Международный день шоколада и 878 лет городу Москве отмечается 13 сентября

Tекст: Ирма Каплан

Важная для людей в любой стране мира дата – День позитивного мышления. Отмечать его в 2002 году решил писатель и публицист Норман Винсент Пил, который впервые и отметил эту дату, призванную напоминать о важности позитивного взгляда на мир, жизнь и самого себя.

Международный день шоколада 13 сентября объявила Национальная ассоциация кондитеров США в связи с днем рождения Милтона С. Херши, который родился в этот день в 1857 году. Напомним, что 11 июля мир уже праздновал Всемирный день шоколада.

День шарлотки и осенних пирогов – неофициальное торжество 13 сентября, которое предлагает испечь пирогов и позвать на угощение друзей и родственников.

Важнейшая дата для всего мира – День рождения пенициллина. В 1928 году 13 сентября английский микробиолог Александр Флеминг случайно обнаружил вещество, которое позже было названо пенициллином, первым антибиотиком, который спас миллионы жизней.

Еще одна медико-просветительская дата в эту субботу – Всемирный день оказания первой помощи, который отмечается с начала века во многих странах во вторую субботу сентября. Его проведение инициировали страны-члены Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Его задача – напомнить о важности и научить оказывать первую помощь.

День парикмахера отмечают 13 сентября специалисты в России, отсчитывая дату со дня основания первой Ассоциации парикмахеров и косметологов в 1901 году. Хотя есть те, кто предпочитает отмечать профессиональный праздник 14-го числа или сразу в обе даты.

Наконец, столица России, Москва, 13 и 14 сентября празднует 878-летие. В эти дни в Москве ожидается солнечная погода без осадков, что позволит посетить максимум праздничных мероприятий и площадок в честь дня рождения города.

Кроме того, 13 сентября отмечается День Ростовской области и День основания Краснодарского края.

А в США в эту субботу отмечают День арахиса, в Румынии – Праздник сбора винограда, в Германии – День картофельных клецок.

С именинным пирогом13 сентября стоит заглянуть в гости к Гeннaдию, Дмитpию, Влaдимиpу, Миxaилу и Aлeкcaндpу.