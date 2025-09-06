  • Новость часаВ Сумской области уничтожили группу украинских боевиков
    Двигатель ПД-26 создаст основу для серии новых самолетов в России
    Работодатели смогут выплачивать миллион рублей за рождение ребенка
    Эксперт объяснил падение интереса в Грузии к Евросоюзу и к НАТО
    Группа Героя России снайпера Ярого уничтожила более 2,5 тыс. целей с начала СВО
    Минобороны сообщило о продвижении российских войск на всех направлениях
    Генерал авиации рассказал о сроках начала серийного производства авиадвигателя ПД-26
    Глава ФМБА Скворцова: Вакцина от рака прошла доклинические исследования
    Песков: Все мессенджеры прозрачны для спецслужб
    Польша призвала своих граждан срочно покинуть Белоруссию
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Жертвами киберпреступников легко могут стать наши с вами дети

    В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Запад продолжит обманывать себя насчет России

    Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ

    Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.

    6 сентября 2025, 20:40 • Новости дня

    В Пакистане пять человек погибли при опрокидывании лодки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Спасательная лодка с 20 людьми на борту перевернулась на реке Ченаб в Пакистане, погибли женщина и четверо несовершеннолетних, сообщили пакистанские государственные СМИ.

    ЧП произошло на реке Ченаб в районе Вача-Сандиле, спасательная лодка перевернулась при переправке жителей из зоны наводнения в более безопасное место, передает РИА «Новости».

    На борту находились 20 человек. В результате происшествия погибли женщина и четверо детей.

    Инцидент произошел на фоне сильных наводнений, которые продолжаются в стране с конца июня. Мощные ливни и паводки уже привели к многочисленным жертвам и массовой эвакуации населения.

    Напомним, в начале сентября на севере Пакистана в районе Гилгит-Балтистан военный вертолет потерпел крушение из-за технической неисправности, погибли пять человек.

    6 сентября 2025, 00:33 • Новости дня
    Русские дети записали видеообращение после провала «антимигрантского» экзамена

    Tекст: Ирма Каплан

    Приехавшие в Россию русскоязычные дети, не прошедшие тестирование по русскому языку при поступлении в школу, опубликовали обращения в интернете.

    Видеообращения ребят, не сдавших недавно введенный экзамен на знание русского языка для мигрантов при поступлении в школы, были размещены в соцсетях. Несостоявшиеся школьники рассказали, что из-за результатов теста им отказали в приеме в школу, пишет «Лента.ру».

    В одном из роликов мальчик Мирон рассказывает, как приехал на свою историческую родину, в Россию, но комиссия решила, «что я мигрант с недостаточным знанием русского языка. А кроме русского языка я никакого языка не знаю». В аналогичной ситуации оказались и другие дети, записавшие обращения.

    Ранее член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова сообщила об открытии в Екатеринбурге отдельной школы для детей мигрантов. По ее словам, российские ученики были переведены в другое учебное заведение. Ахмедова отметила, что «эти дети выйдут в российское общество с чужим культурным кодом, и будут этим кодом шатать нашу страну».

    «Такая сегрегация и создание школ из детей мигрантов – прямое нарушение прав человека <...> Это самая настоящая сегрегация – делить учеников по национальности», – написала в Telegram-канале Ахмедова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в обращении к министру просвещения Сергею Кравцову член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов предложил ввести специальный порядок принятия в школы детей, чьи семьи являются представителями коренных народов России.

    5 сентября 2025, 23:01 • Новости дня
    Путин призвал оперативно начать производство турбореактивного двигателя ПД-26

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам двигателестроения в Самаре указал на необходимость оперативно завершить разработку и начать серийное производство турбореактивного двигателя ПД-26.

    «Необходимо оперативно завершить разработку и начинать серийный выпуск турбореактивного двигателя ПД-26. Это, напомню, первый авиадвигатель большой тяги, разработанный в России. У него принципиально новые возможности по мощности, тяге. При этом он эффективный и экономичный», – приводит пресс-служба Кремля слова президента России.

    Путин пояснил, что реализация этого проекта позволит модернизировать не только военно-транспортную авиацию, но и откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения.

