    Москва и Вашингтон подошли к «точке прорыва»
    США начали переговоры со странами Азии о поставках нефти и газа вместо России
    Нетаньяху заявил о планах передать контроль над Газой арабам
    Вассерман признал ошибкой отказ от женитьбы и семьи
    Путин назвал ОАЭ подходящей площадкой для встречи с Трампом
    Путин сообщил о взаимной заинтересованности сторон во встрече с Трампом
    Ушаков назвал ориентировочные сроки встречи Путина и Трампа
    Эксперт: Пашинян обменивает Армению на безбедную жизнь за границей
    Трамп потребовал немедленной отставки главы корпорации Intel
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян едет в Америку капитулировать

    Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию (в том числе для военных грузов) и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана» (так с недавних пор называют в Баку территорию вокруг Еревана).

    Сергей Худиев Сергей Худиев Люди Запада голосуют за Россию ногами

    В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Запад снимает табу с темы ядерного оружия

    Раньше в общественном сознании еще теплилась максима: использование ядерного оружия недопустимо никогда. И принцип ядерного сдерживания основан на идее гарантированного взаимного уничтожения. Теперь о «ядерке» говорят, как о само собой разумеющимся. И появилось даже это идиотское слово – «ядерка».

    7 августа 2025, 21:29 • Новости дня

    Российский рынок акций продемонстрировал уверенный рост в завершении торгов

    Индекс Мосбиржи вырос на 4%, индекс РТС поднялся на 5%

    Tекст: Денис Тельманов

    Основные российские биржевые индексы завершили день значительным повышением, а индекс Мосбиржи закрепился в плюсе по результатам текущего года.

    Как сообщает ТАСС, по итогам основных торгов индекс Мосбиржи вырос на 4,04%, достигнув 2 876,43 пункта, а долларовый индекс РТС увеличился на 5,1%, составив 1 141,45 пункта. Курс юаня при этом опустился на 10 копеек, до 10,99 рубля.

    Причиной роста российских индексов стало подтверждение договоренности о встрече лидеров России и США. На этом фоне фиксировалось активное закрытие коротких позиций, что дополнительно поддержало рост котировок.

    Инвестиционный стратег «ВТБ мои инвестиции» Станислав Клещев отметил: «Подтверждение договоренности о встрече лидеров России и США стало драйвером роста для российского фондового рынка».

    По его словам, на этом фоне наблюдалось активное закрытие коротких позиций, что дополнительно усилило рост котировок. Индекс Мосбиржи вышел в плюс с начала года.

    «По нашей оценке, рынок акций еще не в полной мере отражает как изменения в геополитической повестке, так и начало цикла снижения ключевой ставки. Это формирует существенный потенциал для дальнейшего роста, который может реализоваться уже в ближайшие месяцы», – добавил Клещев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, индекс Мосбиржи с дополнительным кодом iMOEX2 вырос на 0,95% до 2 739,88 пункта на старте утренней сессии. Российский рынок акций усилил рост в основной торговой сессии после заявлений президента США Дональда Трампа. К началу одной из торговых сессий индекс Мосбиржи опустился почти на полпроцента, что свидетельствовало об осторожности участников рынка.

    7 августа 2025, 07:29 • Новости дня
    Baijiahao: Захарова удачно пошутила о долге США
    Baijiahao: Захарова удачно пошутила о долге США
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой о госдолге США после предложения американского подполковника Джеффри Фрица купить Командорские острова вызвал обсуждение в китайских СМИ.

    Китайское издание Baijiahao сообщило, что Захарова своей удачной шуткой о государственном долге США уязвила Вашингтон, передает «Газета.Ru».

    Журналисты издания назвали «вопиющей наглостью» предложение Фрица выкупить за 15 млрд долларов принадлежащие России Командорские острова.

    Напомним, Захарова в ответ на предложение Фрица предложила потратить эти средства на оплату госдолга США. По мнению китайских журналистов, этим высказыванием Захарова затронула одну из самых болевых точек Соединенных Штатов.

    В материале отмечается, что после ироничного замечания российского дипломата в Соединенных Штатах быстро прекратили дискуссию о Командорских островах, а сама шутка вызвала смущение в американских кругах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский дипломат Константин Долгов заявил, что Россия не торгует своими территориями.

