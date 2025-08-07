Российский рынок акций продемонстрировал уверенный рост в завершении торгов

Индекс Мосбиржи вырос на 4%, индекс РТС поднялся на 5%

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, по итогам основных торгов индекс Мосбиржи вырос на 4,04%, достигнув 2 876,43 пункта, а долларовый индекс РТС увеличился на 5,1%, составив 1 141,45 пункта. Курс юаня при этом опустился на 10 копеек, до 10,99 рубля.

Причиной роста российских индексов стало подтверждение договоренности о встрече лидеров России и США. На этом фоне фиксировалось активное закрытие коротких позиций, что дополнительно поддержало рост котировок.

Инвестиционный стратег «ВТБ мои инвестиции» Станислав Клещев отметил: «Подтверждение договоренности о встрече лидеров России и США стало драйвером роста для российского фондового рынка».

По его словам, на этом фоне наблюдалось активное закрытие коротких позиций, что дополнительно усилило рост котировок. Индекс Мосбиржи вышел в плюс с начала года.

«По нашей оценке, рынок акций еще не в полной мере отражает как изменения в геополитической повестке, так и начало цикла снижения ключевой ставки. Это формирует существенный потенциал для дальнейшего роста, который может реализоваться уже в ближайшие месяцы», – добавил Клещев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, индекс Мосбиржи с дополнительным кодом iMOEX2 вырос на 0,95% до 2 739,88 пункта на старте утренней сессии. Российский рынок акций усилил рост в основной торговой сессии после заявлений президента США Дональда Трампа. К началу одной из торговых сессий индекс Мосбиржи опустился почти на полпроцента, что свидетельствовало об осторожности участников рынка.