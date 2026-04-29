Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье выросло до 10 человек

Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.4 комментария
Внешняя политика США перестала быть продолжением внутренней, потому что она перестала обслуживать внутренние интересы. Она превратилась в гигантское зеркало, которое отражает не силу, а накопленные внутренние дисфункции.3 комментария
Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.16 комментариев
Регистрация кандидатов на предварительное голосование «Единой России» продлена и завершится 14 мая, сообщается на сайте партии. На сайте PG.ER.RU уже зарегистрированы более 4 тыс. претендентов.
Секретарь генсовета партии Владимир Якушев отметил, что конкурс превышает девять человек на место, а поток желающих не снижается.
«Мы решили продлить сроки и дать большему количеству желающих возможность попробовать себя в политике и стать частью команды «Единой России», – заявил Якушев.
Среди подавших заявки 12% составляют участники спецоперации на Украине, треть – женщины, каждый пятый кандидат моложе 35 лет, а каждый четвертый – действующий депутат.
Председатель федерального оргкомитета предварительного голосования Александр Карелин подчеркнул, что на праймериз идут те, кто готов к честной политической борьбе, и всех участников объединяет стремление работать на результат и нести ответственность перед людьми.
Регистрация избирателей для участия в голосовании продолжается до 29 мая, в системе уже зарегистрированы 4,3 млн человек.
Самая высокая активность среди избирателей отмечается в Московской, Свердловской, Ростовской областях, Башкирии и Краснодарском крае, а по доле зарегистрированных лидируют Ямал, Коми, Оренбургская и Волгоградская области, а также Карачаево-Черкесская Республика.
Представители партии «Единая Россия» и «Молодой Гвардии» активно включились в работу по поддержке жителей Туапсе, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Волонтеры помогают с расселением, собирают предметы первой необходимости и занимаются расчисткой дворов и детских площадок. В прибрежной зоне активисты также готовы оказать содействие в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, чем сейчас занимаются специалисты МЧС.
«В настоящее время ведётся сбор предметов первой необходимости, продуктов и средств гигиены для людей, покинувших зоны повышенной опасности. Вход в эту зону крайне опасен, поэтому там работают специалисты, которые совершенно иначе экипированы – у них спецодежда, респираторы, а порой и противогазы», – сообщил секретарь Краснодарского регионального отделения партии Николай Гриценко. Он отметил, что волонтерские бригады уже сформированы и приступят к работе в опасных зонах после разрешения краевого штаба.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов добавил, что из бюджета Краснодарского края на помощь пострадавшим уже выделено 5,8 млн рублей. В Молодежном центре Туапсе открыт координационный пункт, где волонтеры собирают вещи для эвакуированных и помогают восстанавливать утраченные документы.
Депутат Госдумы Светлана Бессараб уточнила, что повторный пожар на нефтеперерабатывающем заводе усложнил ситуацию. В настоящее время готовится к отправке очередная партия гуманитарной помощи для волонтеров, включающая маски, перчатки и специальные моющие средства для уборки территорий.
Политолог Ткаченко: Выдача Бутягина на растерзание Украине не пришлась бы по душе населению Польши
«Александр Бутягин – мой хороший коллега. Он вместе со мной работает в Петербургском университете. Мы за него страшно переживали все эти месяцы», – поделился Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». По мнению собеседника, причин, почему Варшава обменяла российского археолога, а не экстрадировала его на Украину, несколько.
Во-первых, Польша в данной ситуации уже выжала максимум из возможной поддержки Киева. Например, развязала информационную кампанию, выпятив вопрос Крыма и археологических раскопок, которые Россия проводит на своем родном полуострове. «Дальнейшая выдача Бутягина на растерзание украинской стороне, где его непременно бы посадили в тюрьму, не пришлась бы по душе самому населению страны», – детализировал он.
Во-вторых, поляки, судя по всему, решили помочь Кишиневу. Политолог напомнил, что Бутягина и еще одну россиянку обменяли на двух офицеров молдавских спецслужб. «Правительство Майи Санду искало по всему миру задержанных граждан России, чтобы вернуть своих разведчиков. Москва же, видимо, сочла такой ход вполне приемлемым», – уточнил спикер.
