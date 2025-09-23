  • Новость часаРубио допустил приостановку участия США в урегулировании конфликта на Украине
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы и оружие несовместимы

    Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Полный отказ от наличных денег может иметь непредсказуемые последствия

    При отмене наличных денег коррупция, наркоторговля и прочее беззаконие задохнется, и мы окажемся в дивном новом мире. Кажется, мы все должны мечтать о том, чтобы это светлое будущее пришло поскорее. Но, как всегда, если что-то может пойти наперекосяк, оно обязательно пойдет наперекосяк.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что мешает решать проблему миграции

    Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

    23 сентября 2025, 17:28

    В США умер сценарист мультфильма «Трансформеры» Фридман

    Tекст: Денис Тельманов

    В возрасте 93 лет скончался сценарист и продюсер Рональд Фридман, создавший сценарии для культовых американских мультфильмов.

    О смерти Фридмана сообщил портал Variety, уточнив, что сценарист ушел из жизни 15 сентября от остановки сердца. Это произошло в доме престарелых Фонда кино и телевидения в Вудленд-Хиллзе, где он проживал последние годы.

    Рональд Фридман родился 1 августа 1932 года в Питтсбурге, штат Пенсильвания. За свою карьеру он написал более 700 часов телевизионных сценариев для таких проектов, как «Шоу Энди Гриффита» и «Остров Гиллигана».

    Фридман был номинирован на премию «Эмми» в 1966 году за работу над сценарием для «Шоу Дэнни Кэя». Среди других его известных проектов – мультфильмы «Железный человек» и полнометражный фильм «Трансформеры».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заслуженный деятель искусств Юрий Шайгарданов скончался в возрасте 71 года. Заслуженный артист РСФСР и балетмейстер Юрий Папко ушел из жизни на 86-м году. Американский актер и режиссер Роберт Редфорд умер на 90-м году жизни.

    21 сентября 2025, 12:35
    Эксперт: Трамп приписал США заслуги СССР в Афганистане

    @ Sayed Mominzadah/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Дональду Трампу свойственны исторические ошибки. Присваивание США заслуги Советского Союза в деле строительства авиабазы Баграм – одна из них, и вызвана она неготовностью Белого дома признать изменившиеся реалии в Афганистане, сказал газете ВЗГЛЯД американист Борис Межуев. Ранее Дональд Трамп пригрозил Кабулу «ужасными вещами», если авиабазу Баграм не передадут основателям.

    «Авиабаза Баграм была построена Советским Союзом еще на заре холодной войны – в 50-е годы. В дальнейшем это место стало важнейшим центром военного присутствия Москвы в регионе в период Афганской войны. Наши войска оставили это место лишь в конце 80-х годов из-за неудач в ходе данной кампании», – сказал политолог Борис Межуев.

    «Поэтому в заявлении Дональда Трампа имеется очевидный исторический ляп. Скорее всего, главу Белого дома не предупредили заранее, кому именно отойдет база, если ее вернут в руки создателей. Однако подобных ошибок и оговорок президент США в целом допускает немало. Совсем недавно он рассказал, что способствовал миру между Албанией и Азербайджаном», – акцентирует он.

    «Но почему Трампа вообще заинтересовал Афганистан? Скорее всего, американский лидер недоволен текущим уровнем отношений Кабула и Вашингтона. Диалог двух сторон откровенно не складывается. К тому же талибы до сих пор воспринимаются как сила, сумевшая победить армию США», – пояснил эксперт.

    «С другой стороны, Россия сумела достичь немалых успехов на пути выстраивания стабильных и доверительных отношений с Афганистаном. Сформировалась крайне нетипичная ситуация, ведь на протяжении всего XXI века именно Штаты, а не мы являлись страной, поддерживающей приемлемые контакты с Кабулом», – добавляет собеседник.

    «Поэтому заявления Трампа стоит рассматривать как попытку переломить образовавшуюся тенденцию. Он пытается запугать Афганистан, чтобы вернуть хотя бы частичку утраченного влияния. Однако США вряд ли готовы на что-то более серьезное, чем смену риторики. У Штатов хватает проблем как внутренних, так и внешних. Поэтому произошедшее вряд ли выльется в военное обострение», – заключил Межуев.