    «Да и, мы знаем, кооперация здесь возможна, и наши возможные партнеры тоже проявляют к этому большой, повышенный интерес», – отметил он.

    Также на заседании Путин отметил, что в условиях санкционного давления Россия смогла разработать собственные инновационные турбины.

    Напомним, во время рабочей поездки в Самару президент России Владимир Путин уделил внимание развитию двигателестроения, собрав на совещании ключевых представителей отрасли на предприятии «ОДК-Кузнецов» (входит в Ростех), которое разрабатывает, производит, ремонтирует и проводит сервисное обслуживание газотурбинных и ракетных двигателей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России прибыл в Самару после ВЭФ во Владивостоке, чтобы обсудить вопросы развития двигателестроения и посетить предприятия отрасли.

    До этого, первый вице-премьер Денис Мантуров в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказывал, что новый российский тяжелый авиадвигатель с тягой 26 тонн разрабатывается для использования на военных транспортных самолетах грузоподъемностью до 100 тонн и будущих пассажирских лайнерах.

    Кроме того, Россия готова помочь Китаю поставками авиационных двигателей.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    5 сентября 2025, 20:59 • Новости дня
    МИД Бельгии предупредил о системном шоке в случае конфискации активов России

    МИД Бельгии предупредил о системном шоке в случае конфискации активов России

    МИД Бельгии предупредил о системном шоке в случае конфискации активов России
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Планы по конфискации замороженных российских активов в Европе могут привести к потере доверия к евро и рискам для финансовых рынков.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил агентству AFP, что возможная конфискация российских суверенных активов, замороженных в Евросоюзе, может спровоцировать «ужасающий системный шок» на всех европейских финансовых рынках и серьезно подорвать доверие к евро, передает ТАСС.

    Прево отметил, что такие действия способны нанести ущерб европейским торговым площадкам.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что конфискация российских резервов Западом разрушит мировой финансово-экономический порядок и усилит экономический сепаратизм. Путин подчеркнул, что многие страны уже создают региональные экономические альянсы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Москва намерена отвечать юридическим преследованием на попытки экспроприации российских активов в Европе. По словам Пескова, Россия обязательно даст ответ на подобные действия.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщала, что страны Евросоюза испытывают серьезный дефицит средств для поддержки Украины в 2026 году, из-за чего обсуждается вариант экспроприации российских активов.

    Более 200 млрд евро российских активов заморожены на площадке Euroclear в Бельгии. Euroclear выступал против экспроприации и предупреждал о риске встречных судебных исков России против европейских или бельгийских активов за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил о невозможности экспроприации российских активов из-за угрозы стабильности финансового сектора Евросоюза. Бизнесмен Олег Дерипаска предложил останавливать попытки «распотрошить» замороженные российские активы с помощью обвинительных приговоров и конфискации имущества европейских чиновников.

    Совет ЕС сообщил, что в Копенгагене пройдет неформальная встреча министров иностранных дел Евросоюза, где будет рассмотрен вопрос о замороженных российских активах.

    6 сентября 2025, 09:28 • Новости дня
    В Москве задержали украинку за взрывчатку и работу на спецслужбы Украины
    В Москве задержали украинку за взрывчатку и работу на спецслужбы Украины
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В столице задержана гражданка Украины, у которой при обыске обнаружили взрывчатку, а также установили ее связь с украинскими спецслужбами, сообщили в правоохранительных органах.

    Силовые структуры задержали в Москве гражданку Украины Головаш А. К., сотрудничавшую с украинскими спецслужбами и имевшую при себе взрывчатку, передает ТАСС.

    Головаш обвиняется по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ, предполагающей наказание за незаконные действия с взрывчатыми веществами. В ходе следствия Мещанский суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. В суде подтвердили арест, но подробности предоставлять отказались.

    Из дела следует, что задержанная имеет навыки конспирации, противодействия правоохранителям и обладает широкими криминальными связями, в том числе за пределами России. Женщина полностью признала вину в совершении инкриминируемого преступления. Ее могут лишить свободы на срок до 15 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали женщину в ЛНР, которую подозревают в корректировке ракетных ударов Киева. В Ярославской области правоохранители задержали украинку во время сборки бомбы в палатке. Псковская таможня задержала украинку с более 1 млн гривен на границе.