    6 августа 2025, 22:25 • Новости дня
    Глава РФПИ ответил на слова Трампа после встречи Путина и Уиткоффа

    Глава РФПИ Дмитриев ответил на слова Трампа после встречи Путина и Уиткоффа

    Глава РФПИ ответил на слова Трампа после встречи Путина и Уиткоффа
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал высказывания лидера США Дональда Трампа о встрече спецпосланника США Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным, назвав переговоры прогрессом.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал высказывания лидера США Дональда Трампа по поводу «высокопродуктивной встречи» спецпосланника США Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    «Наблюдается прогресс, и позитивные силы будут преобладать», – заявил Дмитриев.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о «большом прогрессе» после встречи Владимира Путина и Стивена Уиткоффа.

    Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    Глава РФПИ отметил торжество диалога по итогам переговоров Путина и Уиткоффа.

    7 августа 2025, 13:04 • Видео
    Ведущая армия НАТО – это поляки?

    Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    7 августа 2025, 01:51 • Новости дня
    Рубио назвал территориальный вопрос ключевым для мира на Украине

    Рубио: Территориальный вопрос является ключевым для мира на Украине

    Рубио назвал территориальный вопрос ключевым для мира на Украине
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/AdMedia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Территориальный вопрос является ключевым для мирного урегулирования конфликта на Украине, США хотели бы видеть уступки как от Киева, так и от Москвы, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Я думаю, ключевой элемент завершения любой войны – это территории», – передает слова Рубио ТАСС со ссылкой на Fox Business.

    Он добавил, что прекращение огня должно стать частью процесса урегулирования, чтобы стороны могли обсуждать детали мирного соглашения. По его словам, «трудно вести переговоры, когда вы стреляете друг в друга».

    «Поэтому я думаю, что необходимо добиться достаточного прогресса и наметить общие контуры того, как закончится война, чтобы в идеале перейти к кратковременному прекращению огня и использовать это время для окончательного урегулирования конфликта», – пояснил он, добавив, что потребуется «пройти долгий путь».

    Рубио сказал, что США по итогам визита в Москву спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа получили более ясное представление о том, на каких условиях Россия готова рассматривать завершение конфликта, передает РИА «Новости».

    В ближайшие дни США намерены провести переговоры с европейскими союзниками и представителями Киева для оценки перспектив сближения позиций между Москвой и Киевом. От прогресса на этих переговорах, по словам Рубио, будет зависеть возможность будущей встречи президентов США, России и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и Уиткоффа. Встреча состоялась накануне окончания ультиматума США о необходимости урегулировать конфликт на Украине до 8 августа. Москва ранее отвергла ультиматум США.

    7 августа 2025, 14:55 • Новости дня
    Ушаков назвал ориентировочные сроки встречи Путина и Трампа

    Ушаков: Встреча Путина и Трампа может состояться на следующей неделе

    Ушаков назвал ориентировочные сроки встречи Путина и Трампа
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча российского президента Владимира Путина и бывшего главы США Дональда Трампа запланирована ориентировочно на следующую неделю, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Он отметил, что стороны уже начали готовить это мероприятие, передает РИА «Новости».

    «Ориентировочно, да, на следующей неделе. Сейчас будем работать», – сказал дипломат, отвечая на вопрос журналиста Life Александра Юнашева о сроках переговоров. Он добавил, что инициатива встречи исходила от американской стороны.

    По словам помощника президента, Россия сочла поступившее от США предложение о проведении встречи вполне приемлемым.

    Ранее Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Накануне Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    7 августа 2025, 12:05 • Новости дня
    Глава РФПИ: Встреча Путина и Трампа может стать исторической

    Глава РФПИ Дмитриев: Встреча Путина и Трампа может стать исторической

    Глава РФПИ: Встреча Путина и Трампа может стать исторической
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планируемая на следующей неделе встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может иметь историческое значение, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Это встреча может стать исторической», – написал Дмитриев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Он также выразил уверенность, что диалог между сторонами восторжествует.

    Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Трамп заявил о «хороших шансах» на встречу с Путиным и Зеленским.

    7 августа 2025, 11:34 • Новости дня
    Ушаков дал характеристику переговорам Путина и Уиткоффа

    Ушаков: Переговоры Путина и Уиткоффа прошли конструктивно

    Ушаков дал характеристику переговорам Путина и Уиткоффа
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча президента России Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа прошла в деловом и конструктивном ключе, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Он отметил, что обе стороны остались удовлетворены итогами беседы, передает РИА «Новости». Обсуждались дальнейшие действия по совместной работе в направлении урегулирования украинского кризиса.

