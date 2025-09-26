Европейский день языков и День рождения Байкальского заповедника отмечаются 26 сентября

День рождения Байкальского заповедника отмечаются 26 сентября

Tекст: Ирма Каплан

Генассамблея ООН 26 сентября Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия в резолюции от 5 декабря 2013 года. Этот день посвящен содействию в достижении этой цели, в том числе путем повышения уровня информированности и просвещения населения об угрозе, создаваемой ядерным оружием и необходимости полной ликвидации этого оружия, напомнили в ООН.

Еще одним международным праздником 26 сентября является Европейский день языков, который провозгласил Совет Европы в декабре 2001 года, чтобы поощрять изучение и освоение европейских языков в течение всей жизни человека, при этом привязки именно к языкам ЕС у торжества нет. Его задача, поощрять интерес, любопытство, международное общение.

Всемирный день здоровья окружающей среды учрежден в Индонезии в 2011 году по инициативе Международной федерацией здоровья окружающей среды и давно приобрел масштаб международного события. Задача праздника в том, чтобы повысить осведомленность и осознанность людей о взаимосвязи между окружающей средой и здоровьем человека, призвать к участию в решении экологических проблем.

Постановление Совета Министров РСФСР 26 сентября 1969 года стало первым шагом к организации Байкальского государственного природного биосферного заповедника, напомнили в там. С тех пор в конце сентября этот уголок чистой нетронутой природы отмечает день рождения.

Байкальский заповедник, включенный в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, расположился в трех административных районах Бурятии – Кабанском, Селенгинском и Джидинском и занимает центральную часть горного хребта Хамар-Дабан.

В США в 1887 году 26 сентября предприниматель и изобретатель Эмиль Берлинер запатентовал граммофон – усовершенствованную версию изобретенного 10 годами ранее фонографа, где носитель звука был не цилиндр, а плоский диск. Так сегодняшний день стал датой появления на свет граммофона.

При этом в США 26 сентября празднуют День пельменей, в Эквадоре – День национального флага, в Йемене – День сентябрьской революции.

Именинные пироги в этот день – для Ильи, Никoлaя, Лeoнтия, Лукьянa, Пeтpa, Юлиaнa и Aлeкcaндpa.