила Зеленского во вмешательстве в выборы в стране.

    Венгерский премьер Виктор Орбан заявлял о тайном пакте Брюсселя и Киева с венгерской оппозицией.

    7 апреля 2026, 21:07 • Новости дня
    Психолог объяснила природу формирования агрессии у неуспевающих школьников

    Психолог Шиманская назвала причины нападения школьника на учительницу в Пермском крае

    Психолог объяснила природу формирования агрессии у неуспевающих школьников
    Случай в Добрянке, где ученик смертельно ранил педагога, – пример накопленного кризиса, сказала газете ВЗГЛЯД доктор психологии и автор книг бестселлеров по эмоциональному интеллекту Виктория Шиманская. По ее словам, такие подобные трагедии имеют сложную природу и развиваются не за один день, а становятся результатом длительного психологического неблагополучия и отсутствия своевременной поддержки.

    В Добрянке Пермского края 17-летний ученик бросился с ножом на своего классного руководителя, когда та направлялась в школу. Женщину госпитализировали, но спасти не удалось. По предварительным данным, мальчик напал на педагога за то, что она не допустила его к одному из экзаменов. Уточняется, что у школьника была плохая успеваемость, он не раз оставался на второй год. Подростку назначили стационарную психиатрическую экспертизу.

    «Подобные трагедии почти никогда не возникают из-за одной причины и в один день. Даже если внешним поводом стал недопуск к экзамену, психологически это, как правило, не «причина», а последняя капля в системе накопленного неблагополучия: хронической неуспешности, чувства унижения, утраты статуса, слабой способности выдерживать фрустрацию, возможной изоляции, внутренней ярости и дефицита взрослых, с которыми подросток может безопасно обсуждать свои переживания. Всемирная организация здравоохранения прямо указывает, что подростковое насилие связано не с одним фактором, а с сочетанием рисков на индивидуальном, семейном, школьном и социальном уровнях», – говорит Шиманская.

    С психологической точки зрения, продолжает специалист, механизм часто выглядит так, что подросток долго переживает себя как «проигравшего», «отверженного» или «загнанного в угол», затем появляется событие, которое он воспринимает не как частное ограничение, а как окончательное разрушение собственного достоинства и будущего. Если у него плохо развиты навыки саморегуляции, слаб контроль импульса и нет внутреннего опыта, что конфликт можно прожить словами, а не действием, агрессия становится для него примитивным способом вернуть ощущение силы и контроля. Это не оправдывает насилие, но помогает понять его логику.

    «Очень важно и другое: тяжелое насилие подростков нередко выглядит «внезапным» только со стороны. Исследования по предотвращению целевого насилия в школах показывают, что в большинстве случаев до нападения существуют предупреждающие сигналы: резкое ухудшение поведения, зацикленность на обиде, угрозы, высказывания о мести, интерес к оружию, утрата связей со школой, ощущение тотального унижения, разговоры в духе «все увидят», «я им покажу», «другого выхода нет». Поэтому задача школы не в том, чтобы искать «опасных детей», а в том, чтобы выстраивать систему раннего замечания риска и быстрого реагирования на него», – считает психолог.

    Предсказать такие срывы со стопроцентной точностью невозможно, но предотвратить часть из них можно, считает собеседница. Наиболее эффективна не разовая «воспитательная беседа», а система: внимательное отслеживание учащихся с устойчивой неуспешностью и повторяющимися кризисами, междисциплинарная работа школы с психологом и семьей, понятный алгоритм действий при угрозах, а также культура, в которой подросток не выпадает из контакта со взрослыми.

    Она рассказывает, что международные рекомендации подчеркивают, что снижение насилия в школе связано с целостным подходом: безопасная среда, участие семьи, механизмы раннего сообщения о тревожных сигналах и укрепление связи ребенка со школой. Чувство принадлежности к школе само по себе является важным защитным фактором и связано с более низкими рисками насилия и других проблемных форм поведения.

    «Самый важный принцип при построении общения с неуспевающими школьниками: даже жесткое педагогическое решение не должно звучать как приговор личности. Подросток с учебной неуспешностью и без того часто живет в стыде. И если взрослый, сам того не желая, добавляет к этому публичное унижение, ярлык «безнадежный», сравнение с другими или холодное отвержение, риск агрессии возрастает. Подростку необходимо слышать не только границу, но и маршрут: не «ты не допущен, потому что ты ничего не можешь», а «сейчас ты не допущен по понятным критериям, но у тебя есть конкретный план, сроки, поддержка и следующий шанс», – приводит в пример Шиманская.

    Правильная коммуникация в таких случаях, по словам эксперта, должна строится по четырем опорам. Во-первых, необходимо заранее, а не в последний момент, проговаривать критерии допуска и последствия, чтобы у ребенка не возникало ощущения внезапной расправы. Во-вторых, следует обсуждать не личность, а конкретные действия и дефициты, которые можно исправить. В-третьих, сохранять достоинство подростка, особенно в ситуации неуспеха, не делать его «показательным примером». В-четвертых, стоит вместе с ограничением обязательно давать опору, то есть понятный пошаговый план восстановления.

