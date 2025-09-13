Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.4 комментария
Стало известно о сгоревших вещах блогеров при пожаре на складе в Подмосковье
Пожар полностью уничтожил склад сервиса по хранению вещей «Чердак» в Подмосковье, сообщается на официальном сайте компании.
По информации сервиса, возгорание произошло не по их вине, сейчас обстоятельства происшествия выясняются в ходе официального расследования, передает РИА «Новости». В компании подчеркнули, что уже прекратили списания за услуги хранения и вскоре предоставят клиентам подробный план дальнейших действий.
Агентство со ссылкой на Telegram-канал Mash сообщает, что на складе сгорели брендовые вещи на миллионы рублей, многие из которых принадлежали блогерам и знаменитостям. По предварительным оценкам, общий ущерб может превысить миллиард рублей.
В среду на складе в Подмосковье локализовали пожар на площади 12 тыс. кв. метров.