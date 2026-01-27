Беда в том, что неоязычество предлагает не игру – а альтернативную идентичность. И эта новая, искусственная идентичность означает разрыв с реальной историей и реально существующим русским народом.12 комментариев
Верховный суд начал передачу кассации мировых судей региональным судам
Рассмотрение кассационных жалоб на решения мировых судей предлагают передать президиумам высших региональных судов, одновременно возвращая выборочную кассацию по гражданским и административным делам.
Кассационные жалобы на решения мировых судей предлагается передать президиумам верховных судов республик, краев, областей и равных им судов, пишет ТАСС со ссылкой на пленум Верховного суда под председательством Игоря Краснова.
Пленум одобрил пакет законопроектов о поправках в законы о судебной системе и судах общей юрисдикции, а также в ГПК, КАС, КоАП и УПК для внесения в Госдуму.
Кассационная инстанция по делам мировых судей, включая пересмотр по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, должна перейти от окружных судов к президиумам высших судов субъектов. Одновременно предлагается отменить сплошную кассацию по решениям мировых судей и вернуть выборочную кассацию по гражданским и административным делам, когда судья может отказать в передаче жалобы при отсутствии оснований для пересмотра.
Кассации по делам об административных правонарушениях планируется возложить на председателей высших региональных судов, их заместителей или уполномоченных судей. Сейчас эти полномочия находятся у руководства окружных кассационных судов, а при второй кассации — у председателя Верховного суда, его заместителей или уполномоченных ими судей.
Верховный суд напомнил, что создание с 1 октября 2019 года апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции позволило усилить независимость инстанций и перераспределить нагрузку. «Вместе с тем наработанная более чем за шесть лет практика кассационных судов общей юрисдикции выявила необходимость дальнейшего развития судебной системы», — говорится в записке.
За 2024 год кассационные суды рассмотрели по жалобам и представлениям на решения мировых судей 2430 уголовных дел в отношении 2484 лиц, 23 442 гражданских дела, 562 административных дела, а также обращения по 21 417 постановлениям мировых судей по делам об административных правонарушениях. Среднемесячная нагрузка судьи кассационного суда составила 9,1 жалобы по уголовным делам, 24,8 – по гражданским, 4,1 – по административным, при общей нагрузке 3,3 уголовного дела, 20,6 гражданских, 3,7 административных и 6,3 дела об административных правонарушениях.
Во Верховном суде отметили, что высшие региональные суды, отвечающие за формирование штата мировых судей, их аттестацию и качество правосудия, сейчас не имеют полномочий по процессуальному контролю за их решениями и не могут полноценно обобщать практику. Поэтому предлагается передать президиумам этих судов пересмотр вступивших в силу решений мировых судей и апелляционных решений районных судов.
Там подчеркнули, что реализация законопроекта повысит доступность правосудия для граждан, которые смогут лично участвовать в заседаниях кассационной инстанции в своем региональном центре, сократит судебные издержки федерального бюджета и снизит нагрузку на кассационные суды общей юрисдикции. При несогласии с решениями президиумов региональных судов и их судей сохранится возможность дальнейшего обжалования непосредственно в Верховный суд России.
Комментируя сохранение выборочной кассации по уголовным делам, подсудным мировым судьям, Верховный суд сослался на позицию Конституционного суда, который признал допустимым предварительное единоличное изучение кассационной жалобы судьей для отсечения явно необоснованных обращений и выявления существенных нарушений закона. Такая процедура, как отмечено в решениях КС, соответствует природе кассационного производства и не противоречит праву на судебную защиту и справедливое разбирательство.
Верховный суд подчеркнул, что принятие предлагаемых изменений создаст необходимый «фильтр» и позволит избежать обязательного проведения кассационных слушаний по делам мировой юстиции при отсутствии достаточных оснований, не снижая при этом уровень процессуальных гарантий и сохраняя возможность дальнейшего обращения в Верховный суд.
Ранее глава Верховного суда Игорь Краснов выступил за реформу системы обжалования судебных решений и пересмотр оплаты труда судей.