Эксперт также обратил внимание, что обмен российского археолога произошел через Белоруссию, хотя Россия граничит с Польшей в Калининградской области. «Скорее всего, Варшаве хотелось избежать прямого диалога с Москвой, чтобы снизить репутационные потери среди западных государств. Может, им также не хотелось подчеркивать принадлежность данного региона к нашему государству. Поэтому включение Минска в переговорный процесс стало разумным компромиссом для всех сторон», – отметил спикер.
Украина, тем не менее, на произошедшее отреагирует негативно. «Я допускаю, что Киев может выразить Варшаве дипломатический демарш. Офис Владимира Зеленского рассчитывал на долгую серьезную информационную кампанию. Не исключено, что они сами в будущем хотели обменять Бутягина на кого-то из ВСУ. Но такая возможность выскользнула у них из рук», – заключил политолог.
Ранее в ФСБ сообщили, что археолог Александр Бутягин вернулся в Россию в рамках обмена, который прошел на границе Белоруссии с Польшей. Ведомство также заявило о возвращении на Родину супруги российского миротворца, находившегося в Приднестровье. Женщину задержали в Кишиневе в 2025 году, ей был вынесен приговор по сфальсифицированному делу о даче взятки.
Россиян обменяли на двух офицеров молдавской спецслужбы, которые прибыли в Россию в 2025 году по документам, оформленным на вымышленные данные, «с целью проведения разведывательных мероприятий».
По данным «БелТА», всего в обмене участвовали десять человек. Польше были переданы граждане, задержанные в Белоруссии и России по подозрению в шпионаже. В Минск же отправились граждане стран СНГ, арестованные на территориях различных стран ЕС, отмечает агентство.
В ФСБ заявили, что возвращение россиян «стало возможным благодаря многоэтапной операции, проведенной Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с КГБ Республики Беларусь».
Напомним, Бутягина задержали в Польше в декабре 2025 года по запросу украинской стороны. Киев обвиняет его в проведении «незаконных» археологических работ в Крыму и уничтожении объектов культурного наследия с ущербом более 200 млн гривен. 18 марта польский суд первой инстанции принял решение экстрадировать археолога на Украину.
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД юристы отмечали, что Варшава вообще не должна была рассматривать вопрос об экстрадиции – по делу вышли все сроки, а то, в чем обвиняют Бутягина, не является преступлением даже на Украине.
Каллас призвала Юго-Восточную Азию отказаться от российской нефти
Евросоюз призывает страны Юго-Восточной Азии отказаться от российских энергоресурсов. Такое заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас после переговоров с министрами иностранных дел стран Ассоциации государств региона (АСЕАН) в Брунее. Она подчеркнула, что Европа поддерживает диверсификацию ресурсов и их поиск вне России, сообщает Reuters.
«Мы, конечно, выступаем за диверсификацию ресурсов и их поиск в других местах, а не из России», – заявила Каллас. Она не уточнила, обсуждался ли этот вопрос во время самих переговоров с представителями АСЕАН.
Каллас также отметила, что Евросоюз выступает за прекращение конфликта на Украине. Вопрос энергетической безопасности и альтернативных поставщиков для государств региона остается одним из ключевых на фоне продолжающихся ограничений против России.
Ранее Каллас заявила, что лидеры Евросоюза стремятся снять некоторые прежние «красные линии» при подготовке 21-го пакета санкций против России.
Она также сообщила, что Евросоюз готовится ввести санкции и против Грузии, причем 26 стран поддерживают это решение, но одна страна его блокирует. Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом Евросоюз уже подготовил 90 тыс. бойцов для вооруженных формирований Украины.
Экономист Юшков: Выход ОАЭ из ОПЕК может быть элементом сделки между Эмиратами и США
«Объем добычи нефти Объединенными Арабскими Эмиратами определялся не квотами ОПЕК и ОПЕК+, а экспортными возможностями», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.
Собеседник напомнил, что в условиях ограничения судоходства в Ормузском проливе ОАЭ экспортируют сырье только по одному маршруту – через порт Фуджейра, используя нефтепровод ADCOP, который напрямую доставляет нефть на восточное побережье. Его пропускная способность ограничена 1,8 млн баррелей в сутки.
