Российский рынок акций вырос на старте утренней сессии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский рынок акций начал утреннюю торговую сессию с ростом, передает РИА «Новости». Согласно данным Московской биржи, рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.00 по московскому времени увеличился на 0,44% и достиг отметки 2787,39 пункта.

Утренние торги на Московской бирже осуществляются с 6.50 до 9.50 по московскому времени. Основная торговая сессия проходит с 9.50 до 19.00, именно в этот период фиксируется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).

В течение всего торгового дня, с 7.00 до 23.50, также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который во время основной сессии совпадает с основным индексом.