    Практически это может звучать как: «Сейчас ты не готов к экзамену, и моя задача не наказать тебя, а не допустить провала, к которому ты не подготовлен. Давай разложим ситуацию: что именно не сделано, что можно исправить за неделю, кто тебе поможет, когда мы снова встречаемся и по каким признакам поймем, что ты готов». Такая позиция одновременно сохраняет границу и не разрушает контакт.

    Также она подчеркивает, что с детьми из группы учебного риска разговор должен быть не только про оценки. Очень часто за хронической неуспеваемостью стоят накопленные поражения, семейное напряжение, депрессивные переживания, чувство собственной ненужности, иногда поведенческие или психические трудности. Если школа видит не только «проблему в журнале», но и ребенка в кризисе, вероятность эскалации ниже.

    Именно поэтому, продолжает психолог, работа с неуспевающими подростками должна включать не только требования, но и сопровождение: регулярные короткие встречи, взрослого-наставника, подключение психолога, спокойную обратную связь и раннее реагирование на темы мести, безысходности и унижения. Это соответствует и международным подходам к профилактике школьного насилия, где ключевыми считаются ранняя поддержка, безопасные отношения со взрослыми и целостная система реагирования, а не только санкции.

    «Профилактика начинается не в момент ЧП, а раньше: там, где школа умеет замечать накопленную фрустрацию, сохранять границы без унижения и не оставлять трудного подростка один на один с его поражением», – заключила Шиманская.

    Ранее директор Санкт-Петербургского президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич подчеркнул в беседе с газетой ВЗГЛЯД, что нападение ученика на учителя – это противоестественно и полностью противоречит тем отношениям, которые должны быть между учителем и учеником.

    7 апреля 2026, 20:52 • Новости дня
    Здание этапной тюрьмы декабристов в Удмуртии выставили на торги за 1 рубль
    Здание этапной тюрьмы декабристов в Удмуртии выставили на торги за 1 рубль
    В Удмуртии на торги выставили деревянное здание тюрьмы, где проходили этапирование декабристы, а стартовая цена составляет всего один рубль.

    ПАО «ДОМ.РФ» объявило о старте конкурса по продаже здания этапной тюрьмы в селе Зура Игринского района Удмуртии, передает «Интерфакс».

    Объект, где в 1826-1827 годах содержались многие декабристы по пути в Сибирь, выставлен на продажу за стартовую цену в один рубль. Площадь деревянного одноэтажного здания составляет 361,2 кв. м, а земельного участка – 6652 кв. м. В документации отмечается неудовлетворительное состояние постройки.

    Заявки на участие в торгах принимаются до 13 апреля, а сами торги назначены на 16 апреля.

    Здание было построено французскими военнопленными в начале 1820-х годов на Сибирском тракте. После этапирования декабристов тюрьма продолжала использоваться до 1894 года, когда была ликвидирована из-за строительства северной железной дороги.

    В 1966-1969 годах здание реконструировали и переместили на другую улицу, после чего оно использовалось как помещение для учебных заведений и подвергалось перестройкам. Объект признан памятником культурного наследия федерального значения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исторический комплекс XVIII-XIX веков в селе Быково Московской области приобрел предприниматель Михаил Масловский за 270 млн рублей.

    7 апреля 2026, 17:23 • Новости дня
    В Дагестане приняли решение усилить режим ЧС до федерального уровня
    В Дагестане приняли решение усилить режим ЧС до федерального уровня
    Власти объявили о решении перевести режим чрезвычайной ситуации в Дагестане с регионального на федеральный уровень из-за наводнений. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков на совещании с президентом Владимиром Путиным.

    Режим чрезвычайной ситуации регионального характера был введен в Дагестане в связи с масштабными паводками, передает ТАСС. Глава МЧС России Александр Куренков сообщил об этом президенту Владимиру Путину и отметил, что обстановка классифицируется как чрезвычайная ситуация регионального характера.

    По словам Куренкова, в ближайшее время уровень реагирования будет повышен до федерального. Он подчеркнул: «По результатам правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в ближайшее время будет принято решение о повышении статуса чрезвычайной ситуации».

    Причиной принятия таких мер стали масштабные паводки, захватившие регион и требующие дополнительных усилий федеральных служб для ликвидации последствий и оказания помощи населению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за аномальных дождей и паводков в Дагестане погибли шесть человек, были спасены более 200 человек, а более двух тысяч домов остаются подтопленными.

    В Дербентском районе созданы мобильные пункты помощи Российского Красного Креста, которые проводят эвакуацию и осуществляют распределение гуманитарной помощи.

    Президент России Владимир Путин проведет большое совещание по ситуации с наводнениями в республике с участием высокопоставленных чиновников и региональных руководителей.

    7 апреля 2026, 17:03 • Новости дня
    Путин поручил оказать поддержку пострадавшим от наводнения жителям Дагестана
    Путин поручил оказать поддержку пострадавшим от наводнения жителям Дагестана
    Президент России Владимир Путин на совещании поручил оказать помощь жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения, и провести тщательную индивидуальную оценку ущерба.