    6 сентября 2025, 04:25 • Новости дня
    L'Antidiplomatico: Путин разрушил парижские планы «рыцарей апокалипсиса»
    L'Antidiplomatico: Путин разрушил парижские планы «рыцарей апокалипсиса»
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Итальянский портал L'Antidiplomatico по итогам парижского заседания «коалиции желающих», которая смогла сформулировать свои намерения в предложение о миротворцах на Украине от 26 стран, иронично высмеял, отметив, как российский президент Владимир Путин одной фразой разбил все их планы.

    «Тридцать тысяч человек из десяти стран. Вот щит, которого хотел Зеленский – это один из триумфальных заголовков, которые читаются в итальянских газетах после «круглого стола», который 4 сентября увидел собравшихся в Париже «желающих» (вести войну). Тридцать тысяч солдат-так «много», что сами украинцы не знают, смеяться ли за несчастную шутку или плакать», – начинает L'Antidiplomatico статью, в которой описывает нелепость попыток европейцев противопоставить что-либо России.

    В материале в рыцарской стилистике подчеркивается, что потуги Урсулы–Демонии– Гертруды превратить майданистскую Украину в «стального дикобраза» не увенчались успехом, так как президент России сразу же ответил на европредложение о миротворцах на Украине.

    «О чем же болтали в Париже рыцари апокалипсиса, ревностные партизаны, готовые послать «тридцать тысяч человек» куда-нибудь на Украину, далеко от фронта и о которых Владимир Путин уже заявил, что в случае появления они станут «законной целью» российского оружия», – иронизирует автор.

    Он высмеивает заявления президента Франции Эммануэля Макрона и генсека НАТО Марка Рютте о том, что отправка войск зависит исключительно от Киева, а не от России. Эти реплики воспринимаются скорее как инструмент информационного давления, чем как план действий по развертыванию европейских военных после заключения перемирия и на условиях Запада.

    Пока европейские страны протестуют против отправки войск на Украину,  «желающие» все размышляют об «альтернативных решениях», типа нерегулярных формирований или наемников из третьих стран.

    «Как бы то ни было, отечественные или зарубежные, Москва ясно и четко говорит, что любая иностранная военная сила на украинской территории недопустима: как до, так и после возможного мирного соглашения и «риторика европейских элит о «миротворцах» превращается в дестабилизирующий фактор, мешающий перспективам политического урегулирования», – подчеркнул L'Antidiplomatico.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия рассматривает любые вооруженные контингенты на территории Украины как законные военные цели. Кроме того, Путин подчеркнул, что Москва выполнит возможные договоренности по миру на Украине в полном объеме, если они будут достигнуты.

    В Еврокомиссии приветствовали слова Путина о перспективе членства Украины в ЕС.

    5 сентября 2025, 22:22 • Новости дня
    Мантуров рассказал, когда ГАЗ начнет собирать новые «Волги»

    Tекст: Ирма Каплан

    Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) приступит к сборке первых российских автомобилей под брендом «Волга» в начале 2026 года, сообщил вице-премьер России Денис Мантуров.

    «Насколько мне известно, насколько мне докладывалось, они рассчитывают к весне следующего года уже начать первые этапы сборки и производства», –  приводит его слова ТАСС.

    Возможность привлечения китайского партнера к проекту он комментировать не стал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Денис Мантуров оценил комфорт нового кроссовера Lada Azimut от «АвтоВАЗа», который, в свою очередь, назвал сроки запуска производства и начала продаж Lada Azimut.

    5 сентября 2025, 21:56 • Новости дня
    Стало известно о планах Ростеха создать широкофюзеляжный самолет

    Стало известно о планах Ростеха создать широкофюзеляжный самолет

    Стало известно о планах Ростеха создать широкофюзеляжный самолет
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Госкорпорация рассматривает возможность создания собственного дальнемагистрального авиалайнера после завершения работ по двигателю ПД-35.

    О планах сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов, передает ТАСС.

