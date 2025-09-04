Автономность беспилотных колесных и гусеничных платформ несколько ниже, чем у их летающих и плавающих собратьев – в силу технологических аспектов и непроработанности программного обеспечения. Но можно не сомневаться, что по мере развития ИИ автономизация наземных платформ будет расти, как и их роль в боевых действиях.0 комментариев
Марочко сообщил о взятии под контроль леса у Григоровки
Военнослужащие РФ расширили зону контроля, захватив участок леса севернее Григоровки в ДНР и продвинувшись в районе Червоной Дибровы в ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские военные заняли новые позиции вблизи Червоной Дибровы, сообщает ТАСС.
Эксперт сообщил, что бойцы России взяли под контроль почти 5 га леса севернее Григоровки в Донецкой Народной Республике.
Марочко отметил, что также был занят трехгектарный участок в Серебрянском лесничестве на территории Луганской народной республики. По его словам, этим продвижением российские военные укрепили свои рубежи и выровняли линию фронта юго-восточнее Торского в ДНР.
«Под наш контроль перешло 3 га в Серебрянском лесничестве, а севернее Григоровки в ДНР наши бойцы взяли под физический контроль почти 5 га лесистой местности», – заявил военный эксперт.
