Первый осенний иней появился в Москве и Подмосковье ночью

Первый осенний иней на фоне ночных заморозков замечен в Подмосковье

Tекст: Мария Иванова

Первый осенний иней был замечен в Москве и ряде городов Подмосковья на фоне ночных заморозков, передают корреспонденты ТАСС. Иней украсил газоны на северо-западе, западе, востоке и юго-востоке столицы, а также был зафиксирован в Красногорске, Шатуре и Раменском, где температура опускалась ниже нуля.

В Гидрометцентре сообщили, что минувшая ночь стала самой холодной с начала осени в Московском регионе. Самая низкая температура зарегистрирована в поселке Черусти на востоке Подмосковья – минус 6 градусов. На главной метеостанции Москвы на ВДНХ столбики термометров показали минус 0,2 градуса, аналогично и в Волоколамске, а в центре города на «Балчуге» – плюс 2,6 градуса.

Днем в Москве ожидается потепление: воздух прогреется до плюс 9-11 градусов, по области – до плюс 12 градусов. Ветер будет восточным и северо-восточным скоростью 3-8 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в ближайшие ночи в Подмосковье и местами в Москве ожидаются заморозки до минус одного градуса из-за антициклона и прояснений в облаках.

Между тем первый снег уже выпал на Урале после мощного похолодания.