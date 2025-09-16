Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.0 комментариев
Рубио сообщил о сроке в несколько дней для ответа ХАМАС по перемирию
Рубио: У ХАМАС есть несколько дней, чтобы принять соглашение о прекращении огня
ХАМАС осталось всего несколько дней, чтобы согласиться на прекращение огня и выполнить условия, включая освобождение заложников и демилитаризацию, заявил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом из Тель-Авива в Доху.
По его словам, у радикального палестинского движения ХАМАС осталось всего несколько дней или, возможно, недель на то, чтобы принять соглашение о прекращении огня, передает ТАСС.
Рубио добавил, что в связи с началом израильских операций времени для заключения соглашения становится все меньше.
Он отметил: «У нас больше нет месяцев, у нас есть, вероятно, дни и, возможно, несколько недель. Так что это ключевой, важный момент». Дипломат подчеркнул, что Вашингтон предпочитает мирное урегулирование конфликта путем переговоров, в ходе которых ХАМАС должен будет демилитаризоваться, прекратить быть угрозой, распуститься и освободить всех заложников.
Госсекретарь США выразил надежду, что усилия американской дипломатии принесут результат и отметил важную роль спецпосланника по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа. По словам Рубио, США будут делать все возможное для достижения соглашения, несмотря на сложность переговоров с ХАМАС.
В очередной раз Рубио призвал Катар, по которому Израиль ранее нанес удар, продолжать выполнять посредническую роль между Израилем и ХАМАС для достижения перемирия в секторе Газа. Он отметил, что, по мнению Вашингтона, именно Катар способен успешно выполнить функцию посредника.
Кроме того, глава Госдепа сообщил, что США и Катар близки к завершению работы над соглашением по укреплению сотрудничества в сфере обороны. Рубио подчеркнул, что между странами сохраняются тесные партнерские отношения, а новый договор по обороне уже почти готов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал наземную операцию в секторе Газа с целью его оккупации. Израильские военные нанесли массированные и нескончаемые бомбардировки по территории Газы. Один из ударов по Газе привел к гибели мирных жителей.