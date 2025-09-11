В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.6 комментариев
Хуситы нанесли удар по военному объекту Израиля в Негеве
Хуситы заявили об атаке гиперзвуковой ракетой «Палестина-2» военного объекта
Повстанцы из движения «Ансар Аллах» заявили об успешном использовании гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2» против военного объекта в пустыне Негев.
Удар был нанесен по израильскому военному объекту в пустыне Негев, передает ТАСС. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что для атаки использовалась гиперзвуковая баллистическая ракета «Палестина-2».
В эфире телеканала Al Masirah Яхья Сариа заявил: «Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели операцию, атаковав израильский военный объект в районе Негев. Удар по оккупированным территориям был нанесен гиперзвуковой баллистической ракетой "Палестина-2". Операция успешно достигла своей цели».
Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, в Армии обороны Израиля сообщили о запуске ракеты с территории Йемена, отметив, что средства противовоздушной обороны были приведены в действие.