    По его словам, после завершения работ над отечественным двигателем ПД-35 Ростех разработает широкий фюзеляжный самолет для дальних перелетов.

    Чемезов подчеркнул: «Мы будем стараться делать свой. Как только сделаем ПД-35, двигатель, будем делать широкофюзеляжный свой самолет».

    Ранее двигатель ПД-35 позиционировался как ключевая разработка для российской авиапромышленности в сегменте дальнемагистральных лайнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что организацию создания российских самолетов необходимо ускорять. Путин также признался, что ругается с ответственными за строительство самолетов.

    5 сентября 2025, 21:42 • Новости дня
    Митволь попросил Путина о помиловании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, приговоренный к 4,5 годам лишения свободы за хищения при строительстве метро Красноярска, подал прошение о помиловании

    «Стороной защиты представлен ответ на запрос, полученный от комиссии по вопросам помилования, согласно которому ходатайство о помиловании рассмотрено на заседании комиссии и принято решение о внесении президенту Российской Федерации соответствующего предложения по вопросу применения акта помилования в отношении осужденного», – сказано в материалах дела, передает РИА «Новости».

    Комиссия по вопросам помилования также учитывала мнение Федеральной службы исполнения наказаний. Ведомство дало Митволю положительную характеристику.

    В сентябре 2023 года суд в Красноярске признал бывшего заместителя главы Росприроднадзора и председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя виновным в хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске и назначил ему наказание в виде 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

    В августе прошлого года Восьмой кассационный суд в Кемерово оставил в силе приговор Митволю.

    Напомним, Верховный суд отказался пересматривать приговор Митволю.

    6 сентября 2025, 08:43 • Новости дня
    ВСУ массово отступили от Константиновки из-за нехватки людей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска отошли с ряда позиций в лесополосах у Константиновки, что связано с острой нехваткой личного состава на этом направлении, сообщил заместитель командира по боевому применению отдельного штурмового отряда «Русь» добровольческого корпуса, действующего в составе «Южной» группировки войск, с позывным «Вестер».

    По его словам, ВСУ испытывают дефицит личного состава в районе Константиновки, передает РИА «Новости». «Вестер» сообщил, что украинские подразделения массово отступают из лесополос на тыловые позиции, стараясь избежать прямых боестолкновений с российскими военными. По его словам, отряд «Русь» после освобождения Часова Яра продвинулся более чем на километр в сторону Константиновского рубежа и занял ряд опорных пунктов, несмотря на подготовленную оборону ВСУ.

    «Они избегают стрелкового боя и каких-то пехотных сражений, подтягивая подразделения БПЛА. А сама пехота оттягивается, и, как правило, она оттягивается без боя. При первых же каких-то боестолкновениях они начинают оттягиваться в тыл к себе, оставляя целые лесополосы, что может говорит об отсутствии с их стороны человеческого ресурса, способного уверенно держать оборону на данных рубежах», – заявил «Вестер».

    Он добавил, что украинская сторона пытается контратаковать малыми группами ранее утраченные позиции, однако такие попытки не приводят к успеху: ВСУ несут серьезные потери и не могут вернуть утраченные участки.

    Константиновка расположена на подконтрольной ВСУ территории ДНР, к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих города были освобождены российскими войсками в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили сумскую Константиновку и Зеленое Поле в ДНР. ВС России ранее взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой. ВСУ за сутки потеряли до 305 бойцов в зоне группировки «Юг».

    6 сентября 2025, 04:41 • Новости дня
    Глава МИД Польши: Украина должна остаться в границах, которые может защитить
    Глава МИД Польши: Украина должна остаться в границах, которые может защитить
    @ REUTERS/Carlos Jasso/Pool

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский на польском телевидении (TVP) высказался о варианте разрешения украинского конфликта, оговорившись, что совсем не желает давать Киеву советы.

    «Я считаю, что Украина должна остаться в границах, которые может защитить, и иметь свободу интеграции с Западом», – приводит слова Сикорского РИА «Новости».

