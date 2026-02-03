Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте СССР. Как же получилось, что спустя 30 лет почти монополистом стал Китай?14 комментариев
Росархив открыл доступ к уникальным документам XVII века онлайн
Федеральное архивное агентство (Росархив) открыло доступ к 4269 оцифрованным историческим документам XVII века из фонда архива Оружейной палаты Московского Кремля, сообщили в пресс-службе агентства.
Об этом сообщили в пресс-службе агентства. Теперь все желающие могут ознакомиться с уникальными материалами, которые ранее хранились только в архивах.
В Росархиве пояснили, что архив Оружейной палаты включает документы дворцовых и общегосударственных приказов XVI–XVIII веков. В результате оцифровки создано около 17 тыс. электронных образов, которые позволяют подробно изучить повседневную жизнь царской семьи: от накопления предметов роскоши до истории ювелирного дела и появления уникальных произведений искусства.
В числе документов – архивы Приказа Большого дворца, Владимирского судного приказа, Государевой и Царицыной мастерских палат, а также Приказа золотого и серебряного дела, Казенного и Конюшенного приказов, охватывающие период с 1613 по 1640 годы. Здесь отражены вопросы изготовления одежды и предметов обихода для царской семьи, информация о милостынях, церемониях, изготовлении ювелирных изделий и посуды, а также о службе мастеров-ювелиров.
Документы Казенного приказа раскрывают детали хранения государевой казны, поступления даров иностранных монархов и закупки товаров для дворцового обихода, а Конюшенный приказ – сведения о содержании лошадей, дворцовых конюшнях, изготовлении упряжи и наградах конюшенным чинам.
Ознакомиться с оцифрованными материалами можно в виртуальном читальном зале системы ГИС УАИД. Для просмотра электронных копий необходимо авторизоваться через портал Госуслуг и произвести оплату онлайн, однако поиск и изучение самих документов доступны без обязательной регистрации и бесплатно, уточнили в Росархиве.