    Президент России Владимир Путин поручил федеральным, региональным и местным властям оказать всю необходимую поддержку жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения, и провести оценку ущерба, передает ТАСС.

    «Это непростая работа, надо проводить ее аккуратно и индивидуально с каждой пострадавшей семьей. Словом, действовать профессионально и системно», – сказал президент.

    Путин потребовал держать на контроле санитарную и эпидемиологическую обстановку в зоне бедствия, а также оперативно реагировать на обращения граждан и своевременно предоставлять медицинскую и правовую помощь.

    «Подчеркну, федеральные, региональные и местные власти должны оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку. Людям нужно помочь, поддержать их, постоянно информировать людей о текущей ситуации, принимать во внимание и оперативно реагировать на жалобы и обращения, своевременно оказывать нуждающимся медицинскую и правовую помощь и, разумеется, держать на контроле и эпидемиологическую, и санитарную обстановку в районе бедствия», – сказал глава государства.

    Президент назвал погоду в Дагестане аномальной, уточнив, что только за один день 30 марта в регионе выпало три месячных нормы осадков, чего не фиксировалось с начала метеонаблюдений с 1882 года.

    «Из-за аномальной погоды 5 апреля в Дербентском районе произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате аномальных дождей и паводков в Дагестане погибли шесть человек, были спасены более 200 человек, остаются подтопленными свыше двух тысяч домов.

    Материальную поддержку получили 15,5 тыс. жителей республики, чье имущество пострадало из-за непогоды.

    Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим после аномальных осадков.

    7 апреля 2026, 17:37 • Новости дня
    Лавров провел встречу с кандидатом на пост генсека ООН Гринспан

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник встретился в Москве с претендующей на пост генсека ООН Ребекой Гринспан.

    В ходе беседы Лавров подчеркнул, что кандидаты на высший пост Организации Объединенных Наций должны «строго соблюдать принципы Устава ООН, проводить беспристрастную линию в интересах всех государств-членов и адаптирования Всемирной организации к многополярным реалиям», сообщается на сайте российского МИД.

    Гринспан в ответ представила свою предвыборную программу. Она сообщила, что ее подходы сосредоточены на реагировании на современные вызовы, совершенствовании текущей деятельности ООН и реформах, которые, по ее мнению, способны восстановить эффективность и оперативность организации.

    Ранее МИД России озвучил требования к новому генсеку ООН. Ведомство заявило о шансе навести порядок в организации.

    7 апреля 2026, 14:02 • Новости дня
    Bloomberg: Орбан в октябре рассказал Путину басню Эзопа о мыши и льве

    Во время октябрьской встречи премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал президенту России Владимиру Путину популярную венгерскую басню о мыши и льве, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Орбан во время беседы с Путиным в октябре прошлого года рассказал популярную венгерскую басню о мыши и льве, передает РИА «Новости».

    Орбан напомнил Путину сюжет басни Эзопа, согласно которому мышь помогает выбраться льву из сетей после того, как лев пощадил грызуна.

    В материале поясняется, что Орбан увидел в этой истории важный жизненный урок и подчеркнул ее популярность в Венгрии. По сведениям Bloomberg, рассказ прозвучал во время неформального диалога между венгерским и российским лидерами.

    Кроме того, Орбан заявил о готовности содействовать урегулированию конфликта на Украине.

    Во время встречи с Путиным Орбан подчеркнул суверенный курс внешней политики Венгрии, заинтересованность в сохранении энергетического сотрудничества с Россией и готовность принять мирные переговоры по Украине.

    Владимир Путин заявил о доверительных отношениях с Орбаном и возможности обсуждать любые, включая самые сложные, вопросы.

    7 апреля 2026, 15:53 • Новости дня
    Вэнс: Урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, Европы и Киева

    Скорейшее урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, Европы и Киева, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

    «Я глубоко убежден в том, что скорейшее прекращение войны в полной мере отвечает интересам Украины, Европы, Венгрии и США», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее Вэнс сообщил, что темы Европы, Украины и развитие отношений между США и Венгрией станут ключевыми на переговорах с Орбаном.

    Орбан заявил о готовности принять саммит России и США в Венгрии.

    СВР: ЕС приступил к тайной проработке создания ядерного оружия
    Иран потребовал от США компенсации ущерба
    Израиль: Перемирие США и Ирана не касается Ливана
    Британский эсминец ушел на ремонт после удара «Хезболлы»
    Хуснуллин сообщил о катастрофической нехватке в России строителей
    Поклонская ответила на оскорбления после интервью Собчак
    Грузия решила восстановить знаменитый поезд времен СССР

    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    США и Иран выбрали план победителя

    «Персидский залив становится действительно персидским: Иран контролирует судоходство и держит под прицелом арабские нефтеналивные монархии. США вынуждены это принять». Так эксперты оценивают двухнедельное перемирие между США и Ираном. Мировая пресса пишет о «капитуляции» Дональда Трампа. Почему президент США передумал разрушать Иран и вместо «уничтожения цивилизации» теперь обещает золотой век Ближнего Востока? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