    Напомним, в четверг, 4 сентября, 26 стран, входящих в «коалицию желающих», предложили гарантии безопасности Украине в виде отправки военного контингента из стран Европы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия рассматривает любые вооруженные контингенты на территории Украины как законные военные цели. Кроме того, Путин подчеркнул, что Москва выполнит возможные договоренности по миру на Украине в полном объеме, если они будут достигнуты.

    Газета ВЗГЛЯД оценивала, насколько велики шансы Украины вступить в Евросоюз в обозримом будущем.

    6 сентября 2025, 11:12 • Новости дня
    Эксперт объяснил падение интереса в Грузии к Евросоюзу и к НАТО

    Эксперт объяснил падение интереса в Грузии к Евросоюзу и к НАТО

    Эксперт объяснил падение интереса в Грузии к Евросоюзу и к НАТО
    @ REUTERS/Irakli Gedenidze

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Население Грузии в реальности весьма скептически относится к перспективам сотрудничества с ЕС и НАТО, и результаты опросов не всегда это отражают, заявил грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе, передает корреспондент Газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе говорил о резком падении уровня доверия граждан страны к ЕС – с 80 до 50 процентов и объяснял это тем, что Евросоюз финансирует в Грузии «революционные процессы в интересах «глубинного государства». На днях ЕС сообщил, что, по данным новых опросов, более 70 процентов граждан Грузии хотят вступления страны в Евросоюз.

    Как считает аналитик, «такие нестыковки в цифрах являются типичным для Грузии феноменом».

    «Скепсис в обществе к ЕС и тем более к НАТО налицо. Однако когда дело доходит до опросов или до официальных слов, то срабатывает определенный инстинкт – надо говорить «как положено», что мы стремимся в обе эти организации», – сказал Мамрадзе. «Иначе немедленно на тебя навесят ярлык «пророссийского предателя». И это довлеет над многими, даже если опросы проводятся инкогнито», – отметил он.

    «В реальности уровень доверия граждан в Грузии в ЕС на фоне того, как объединение в последние годы незаслуженно обвиняет страну, не ценит ее успехи, выкручивает руки, – не более 50 процентов», – сказал Петрэ Мамрадзе.

    По словам эксперта, «что касается НАТО, про блок и про то, что Грузии обещали место в нем еще в 2008 году, как бы забыли».

    «На мой взгляд, поворотным моментом стало вступление в 2017 году в НАТО Черногории, которую Грузия объективно опережала по всем параметрам. Общество не могло не видеть этого – мы лучше, а приняли ее. Обидно! Понятно, что сработала геополитика, в том числе вопрос российских военных баз в Абхазии и Цхинвальском регионе (так в Грузии называют Южную Осетию – прим. ВЗГЛЯД). Но тогдашний премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили прямо заявил, что Грузия выполнила все домашние задания НАТО, и теперь мяч на стороне Североатлантического альянса. После этого натовцы сами перестали говорить о неких «домашних заданиях», выставление которых доходило до маразма», – сказал Мамрадзе.

    Он обратил внимание на то, что и грузинская оппозиция активно не фокусирует внимание на вступление Грузии в НАТО, делая акцент на членство в Евросоюзе. «События вокруг Украины сами показала, что «натовская морковка» закончилась, – считает эксперт. – Будем проводить совместные учения, совершенствовать армию, и это уже хорошо и, наверное, достаточно».

    По его словам, «снижение интереса к НАТО и ЕС вовсе не означает, что растут пророссийские настроения». «Есть «красная линия» – вопрос территориальной целостности. Да, следует развивать экономические, гуманитарные связи, туризм, но проблемы Абхазии и Южной Осетии, их признания Россией, – это принципиально для Грузии и ее общества», – сказал он.

    Аналитик назвал «верным» стремление Грузии углублять взаимодействие с другими соседями – Азербайджаном, Турцией и Арменией. «Этот курс стратегически важен, это позволяет Грузии и самой становиться сильнее и привлекательнее, и четче позиционировать себя в геополитике в роли важного звена экономических, энергетических проектов, в том числе крайне необходимых для Европы», – отметил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Тбилиси Каха Каладзе сравнил грузинских радикалов с героинями индийского фильма. Президент Грузии помиловал лидеров оппозиции. Власти Тбилиси выразили возмущение по поводу утечки внутренней переписки в Брюсселе.

