Самолет «России» вылетел из Гаваны в Москву после задержки
Рейс авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») из кубинской Гаваны, задержанный более чем на 11 часов, вылетел в Москву и прибудет в 16.22, сообщили в справочной группы компаний.
В справочной группе компаний уточнили, что самолет сейчас находится в пути. Полет выполняется рейсом FV 6850.
По расписанию самолет должен был отправиться из Гаваны в девять утра по местному времени, что соответствует 17.00 мск, но вылет был перенесен из-за задержки. В итоге рейс стартовал только в 20.20 по местному времени, то есть в 4.20 10 февраля. Планируемое время перелета составляет чуть более 12 часов.
Ранее в «Аэрофлоте» сообщали, что несмотря на сообщения авиационных властей Кубы о дефиците авиатоплива, рейсы в Гавану и Варадеро продолжатся. В компании предупреждают, что возможны изменения маршрута, связанные с необходимостью дополнительной дозаправки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские туристы столкнулись с проблемами при вылете с Кубы.
Мексика приостановила поставки нефти на Кубу из-за давления со стороны США.
Власти Кубы уведомили авиакомпании о дефиците топлива.