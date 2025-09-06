Трамп напомнил, как США выиграли мировые войны и «все, что были до и между ними»

Трамп напомнил, как США выиграли две мировые войны

Tекст: Ирма Каплан

«Это была идеальная атака, и она уничтожила любой возможный ядерный потенциал Ирана, чего никто не хотел видеть. И только мы не собирались с этим мириться <...> Мы говорили об этом Военном министерстве. Итак, мы выиграли Первую мировую войну, мы выиграли Вторую мировую войну, мы выиграли все, что было до этого и между ними. И тогда мы решили пойти дальше и сменили название, мы будем называть себя Военным министерством», – заявил американский лидер.

Напомним, чуть раньше этого высказывания Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны США в Военное министерство (или Министерство войны, как еще можно перевести на русский его название).

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп 4 сентября заявил о намерении подписать указ о переименовании оборонного ведомства так, как они с главой минобороны Питом Хегсетом хотели прежде – вместо Министерства обороны станет Военное министерство или Министерство войны.

Также американист Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснил, что переименовать Минобороны США гораздо проще, чем проводить реформы.