По мнению аналитика, решение Абу-Даби нелогично: государство не может увеличить объемы добычи и экспорта. Юшков допускает, что такой шаг ОАЭ может быть элементом сделки с США. Как напомнил эксперт, ранее появились сообщения о том, что Эмираты запросили финансовую помощь у Штатов. Возможно, Вашингтон выдвинул условием – выход Абу-Даби из ОПЕК.
«Администрации Дональда Трампа принципиально важно сбить мировые котировки на нефть и тем самым сдержать цены на топливо на внутреннем рынке. Известно, что чем дороже бензин и дизель в США – тем ниже поддержка со стороны избирателей. То есть республиканцы рискуют проиграть в Конгрессе», – пояснил спикер.
Как бы то ни было, решение ОАЭ – болезненное и для ОПЕК, и для ОПЕК+. «Есть риск, что организация стран – экспортеров развалится. Например, другие участники могут заявить о нежелании сдерживать добычу или посчитать, что Абу-Даби пользуется результатами их усилий по удержанию цен на нефть, и тоже выйти из соглашения», – рассуждает Юшков.
По его оценкам, в случае реализации такого сценария в условиях открытого Ормузского пролива на мировом рынке начнется перепроизводство, а цены упадут. «Это негативно скажется и на России. При падении котировок на нефть нужно будет сокращать расходы бюджеты», – заключил собеседник.
Ранее ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+. Как сообщает местное издание WAM, решение принято на фоне истощения мировых запасов нефти и роста спроса на энергоресурсы. Таким образом, Эмираты планируют свободно нарастить уровень добычи, минуя жесткие ограничения организаций.
При этом, как напоминает Reuters, ОАЭ остаются одним из крупнейших нефтедобытчиков в регионе и их формальный уход ослабляет ОПЕК и ОПЕК+ как структуры координации. Потеря такого давнего партнера может привести к хаосу и ослабить группу, которая обычно стремилась демонстрировать единство даже в самые сложные геополитические моменты.
Тем не менее, Эмираты заявляют о приверженности ответственной нефтяной политике с фокусом на стабильность глобального рынка. Страна, несмотря на выход из ОПЕК и ОПЕК+, намерена продолжить инвестиции в развитие энергетических цепочек поставок и инфраструктуры для обеспечения надежности экспорта.
Формально решение вступает в силу 1 мая 2026 года, после чего ОАЭ прекратят участие в заседаниях, дискуссиях и соглашениях по квотам ОПЕК и ОПЕК+. Директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели заявила, что Эмираты тем не менее продолжат тесно сотрудничать и укреплять взаимодействие с партнерами.
Путин: Российская служба скорой помощи уникальна
По его словам, система работает оперативно и бесплатно, а также соблюдает единые стандарты и алгоритмы оказания помощи, передает ТАСС.
«Российская служба скорой помощи поистине уникальна. Она работает безотлагательно и бесплатно по единым стандартам и алгоритмам. Выезжает к больным и пострадавшим в кратчайшие сроки, независимо от времени суток», – отметил Путин.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее анонсировал открытие Путиным новых объектов скорой помощи в регионах.
В январе в России установили норматив приезда скорой помощи.
Российский археолог Александр Бутягин покинул польскую тюрьму благодаря состоявшемуся обмену заключенными между Польшей и Белоруссией, передает РИА «Новости». Информацию об освобождении ученого подтвердил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
«Один из людей, которых мы обменяли, это российский историк, который находился в процессе выдачи Украине», – сказал глава польского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопросы журналистов о деталях проведенного обмена.
В Центре общественных связей ФСБ России подтвердили успешное возвращение соотечественников, ранее незаконно удерживаемых в недружественных странах.
Вместе с ученым в Россию вернулась супруга военного, проходящего службу в составе миротворческого контингента в Приднестровье.
Подготовка к этому событию потребовала сложного взаимодействия на международном уровне. По данным агентства БелТА, в закрытых переговорах между КГБ Белоруссии и Агентством разведки Польши приняли участие спецслужбы семи государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, польские спецслужбы задержали российского археолога Александра Бутягина по запросу Украины в декабре 2025 года. МИД России выразил решительный протест послу Польши из-за этого инцидента. Позже суд Варшавы одобрил экстрадицию ученого киевским властям.
Истребитель Су-47 «Беркут» с крылом обратной стреловидности с успехом выполнил роль «летающей лаборатории», сказал Богдан, передает ТАСС.