    Ранее Дональд Трамп пригрозил Афганистану «ужасными вещами», если Кабул не передаст авиабазу Баграм под контроль США. По его мнению, военный объект должен вернуться в руки тех, кто его «построил», цитирует президента Reuters. При этом, как заявил глава Белого дома, Вашингтон уже поднимал этот вопрос в рамках контактов с талибами.

    Между тем Афганистан выступил против американского предложения. Как подчеркнул Закир Джалали, представитель МИД республики, Кабул не возражает против взаимодействия со Штатами, однако отношения двух стран должны развиваться без военного присутствия Вашингтона в какой-либо части исламского государства.

    Между тем американские эксперты предупреждают, что возвращение в Баграм потребует задействование более десяти тысяч солдат, а также развертывание современных средств ПВО. Кроме того, по их оценкам, подобное действие может выглядеть как «повторное вторжение в республику».

    Напомним, построенная Советским Союзом авиабаза Баграм в течение двух десятилетий оставалась главным опорным пунктов армии США в рамках американского присутствия в Афганистане, последовавшего за терактами 11 сентября 2001 года. В этот период здесь располагался масштабный тюремный комплекс, а также западные магазины и рестораны быстрого питания.

    21 сентября 2025, 21:51
    Sohu: Россия ответила Японии на развертывание американских ракет у Курил

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона в ответ на развертывание в Японии американских комплексов средней дальности Typhon незамедлительно перебросила на Курилы ракетный комплекс «Бастион», пишет Sohu.

    Москва перебросила на Курилы ракетный комплекс «Бастион» и истребители, ранее дислоцированные в Арктике, пишет Sohu, передает «Газета.Ru».

    Кроме того, Тихоокеанский флот был приведен в полную боевую готовность, а его подводные лодки провели пуски крылатых ракет в Охотском море.

    По мнению портала, эти действия Москвы демонстрируют принцип «око за око» в международных отношениях. По их мнению, действия президента России Владимира Путина стали предупреждением относительно возможных последствий дальнейшей милитаризации региона.

    В августе сообщалось, что в ходе учений на японской территории впервые развернут американские ракетные комплексы средней дальности Typhon на базе Ивакуни.

    После этого на учениях в сентябре Тихоокеанский флот поразил комплексом «Бастион» поразил морскую цель у Курил.

    Также «Бастионы» нанесли удар «Ониксами» на учениях в Арктике.

    23 сентября 2025, 15:10
    «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

    После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    23 сентября 2025, 04:27
    Экс-помощница Байдена Рид: Быть гражданкой России для меня – огромная честь
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывшая помощницей Джо Байдена, когда он занимал пост сенатора, Тара Рид (изменила имя на Александра Тара МакКейб) сообщила, что переезд в Россию стал вынужденной мерой, но она влюбилась в Россию и считает честью получение российского гражданства.

    Рид получила гражданство России, передает ТАСС.

    Она рассказала, что со временем влюбилась в Россию и захотела остаться. «По прибытии мне нужно было искать политическое убежище, и оно было у меня эти два года, до предоставления гражданства», – приводит ее слова RT, сотрудницей которого Рид сейчас является.

    По ее словам, над ней и ее семьей «нависала опасность» со стороны американских властей, а депутат Госдумы Мария Бутина и главный редактор RT Маргарита Симоньян помогли ей с поиском убежища.

    «Быть гражданкой России для меня – огромная честь», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-помощница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах. Она заявила, что в 1993 году Байден в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее, прикасался к ней, а также настаивал на интимных отношениях. По словам Рид, после жалобы на домогательства ее уволили. Байден отверг обвинения.

    22 сентября 2025, 15:07
    Путин объявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова после 5 февраля следующего года продолжать в течение года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил президент Владимир Путин на заседании с членами Совета безопасности.

    По словам президента, дальнейшие решения о сохранении добровольных самоограничений будут приниматься на основе анализа складывающейся обстановки.

    «Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ. В дальнейшем на основе анализа обстановки нами будет приниматься определенное решение о последующем сохранении указанных добровольных самоограничений», – сказал он, сообщает Telegram-канал Кремля.

