Начался прием заявок на IV Всероссийский конкурс «Изобретатель года»
Всероссийский конкурс «Изобретатель года» открыл прием заявок, финал пройдет в ноябре в Москве, а главный приз составит 1 млн рублей.
Прием заявок на IV Всероссийский конкурс «Изобретатель года» стартовал. Заявки принимаются до 30 сентября 2026 года. Конкурс проводится в рамках Десятилетия науки и технологий, его задача – популяризация достижений изобретателей и рационализаторов, способствующих технологическому лидерству России, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко отметил: «В объявленное президентом Владимиром Путиным Десятилетие науки и технологий особое внимание уделяется вовлечению исследователей и разработчиков в решение ключевых задач развития страны. Конкурс «Изобретатель года» позволяет поощрить таких талантливых, трудолюбивых и целеустремленных людей. За три года на него поступило более 2,5 тыс. заявок. География проекта постоянно расширяется: в третьем сезоне приняли участие представители 71 субъекта России, включая наши исторические регионы. Приглашаю ученых, инженеров, студентов и школьников к участию в конкурсе и желаю им найти достойное применение своим разработкам!»
Победители определяются в четырех номинациях: «Гран-при», «Изобретатель года», «Рационализатор года» и «Наставник года». В номинации «Изобретатель года» выделено девять направлений, соответствующих национальным проектам технологического лидерства. Главный приз – 1 млн рублей, победители других номинаций получат по 200 тыс. рублей.
В этом году конкурс расширяет географию: принять участие могут не только граждане России, но и иностранные ученые и инженеры, если их патенты действуют на территории страны. Как отметил председатель Центрального совета ВОИР, заместитель председателя Комитета ГД по науке и высшему образованию Владимир Кононов, нововведение усилит интерес к локализации зарубежных технологий и поможет внедрять разработки в производство. Оценку заявок проводят эксперты Российской академии наук, НИУ «МЭИ» и других ведущих вузов.
По итогам конкурса выберут 61 победителя и призера, а торжественная церемония награждения состоится в ноябре в Москве.