«Помимо крыла обратной стреловидности, самолет «Беркут» имел еще одну важную особенность. Прежде всего, он был оснащен грузовым отсеком, решения по которому впоследствии использовались при создании самолетов пятого поколения. «Беркут» выполнил свою роль в качестве «летающей лаборатории» по двум ключевым направлениям: были проверены характеристики крыла обратной стреловидности, включая критические явления; во-вторых, была выполнена большая серия полетов с грузовыми отсеками», – сказал он.
Богдан отметил, что технологические решения, примененные при создании грузовых отсеков «Беркута», позже внедрили в истребитель пятого поколения Су-57.
Как писала газета ВЗГЛЯД, промежуточный проект самолета Су-47 «Беркут» закрылся из-за распада Советского Союза и экономической нестабильности.
В 2025 году экспортная модификация новейшего истребителя Су-57 под управлением Сергея Богдана вызвала фурор на международной выставке Aero India.
Роспотребнадзор приостановил продажу минеральной воды «Джермук» в России
Роспотребнадзор временно приостановил ввоз и оборот минеральной воды «Джермук» на территории России. Ограничения касаются продукции с датами изготовления: 17 февраля, 5 марта, 13 марта, 12 января, 19 февраля, 27 марта, 10 января 2026 года, 18 ноября, 24 ноября, 22 ноября, 23 октября 2025 года, сообщает ведомство.
Там объяснили, что «продукция не соответствует информации, указанной в маркировке, что является нарушением», – говорится в официальном сообщении. Также установлено превышение содержания гидрокарбоната-ионов, хлоридов и сульфатов в воде.
Роспотребнадзор отметил, что некорректная маркировка и недостоверная информация о лечебных свойствах воды могут привести к неэффективному лечению и даже ухудшению здоровья потребителей. В связи с этим информацию о временном запрете направили в Центр развития перспективных технологий для блокировки реализации воды «Джермук» через систему обязательной маркировки.
Ранее в Северной Осетии возобновили расследование обстоятельств смерти мужчины после употребления минеральной воды «Джермук».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2024 года житель республики скончался в больнице после госпитализации с ожогом пищевода, который получил после глотка из бутылки «Джермук». Семья погибшего подала иск к производителю напитка на 1,5 млрд рублей.
В сообщении WAM подчеркивается, что этот шаг продиктован стратегическими и экономическими интересами страны, а также долгосрочными планами развития энергетического сектора Эмиратов, передает РИА «Новости».
Власти Эмиратов объяснили, что страна по-прежнему намерена оставаться ответственным и надежным производителем, ориентированным на будущее мировых энергетических рынков.
«Мы переживаем беспрецедентный период, когда стратегические запасы нефтепродуктов истощаются до пугающего уровня», – говорится в сообщении.
В марте страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти на 206 тыс. баррелей в апреле.
Парад 9 мая на Красной площади пройдет без колонны военной техники
В пешем строю по Красной площади в Москве пройдут военнослужащие высших учебных заведений всех видов и родов войск, сообщает Минобороны России в «Максе».
«Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники, в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут», – говорится в сообщении.
Во время трансляции парада зрителям покажут работу бойцов в зоне специальной военной операции и военнослужащих на боевом дежурстве. В эфире продемонстрируют расчеты Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и экипажи кораблей Военно-морского флота.
Авиационная часть праздника включит пролет пилотажных групп. В финале торжества экипажи штурмовиков Су-25 окрасят небо над Москвой в цвета государственного флага.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральную репетицию военного парада назначили на 7 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что торжественное шествие в честь 9 мая традиционно пройдет на Красной площади, однако добавил, что точный формат мероприятия станет известен позже.
Уилайто заявил, что улицы Одессы находятся под контролем как репрессивных властей в Киеве, так и фашистских организаций, передает РИА «Новости».
В преддверии годовщины трагедии 2 мая он отметил: «Ситуация обеспечивается не только репрессивным правительством, но и открыто фашистскими организациями, которые контролируют улицы».