    Путин подчеркнул, что эта мера будет жизнеспособной только при условии аналогичных действий со стороны США. Он отметил, что Вашингтон не должен предпринимать шагов, которые могут подорвать или нарушить существующее соотношение сдерживающих потенциалов между двумя странами.

    Ранее Путин на совещании заявил о росте новых стратегических рисков в мире.

    В августе Путин допустил новые договоренности с США по СНВ после переговоров по Украине.

    22 сентября 2025, 21:28
    Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ

    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением президента России Владимира Путина о продлении на год ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    По словам Левитт, глава Белого дома лично осведомлен о предложении Москвы о ДСНВ, передает РИА «Новости».

    «Президент в курсе этого предложения, и я позволю ему самому прокомментировать его позже. Думаю, оно звучит довольно хорошо, но он хочет лично высказаться на эту тему», – отметила она.

    Напомним, на совещании с Совбезом в понедельник Путин объявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года, а также сообщил, что Россия хочет сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ.

    22 сентября 2025, 21:45
    МИД сообщил об обширной повестке переговоров Лаврова и Рубио

    Tекст: Дарья Григоренко

    Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио находится в стадии планирования, сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

    «Она планируется, повестка по ней большая», – заявил Вершинин журналистам на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он также подчеркнул, что сама встреча считается значимой для обеих сторон, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров выступит на Генассамблее ООН 27 сентября, где также запланированы встречи по линии БРИКС, Группы двадцати и другим международным форматам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров назначен руководителем российской делегации на 80-й сессии Генассамблеи ООН. Василий Небензя заявил, что Лавров и госсекретарь США Марко Рубио могут провести переговоры на полях сессии.

    22 сентября 2025, 15:56
    Путин поручил отслеживать усиление компонентов ПРО США в космосе

    @ Александр Казаков/ТАСС

    На совещании с Совбезом РФ президент России уделил внимание подготовке США к размещению средств перехвата в космосе.

    Поручение российских ведомствам следить за наращиванием компонентов системы противоракетной обороны США дал президент Владимир Путин, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул важность контроля над деятельностью США по размещению средств перехвата, особенно в контексте стратегических наступательных вооружений.

    Путин заявил: «Прошу профильные ведомства продолжить тщательно отслеживать соответствующую деятельность американской стороны. Прежде всего применительно к арсеналу СНВ. Особое внимание надо также уделить планам наращивания стратегических компонентов системы противоракетной обороны США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе».

    Президент отметил, что реализация подобных планов способна свести на нет усилия России по поддержанию существующего баланса в сфере стратегических наступательных вооружений. Он подчеркнул, что действия США могут привести к дестабилизации ситуации и необходимости пересмотра подходов к обеспечению безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал космических сил Майкл Гетлейн заявил об окончании разработки проекта воздушно-космической противоракетной обороны «Золотой купол» по инициативе президента США Дональда Трампа. Космическое агентство США (SDA) вывело на орбиту первую группу из 21 спутника системы Proliferated Warfighter Space Architecture для усиления предупреждения о ракетных угрозах и обеспечения быстрой передачи данных.

    21 сентября 2025, 05:40
    Дженнифер Энистон отказалась называть Риз Уизерспун ее настоящим именем

    Tекст: Ирма Каплан

    Звезда утреннего шоу актриса Дженнифер Энистон была шокирована, узнав настоящее имя своей партнерши, Риз Уизерспун, которую отказалась называть иначе чем Риз.

    Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун дружат несколько десятилетий, поэтому для экс-звезды сериала «Друзья» стало неожиданностью реальное имя Уизерспун, пишет журнал Hello!

    Дженнифер осталась в недоумении после того, как Риз раскрыла свое настоящее имя, когда они играли в «Знаешь ли ты меня?» Настоящее имя Риз – Лора Джин Риз Уизерспун, но она сократила его до девичьей фамилии матери до того, как начала актерскую карьеру в 90-х годах прошлого века.

    Изумленная Дженнифер воскликнула: «Лора?! Кто такая Лора? Кто, черт возьми, такая Лора? Я не буду тебя так называть! Откуда Риз взялась?»

    «Это мое второе имя. Я Лора Джин Риз», – ответила актриса и продюсер, привыкшая к шокированным ее откровение коллегам.