    6 сентября 2025, 14:45 • Новости дня
    Генерал авиации рассказал о сроках начала серийного производства турбореактивного авиадвигателя ПД-26

    Генерал авиации рассказал о сроках начала серийного производства турбореактивного авиадвигателя ПД-26

    Генерал авиации рассказал о сроках начала серийного производства турбореактивного авиадвигателя ПД-26
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Серийный выпуск нового двигателя ПД-26 может начаться в течение пяти лет, потому для этого нужно масштабировать узлы и агрегаты двигателя ПД-35, разработки которого были уже на финальной стадии, сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. На необходимость оперативно завершить разработку и начать серийное производство турбореактивного двигателя ПД-26 указал президент Владимир Путин.

    «На авиационных выставках о двигателе ПД-26 ранее говорили намеками, разговоры о нем оставались за кадром, только думали о проекте нового самолета и двигателя к нему», – отмечает генерал-майор авиации Владимир Попов, заслуженный военный летчик РФ.

    Эксперт предположил, что двигатель ПД-26 будут устанавливать на самолеты, «близкие к тяжелому военно-транспортному самолету Ил-76 и пассажирскому Ил-96». «У «Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина» (ПАО «Ил») были разработки нового транспортного самолета. Рано или поздно надо будет заменять двигатели на самолетах Ан-124 («Руслан»), двигатели для которого производились на украинском предприятии «Мотор Сич». Также в России рассчитывают на базе Ан-124 сделать новую модель», – рассуждает собеседник.

    По его словам, двигатель ПД-26 – это шаг к возрождению производства всей линейки военной и гражданской авиации на территории России. Попов напомнил, что ранее при создании двигателей ПД-8 и ПД-14 появились возможности масштабировать одну конструкцию в другую, «был создан новый подход в технологии разработки турбореактивных двигателей для самолетов новых поколений». Поэтому, скорее всего, «удачное проектирование перенесли на ПД-26, когда только получили эффективную отдачу от газогенератора с тягой 35 тонн».

    «Серийный выпуск данного двигателя может начаться в течение пяти лет. Это минимальный срок для подготовки подобного производства. Разработки ПД-35 были уже на финальной – стендовой базе испытаний, благодаря этому опыту нет больших рисков при испытаниях ПД-26. Практически нужно только масштабировать размерность двигателя, а также отдельных узлов и агрегатов. Наверняка уже существует большинство технических наработок и заложена промышленная производственная база», – предположил Попов.

    Финальные испытания ПД-26 будут проводиться на летающей лаборатории. Сейчас для этого используются самолеты Ил-76, на которых заменяется один из четырех двигателей.

    «Одновременно надо создавать будущую линию сборки, обучать инженерно-технический персонал, специалистов-станочников, которые будут строить турбину. Особенно сложны в производстве лопатки входного компрессора и непосредственно самой турбины. Для этого используются металлокерамические покрытия, а также различные титановые сплавы», – добавил генерал-майор.

    Попов считает, что сейчас нужно брать из загашников уникальные разработки авиационно-космической отрасли и «смелее реализовывать их».

    «Российские бренды должны возрождаться, они должны звучать везде, чтобы в мире знали, что мы никогда не вставали перед Западом на колени», – подчеркнул собеседник.

    Накануне в ходе совещания по вопросам двигателестроения в Самаре президент России Владимир Путин указал на необходимость оперативно завершить разработку и начать серийное производство турбореактивного двигателя ПД-26.

    «Это, напомню, первый авиадвигатель большой тяги, разработанный в России. У него принципиально новые возможности по мощности, тяге. При этом он эффективный и экономичный», – сказал Путин.

    По словам президента, реализация этого проекта позволит модернизировать не только военно-транспортную авиацию, но и откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения. «Да и, мы знаем, кооперация здесь возможна, и наши возможные партнеры тоже проявляют к этому большой, повышенный интерес», – отметил глава государства.

    Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров говорил, что этот тяжелый авиадвигатель с тягой 26 тонн разрабатывается для использования на военных транспортных самолетах грузоподъемностью до 100 тонн и будущих пассажирских лайнерах. Работы ведутся в сотрудничестве Министерства промышленности и торговли РФ и ПАО «Ил».

    6 сентября 2025, 12:19 • Новости дня
    Минобороны сообщило о продвижении российских войск на всех направлениях
    Минобороны сообщило о продвижении российских войск на всех направлениях
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской, Донецкой, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, уничтожив более тысячи солдат и технику, сообщили в Минобороны России.

    Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям ВСУ в районах Могрица, Мирополье, Пролетарское и Юнаковка Сумской области, сообщает Минобороны России. «На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ в районе Волчанска», – заявили в ведомстве. Потери украинской стороны составили более 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии, а также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и девять складов материальных средств.

    Группировка войск «Запад» заняла более выгодные позиции, нанеся удары по позициям механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Благодатовки, Сеньково Харьковской области и Кировска Донецкой Народной Республики. По данным Минобороны, потери ВСУ здесь составили до 240 военнослужащих, шесть бронированных машин, 22 автомобиля и западное орудие полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов.

    Подразделения «Южной» группировки улучшили тактическое положение, нанеся удары по формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Федоровка, Северск, Переездное и Яблоновка Донецкой Народной Республики. По информации ведомства, противник потерял свыше 200 человек, пять бронированных машин, пять автомобилей и три артиллерийских орудия. Также были уничтожены станции радио- и контрбатарейной борьбы, склады боеприпасов и топлива.

    Группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике нескольких механизированных, десантно-штурмовых, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и нацгвардии в районах Родинское, Новопавловка, Зеленое, Муравка, Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований, по оценке Минобороны, составили до 465 военнослужащих, танк, два автомобиля и два артиллерийских орудия.

    Подразделения «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, действуя в районах Калиновское, Новоселовка, Ивановка Днепропетровской области и Успеновка Запорожской области. Потери ВСУ здесь превысили 210 военнослужащих, также уничтожены две бронированные машины, восемь автомобилей и западное артиллерийское орудие. Группировка «Днепр» нанесла удары по технике и живой силе в районах Степногорск, Малая Токмачка и Антоновка, ликвидировав до 70 военнослужащих, бронетранспортер, восемь автомобилей, два орудия и шесть безэкипажных катеров.

    По данным Минобороны, с применением авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии было нанесено поражение по складам и пунктам размещения ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Средствами ПВО сбито пять управляемых авиабомб и 160 беспилотников самолетного типа. Черноморский флот уничтожил быстроходный безэкипажный катер ВСУ.

    С начала спецоперации, по информации Минобороны, уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 82 040 беспилотников, 627 зенитных комплексов, 24 973 танка и других бронированных машин, 1 589 боевых машин реактивной артиллерии, 29 289 орудий и минометов, а также 41 170 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские подразделения начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военные России также освободили Предтечино в ДНР.

    6 сентября 2025, 03:18 • Новости дня
    Черноморский флот начал испытания беспилотной лодки на оптоволокне «Ушкуйник»

    Черноморский флот начал испытания беспилотной лодки на оптоволокне «Ушкуйник»

    Черноморский флот начал испытания беспилотной лодки на оптоволокне «Ушкуйник»
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Новейшая беспилотная лодка с оптоволоконным управлением проходит испытания на базе Черноморского флота, а ее боевые испытания запланированы на сентябрь, сообщил генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» (Великий Новгород) Алексей Чадаев.

    Испытания новейшей беспилотной лодки «Ушкуйник» проходят на полигоне Черноморского флота. Она управляется по оптоволоконному кабелю, который сразу тонет и ложится на дно благодаря тяжести и защищенной конструкции, передает  ТАСС.

    По словам гендиректора НПЦ «Ушкуйник» Алексея Чадаева, кабель может быть армированным и достигать больших размеров.

    «Сейчас на Черноморском флоте ведутся полигонные испытания новейшей беспилотной лодки на оптоволоконном управлении, разработанной специалистами НПЦ «Ушкуйник». Боевые испытания пройдут в сентябре. На изделии установлена катушка с защищенным оптоволоконным кабелем», – рассказал Чадаев.

