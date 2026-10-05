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Редкий сингл Led Zeppelin с приказом об уничтожении оценили в 1 тыс. фунтов
Эксперт телепрограммы BBC Antiques Roadshow Марк Эллам оценил редкий сингл группы Led Zeppelin, который менеджер коллектива Питер Грант когда-то приказал уничтожить, приблизительно в одну тысячу фунтов.
Редкая семидюймовая пластинка Led Zeppelin всплыла в выпуске программы BBC Antiques Roadshow, снятом в замке Керфилли в Уэльсе, где её владелец показал сингл эксперту Марку Элламу, сообщает Independent.
Мужчина рассказал, что запись досталась ему бесплатно в магазине пластинок в начале 1970-х годов: «Я подбирал пластинки, чтобы начать дискотеку, и из его сумки он вытащил пару пластинок и сказал: «Можешь взять их»». Эллам отметил, что сингл официально не выходил в Британии и «вообще не должен существовать», так как тираж из примерно 500 экземпляров был отозван.
По словам эксперта, конфликт между группой, менеджментом и лейблом возник из-за того, что Led Zeppelin на родине придерживались строгого правила не выпускать песни отдельными синглами и хотели видеть свою музыку только на альбомах. Несмотря на это, после успеха композиции Whole Lotta Love в США, где она получила «золотой» статус, лейбл Atlantic Records все же напечатал ограниченный тираж, который менеджер Питер Грант приказал отозвать и уничтожить, однако часть дисков так и не вернули.
Осматривая пластинку, на которой были видны отпечаток пальца и легкие царапины, Эллам признал, что «сложно назвать точную цену», но предположил, что на аукционе она может уйти примерно за одну тысячу фунтов. Хозяин признался, что ставил её на дискотеках восемь–десять раз, однако посетители «не были впечатлены», и эксперт пошутил, что запись «разгоняла танцпол».
Владелец заявил, что пластинка находится у него уже 55 лет и в будущем, вероятно, достанется дочерям, которые распорядятся ею по своему усмотрению, добавив, что больше не собирается её ставить, чтобы не снижать стоимость. Издание напоминает, что группа Led Zeppelin, в составе которой выступали Роберт Плант, Джимми Пейдж, Джон Пол Джонс и Джон Бонэм, выпустила восемь альбомов номер один в Британии и прекратила существование в 1980 году после смерти Бонэма.