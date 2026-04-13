Ле Пен предостерегла Венгрию после реакции Еврокомиссии на выборы
Глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» во Франции Марин Ле Пен считает, что венгры должны проявить обеспокоенность в связи с позитивной реакцией Еврокомиссии (ЕК) на поражение партии премьер-министра Виктора Орбана на парламентских выборах в их стране.
По ее словам, несмотря на длительные обвинения в адрес правительства Орбана, Венгрия сделала выбор в пользу смены власти, и этот переход Орбан осуществил «с достоинством».
Ле Пен добавила, что слова одобрения со стороны Еврокомиссии, которая «постоянно превышала свои полномочия» в ущерб национальным властям, должны насторожить венгров и заставить задуматься о сохранении национального суверенитета, который венгры отстаивали многие годы.
Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала результаты парламентских выборов в Венгрии возвращением страны на европейский путь и выразила надежду, что победа оппозиции укрепит Европейский союз.
Согласно данным Национального избирательного бюро Венгрии, на выборах 12 апреля победила оппозиционная партия «Тиса», завоевавшая 138 из 199 мест в парламенте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах.
Лидер победившей оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие государства в Евросоюзе и НАТО.