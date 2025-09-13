Стало известно о сгоревших вещах блогеров при пожаре на складе в Подмосковье

Tекст: Валерия Городецкая

По информации сервиса, возгорание произошло не по их вине, сейчас обстоятельства происшествия выясняются в ходе официального расследования, передает РИА «Новости». В компании подчеркнули, что уже прекратили списания за услуги хранения и вскоре предоставят клиентам подробный план дальнейших действий.

Агентство со ссылкой на Telegram-канал Mash сообщает, что на складе сгорели брендовые вещи на миллионы рублей, многие из которых принадлежали блогерам и знаменитостям. По предварительным оценкам, общий ущерб может превысить миллиард рублей.

В среду на складе в Подмосковье локализовали пожар на площади 12 тыс. кв. метров.