Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?4 комментария
Минпросвещения решило создать центр изучения ИИ в школах
В России решили создать центр изучения ИИ в школьном образовании
Руководитель Института содержания и методов обучения Максим Костенко сообщил, что Министерство просвещения России приняло решение сформировать центр изучения искусственного интеллекта в школах.
Центр изучения искусственного интеллекта в школьном образовании появится на базе Института содержания и методов обучения (ИСМО) им. В. С. Леднева, передает ТАСС.
«Министром просвещения Сергеем Сергеевичем Кравцовым на базе нашего института принято решение сформировать центр изучения искусственного интеллекта в школьном образовании именно в контексте российской действительности», – сообщил Максим Костенко.
Сейчас идет подготовка нормативного акта, который урегулирует все аспекты применения искусственного интеллекта в школах. Специалисты института будут оказывать методологическую поддержку отечественным компаниям, которые занимаются развитием суверенных нейросетей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МВФ Кристалина Георгиева призвала переосмыслить подход к образованию из-за ИИ. Также эксперты определили четыре принципа использования ИИ в науке и образовании. Президент Владимир Путин поручил развивать суверенный искусственный интеллект.