    Когда Дженнифер спросила ее, почему она использует Риз в качестве сценического псевдонима, актриса объяснила, что всегда носила это имя. Она также не единственная, кто взял себе сценический псевдоним.

    К примеру, настоящее имя Эммы Стоун – Эмили Джин Стоун. Эмма Стоун была названа Эмили Джин Стоун, но ей пришлось отказаться от этого имени после того, как она вступила в Гильдию киноактеров и узнала, что есть еще одна девушка с таким именем.

    Звезду франшизы «Миссии невыполнима» Тома Круза полностью зовут Томас Круз Мапотер IV, в честь его отца Томаса Мапотера III, но он сократил имя до того, как началась его голливудская карьера.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, рассуждения актрисы и продюсера Риз Уизерспун об ИИ разозлили поклонников. В сентябре россияне назвали самую красивую актрису.

    23 сентября 2025, 02:27
    Захарова прокомментировала запрет фильма Гайдая в Молдавии

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запрет в Молдавии фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

    «Демократия по Санду», – заявила Захарова в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии прервали телепоказ советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию» из-за «милитаристского содержания».

    Захарова заявляла, что антироссийские заявления Санду являются частью ее политики по уничтожению любых проявлений демократии.

    23 сентября 2025, 15:59
    Рубио назвал условие для введения новых санкций США против Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон не будет вводить дополнительные санкции против России, пока европейские партнеры продолжают закупать нефть и газ у Москвы, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    В беседе с Fox News он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп рассматривает вариант усиления давления на Россию, если понадобится, однако считает необходимым согласовать такие шаги с европейскими союзниками, передает ТАСС.

    Рубио пояснил, что Европа должна первой прекратить покупки российских энергоресурсов, прежде чем Вашингтон предпримет аналогичные меры. По его словам, «в Европе есть страны, которые все еще покупают огромные объемы нефти и природного газа у России». Он добавил, что считает важным, чтобы именно европейские союзники проявили инициативу в этом вопросе.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС сократили импорт российской нефти и газа на 80%, что делает вопрос поставок «второстепенной проблемой».

    Издание Politico писало, что Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей до 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

    22 сентября 2025, 03:15
    Мэттью Макконахи раскрыл секрет прочного брака и воспел в стихах матрас

    Tекст: Ирма Каплан

    Звезда фильмов «Интерстеллар», «Даласский клуб покупателей», «Линкольн для адвоката» и других познакомился с женой Камилой Алвес в одном из клубов Лос-Анджелеса в 2006 году, а в 2012 году они поженились. У пары трое детей и секрет долгих отношений, о котором актер готов рассказать.

    В отрывке из своей новой книги «Стихи и молитвы» Мэттью Макконахи выступает за совместное проживание с супругом/супругой на двуспальной кровати размера «queen-size» вместо более просторной и, возможно, более удобной двуспальной кровати.

    «Лучшее, что вы можете / сделать для своего / брака – это избавиться от этого / матраса размера king-size / и спать на / кровати размера queen-size», – цитирует актера-поэта журнал Hello!

    По словам Макконахи, однажды утром он проснулся, посмотрел в сторону жены и... «Камилла как будто на расстоянии футбольного поля».

    «Потом ложишься спать вечером, хочешь прижаться к ней или укрыть, а тебе надо подойди примерно на 12 футов (3,6 м). И ты думаешь, чувак, эта чертова кровать размера king-size вредит браку. Избавься от этого отстоя! Поэтому у нас есть кровать размера queen-size, где мы сидим плечом к плечу. Говорю тебе, это полезно для брака», – поделился он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, британская актриса Хелен Миррен раздражена «снисходительными» комментариями молодых людей о ее возрасте и супруге, с которым она ходит за ручку, отмечая, что порой люди считают милыми пошлые и обидные вещи.

    Кроме того, 80-летний Майкл Дуглас признавался, что теперь

    «счастлив играть жену» Кэтрин, на которой он женился 25 лет назад, имея в виду, что она активно снимается и зарабатывает, а Майкл нет.

    21 сентября 2025, 01:40
    Умер кинооператор и член Союза кинематографистов Юрий Шайгарданов
    @ Photoagency Interpress/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Заслуженный деятель искусств Юрий Шайгарданов умер в 71 год в ночь на 20 сентября, сообщили в Союзе кинематографистов России.

    «В ночь на 20 сентября 2025 года ушел из жизни наш дорогой друг и коллега – кинооператор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Союза кинематографистов России Шайгарданов Юрий Ахтямович (1954-2025). <...> От нас ушел большой художник и близкий, родной человек. Сказать, что мы скорбим – мало. Мы тяжело переживаем это наше общее горе», – сказано в сообщении Гильдии операторов Союза кинематографистов России.

    Юрий Шайгарданов родился 29 июля 1954 года, окончил операторский факультет ВГИК (мастерская В. И. Юсова) в 1983 году, а с 1987 года работал оператором-постановщиком киностудии «Ленфильм».

    В его фильмографии совместные работы с кинорежиссерами: Иосифом Хейфицем –  «Вспомним, товарищ!», «Вы чье, старичье?», «Бродячий автобус», с Владимиром Бортко –  «Собачье сердце»; Дмитрием Месхиевым –  «Гамбринус», «Циники», с Валерием Тодоровским –  «Страна глухих»; с Вадимом Абдрашитовым – «Магнитные бури»; Петром Тодоровским –  «Риорита» и другие.

    В 1993 году был одним из создателей Ассоциации российских кинооператоров.
    Преподавал, был профессором кафедры операторского искусства Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.

    В 2004 году Шайгарданов был лауреатом премии «Белый квадрат» Гильдии кинооператоров России за работу в картине «Магнитные бури». В 2025 году был награжден премией «Белый квадрат» — «За вклад в операторское искусство» имени Сергея Урусевского.

    21 сентября 2025, 14:32
    Песков: Путин ценит конструктивные отношения с Трампом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин высоко оценивает конструктивные отношения, которые ему удалось выстроить с президентом США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    Песков подчеркнул: «Путин ценит те конструктивные отношения, которые у него сложились с президентом Трампом, Путин ценит возможность открыто обсуждать самые острые насущные проблемы». Он отметил, что российский лидер сохраняет заинтересованность и открытость к диалогу по украинскому вопросу, передает ТАСС.

    По словам Пескова, и Путин, и Трамп по-прежнему стремятся к выводу всей «украинской истории» в русло мирного урегулирования.

    Ранее Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Путина и Зеленского.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков уточнил, что предложения Москвы остались без внятного ответа со стороны Киева, что исключает обсуждение формата трехстороннего саммита с участием США.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов встречи Путина и Трампа.

    23 сентября 2025, 17:02
    Рубио допустил приостановку участия США в урегулировании конфликта на Украине
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    США рассматривают возможность отказа от посреднической роли в урегулировании конфликта на Украине, а также не исключают введения новых санкций.

    США могут прекратить содействовать урегулированию конфликта на Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу NBC News, передает ТАСС.

    Рубио подчеркнул, что США остаются единственным государством, способным вести диалог с обеими сторонами украинского конфликта, а мировое сообщество поддерживает такую роль Вашингтона.

    Политик заявил: «В тот или иной момент мы можем прекратить играть эту роль». Он также допустил, что «рано или поздно США могут принять решение о введении новых санкций».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не ожидает скорого завершения конфликта на Украине. Он также выразил сомнения в том, что Европа сможет «вечно» помогать Киеву. Госдепартамент США призвал Киев рассмотреть возможность достижения мирных договоренностей.

    22 сентября 2025, 15:28
    Путин заявил о разрушении контроля над вооружениями между Россией и США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил, что система контроля над вооружениями между Россией и США фактически была полностью демонтирована, что существенно влияет на международную безопасность.

    Система российско-американских соглашений по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями была разрушена, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ, передает РИА «Новости».

    «Шаг за шагом была практически полностью демонтирована система советско-американских и российско-американских соглашений по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями», – заявил Путин.

    Он также отметил, что Россия всегда исходила и продолжает исходить из приоритетности политико-дипломатических методов поддержания международного мира на принципах равноправия, неделимой безопасности и учета интересов сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля следующего года еще год придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях.

    Переговоры по новому договору СНВ-4 между Россией и США остаются маловероятными без восстановления определенного уровня взаимоотношений и взаимного доверия.