    Разработка предназначена для выполнения разных задач: лодка может применяться как камикадзе, использоваться как авианосец для FPV-дронов или служить истребителем украинских беспилотных катеров. В последнем случае дроны запускаются с борта лодки и управляются по радио, а оптоволоконный канал обеспечивает надежную связь с операторами на суше.

    Впервые лодку публично покажут 6–7 сентября на Всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Новгородской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские предприятия начали выпуск и поставки новых лазерных систем для эффективного противодействия беспилотникам, первые образцы уже прошли успешные испытания.

    Московские инженеры внедрили искусственный интеллект в дроны, что делает их неуязвимыми к средствам радиоэлектронной борьбы и позволяет им самостоятельно достигать цели даже при потере сигнала управления.

    При этом в рамках Восточного экономического форума представили FPV-дрон «Ветер-Х», который может выполнять задачи на дистанциях от 30 км благодаря использованию воздушного ретранслятора.

    6 сентября 2025, 14:10 • Новости дня
    Польша призвала своих граждан срочно покинуть Белоруссию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польские власти рекомендовали гражданам срочно покинуть Белоруссию после задержания поляка по обвинению в шпионаже перед учениями «Запад-2025».

    МИД Польши рекомендовал гражданам покинуть Белоруссию, передает «Коммерсант». Ведомство заявило, что тем, кто уже находится в стране, следует уехать любыми доступными средствами. В официальном сообщении говорится, что в случае ухудшения ситуации эвакуация может стать значительно сложнее или невозможной.

    Официальный представитель МИД Польши Павел Вронский подчеркнул: «Это не демократическая и не дружественная к Польше страна. Отнеситесь к этим предупреждениям как можно серьезнее».

    Заявление последовало после задержания гражданина Польши 1998 года рождения на территории Белоруссии. По информации белорусских силовиков, поляк подозревается в сборе сведений о совместных белорусско-российских учениях «Запад-2025», запланированных на 12-16 сентября. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии задержали гражданина Польши Гжегоша Гавела по подозрению в шпионаже в пользу Варшавы. Белоруссия выразила протест Польше после этого задержания. Польский премьер Дональд Туск анонсировал возможность применения особых мер против Белоруссии в случае провокаций на учениях «Запад-2025».

    Путешественника из Франции задержали во Владивостоке за незаконное пересечение границы
    Песков: Компании-спонсоры ВСУ стали врагами России
    В Москве задержали украинку за взрывчатку и работу на спецслужбы Украины
    Россиян освободили после задержания за поцелуй в мечети Стамбула
    Россия поставила рекордный объем сои в США
    ВСУ массово отступили от Константиновки из-за нехватки людей
    L'Antidiplomatico: Путин разрушил парижские планы «рыцарей апокалипсиса»

    Рубль взял курс на долгое ослабление

    Российская валюта весь 2025 год удивляла своей крепостью. Однако с конца августа рубль взял курс на ослабление. Глава Сбербанка считает, что этот тренд продолжится вплоть до конца года. Что заставило рубль развернутся и от чего зависят темпы его ослабления? Подробности

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. Итоги поездки российского лидера подтвердили, что многополярный мир продолжает укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии. Подробности

    Российский мессенджер стал частью общемирового процесса

    Уже свыше 30 млн человек зарегистрировались в новом российском мессенджере Мах. Одновременно с этим приходят сообщения о том, что ряд других стран продолжает внедрение национальных цифровых услуг и продуктов. Откуда возникла эта тенденция и почему собственный мессенджер критически важен и для безопасности граждан России, и для национальной безопасности всей страны? Подробности

    Британия начала возвращаться в состояние нищего острова XVII века

    Целый ряд макроэкономических показателей демонстрирует глубокие проблемы в экономике Великобритании. Перед нами системный кризис финансов Соединенного Королевства и всей британской экономической модели. Корни этого кризиса уходят в далекое прошлое – куда, похоже, возвращается и сама эта страна, бывшая когда-то самой могущественной в мире империей. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации