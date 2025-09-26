Нетаньяху пригрозил уничтожить лидеров шиитских группировок в Ираке

Эксперт опроверг слова Алиева о причинах обмеления Каспия

Эксперт Данилов-Данильян: Алиев хочет переложить на соседей вину за загрязнение Каспия

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев своим выступлением в ООН о якобы антропогенных причинах обмеления Каспия попытался размазать ответственность и вину за ухудшение окружающей среды по всем прибрежным странам, хотя сам Баку вносит гигантский вклад в загрязнение моря», – пояснил Виктор Данилов-Данильян, научный руководитель Института водных проблем РАН.

Он напомнил про добычу Азербайджаном нефти на месторождении «Нефтяные камни» в глубоководной части Каспийского моря и многократный перелов рыбы. «В реальности уровень воды в Каспийском море не менее чем на 80% зависит от стока Волги, который, в свою очередь, представляет собой циклический процесс. Он меняется уже несколько тысячелетий по неизвестным для ученых причинам и практически мало связан с антропогенными факторами», – отметил ученый.

По его словам, периоды между пиковыми значениями стоков Волги составляют от 40 до 60 лет – в рамках этих десятилетий уровень воды в Каспии также колеблется от максимальных до минимальных значений. «Изменения климата не являются причиной этой цикличности, хотя, безусловно, могут обострить ситуацию», – продолжил собеседник.

«Кроме того, подавляющая часть воды, которая берется из Волги и Каспия, возвращается, пусть и загрязненной, в этот же бассейн. Безвозвратные потери, обусловленные испарением, составляют незначительную часть общего стока. Таким образом, человек имеет крайне опосредованное отношение к нынешнему обмелению моря», – детализировал аналитик.

«Все это не отменяет обязанность всех прикаспийских государств кратно наращивать усилия по сокращению загрязнения Волги и Каспия. Нужно строить очистные сооружения, повышать автоматизацию мониторинга среды и полнее использовать данные со спутников. Нам помогает и сама природа – в результате самоочищения с помощью химических, физических и биологических процессов вода в низовьях Волги чище, чем в среднем течении», – акцентировал эксперт.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на 80-й сессии Генассамблеи ООН, что «стремительное» обмеление Каспийского моря вызвано не изменением климата, а деятельностью человека. Он призвал прикаспийские государства остановить экологическую катастрофу с непредсказуемыми последствиями. Политик также подчеркнул, что Азербайджан готов к тесному сотрудничеству с ООН для решения проблемы, сообщает Azertag.

Примечательно, что президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств в Санкт-Петербурге заявлял, что проблема обмеления Каспийского моря носит «очень большой, если не сказать глобальный характер», сообщает Кремль.

«Мы знаем трагические примеры с Аральским морем и так далее. Здесь надо вовремя принимать согласованные действия. Необходимые поручения правительству даны, и я знаю, что правительство России вместе с правительством Азербайджана в этом отношении работают и ищут варианты», – сказал он.

«Здесь главное нам действовать без всяких рывков, но настойчиво, на постоянной основе. Не знаю, насколько это возможно противостоять стихии: там кроме результатов деятельности человека в дельте Волги существуют и другие какие-то причины, может быть, глобального характера. Насколько я знаю, в истории все время это происходит: то Каспий чуть поднимается, то чуть опускается водная гладь, ее уровень», – добавил Путин.