По словам Уилайто, американские активисты собирают свидетельства жителей Одессы, чтобы подготовить доклад о реальном положении дел в городе. Он уверен, что распространение этих материалов поможет американцам критически взглянуть на официальную трактовку событий на Украине. Уилайто подчеркнул, что цель доклада – лучше донести до американского общества контекст происходящего на Украине после 2014 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил о ежедневных репрессиях против русскоязычных жителей Одессы при нацистском режиме Зеленского.
Экс-депутат одесского облсовета Алексей Албу назвал решение ЕСПЧ по трагедии 2 мая инструментом давления Европы на Киев.
Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность двух агентов разведки Молдавии в Москве.
Политический конфликт разгорелся из-за разногласий вокруг иранской ядерной программы, передает Bloomberg.
Ранее Фридрих Мерц заявил студентам, что американские переговорщики терпят унижение от руководства Исламской республики, а стратегия выхода США из кризиса остается неясной. Немецкий политик также высоко оценил мастерство дипломатов из Тегерана.
Ответная реакция последовала незамедлительно в соцсети Truth Social. «Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что для Ирана нормально иметь ядерное оружие. Он не понимает, о чем говорит!» – написал Дональд Трамп. Политик добавил, что появление атомной бомбы у Тегерана сделает весь мир заложником ситуации.
Американский деятель подчеркнул, что жесткое давление на ядерную программу следовало оказать давным-давно. Кроме того, глава Белого дома связал экономические трудности Германии с некомпетентностью ее нынешнего руководства. Официальный представитель канцлера отказался комментировать эти выпады.
Берлин последовательно требует от Тегерана прекратить обогащение урана и отказаться от создания атомного оружия. Издание отмечает, что инцидент подчеркивает растущее разочарование европейских лидеров в выстраивании отношений с Трампом.
Напомним, накануне Мерц заявил об «унижении» США на переговорах с Ираном.
Канцлер ФРГ поддержал прекращение огня между США и Ираном.
Президент США на прошлой неделе выдвинул Ирану новый ультиматум.
Публикация новых расшифрованных разговоров бизнесмена Тимура Миндича, полученных от источников в политических кругах, напрямую связана с предоставлением Евросоюзом Киеву кредита на 90 млрд евро, передает ТАСС.
По данным издания «Страна», Евросоюз увязал выделение этих средств с проведением Украиной антикоррупционных реформ, включая расширение полномочий НАБУ и САП, а также передачу контроля над рядом государственных органов внешнему управлению.
В частности, реформы предполагают возможность НАБУ и САП предъявлять обвинения депутатам Верховной рады без участия генерального прокурора, а офис генпрокурора, ГБР, МВД, Высшая квалификационная комиссия судей и Конституционный суд должны перейти под контроль структур, связанных с Евросоюзом.
Издание отмечает, что речь идет о передаче контроля органам, которые ранее были связаны с Демпартией США, а теперь курируются Евросоюзом. По мнению «Страны», эти реформы могут фактически лишить Владимира Зеленского полномочий, превратив его в «британскую королеву». В правящей партии «Слуга народа» не поддерживают такие изменения, а оппоненты, как сообщается, намеренно слили записи Миндича для давления на Зеленского.
Осенью прошлого года на Украине возник скандал из-за операции «Мидас» по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике, где были отмыты не менее ста миллионов долларов. Следствие назвало координатором операции Миндича, близкого друга Зеленского, который покинул страну до обысков. НАБУ начало публиковать записи разговоров, обсуждавших коррупционные схемы, всего собрано тысяча часов аудиоматериалов. В результате скандала ушли в отставку несколько министров, в том числе Герман Галущенко и Андрей Ермак, а работа парламента была временно парализована. Вечером 28 апреля были обнародованы записи Миндича, касающиеся оборонных контрактов и недвижимости элитного класса.
22 апреля после снятия вето Венгрии и Словакии послы Евросоюза одобрили выделение Украине 90 млрд евро и 20-й пакет санкций против России. В среду агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз требует от Киева налоговых изменений, в частности увеличение НДС до 20% для компаний с годовым доходом выше 77,4 тыс. евро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз может ужесточить условия выдачи кредита Украине на 90 млрд евро и требует спорных налоговых изменений.
Тимур Миндич, которого называют близким другом Зеленского, отказался возвращаться на Украину и покидать Израиль, несмотря на расследование по делу «Мидас» о крупной коррупционной схеме в энергетике.