    «Эта встреча была деловой, она была конструктивной и, я думаю, что обе стороны могут быть удовлетворены итогами разговора», – сказал Ушаков.

    Дипломатв отдельно подчеркнул, что российско-американские отношения могут развиваться по иному, взаимовыгодному сценарию – отличному от того, как ситуация складывалась в последние годы.

    Напомним, в среду президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    В Белом доме сообщили о положительном исходе встречи Путина и Уиткоффа.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что Путин и Уиткофф показали пример «спокойной» дипломатии.

    6 августа 2025, 22:15 • Новости дня
    Трамп назвал Россию «чрезвычайной угрозой» для США

    Трамп: Политика России продолжает представлять угрозу для нацбезопасности США

    Tекст: Антон Антонов

    В новом указе, который продлил режим национального чрезвычайного положения в США, связанный с действиями России в отношении Украины, глава американского государства Дональд Трамп назвал Россию «чрезвычайной угрозой» для США.

    Трамп подписал указ о продлении режима национального чрезвычайного положения, связанного с действиями России против Украины. «Действия и политика правительства Российской Федерации продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединённых Штатов», – приводит РИА «Новости» текст документа.

    В указе напомнили, что документ 2022 года уже запрещал импорт российских нефти, нефтепродуктов и связанных с ними товаров. Теперь к этим мерам добавлена пошлина в 25% на импорт из Индии за закупки российской нефти. Эта пошлина вступит в силу через 21 день после публикации указа – с 27 августа, и не затронет товары, находящиеся в пути к этому моменту. Пошлина будет действовать сверх уже существующих тарифов, за исключением случаев, когда товары попадают под другие санкционные режимы.

    Трамп указал, что новые меры могут быть расширены и на другие страны, если будет установлено, что они прямо или косвенно закупают российскую нефть. Отслеживать такие сделки поручено минторгу США и госдепартаменту. Указывается, что США смогут ввести аналогичную пошлину и для товаров других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии. Трамп заявил, что встреча специального посланника США Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве была «высоко продуктивной».

    7 августа 2025, 11:07 • Новости дня
    Ушаков сообщил о начале подготовки встречи Путина и Трампа

    Ушаков: Россия и США согласовали встречу Путина и Трампа в ближайшие дни

    Ушаков сообщил о начале подготовки встречи Путина и Трампа
    @ ANATOLY MALTSEV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, встреча президентов будет организована по инициативе американской стороны, передает ТАСС.

    «По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа», – сказал Ушаков.

    Дипломат добавил, что российская сторона вместе с американскими коллегами приступила к конкретной проработке деталей будущего саммита.

    Ушаков также сообщил, что место встречи Путина и Трампа уже определено, однако информация о нем будет объявлена позднее после дополнительного согласования.

    В качестве ориентировочного срока проведения переговоров помощник президента назвал следующую неделю, однако точная дата будет зависеть от хода подготовки. Дипломат уточнил, что продолжительность подготовки пока определить сложно, но работа уже началась.

    Ранее канал Fox News со ссылкой на чиновника Белого дома сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе встречи накануне высказал спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу желание встретиться с Дональдом Трампом.

    Трамп заявил о «хороших шансах» на встречу с Путиным и Зеленским.

    6 августа 2025, 21:56 • Новости дня
    Названо число размещенных США в июле ядерных бомб в Британии

    ICAN: США могли за месяц разместить до 20 ядерных бомб в Британии

    Названо число размещенных США в июле ядерных бомб в Британии
    @ U.S. Military

    Tекст: Вера Басилая

    В июле на главной авиабазе США в Восточной Англии Лейкенхит могли быть размещены не менее 20 ядерных бомб B61-12, заявил руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт.

    США, вероятно, разместили по меньшей мере двадцать ядерных бомб B61-12 на главной авиабазе в Восточной Англии Лейкенхит, заявил руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия Алистер Бернетт, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что организация NukewatchUK предоставила веские доказательства возвращения ядерного оружия на британскую авиабазу в июле, а учитывая присутствие специализированных самолетов, речь практически наверняка идет о бомбах B61-12.

    Бернетт добавил: «ICAN и другие эксперты предсказывали этот шаг больше года после того, как Федерация американских ученых сообщила о модернизации базы для хранения этих бомб», – добавил Бернетт.

    По его оценке, на авиабазе Лейкенхит в июле могли быть размещены не менее двух десятков боеголовок.

    По словам Бернетта, из-за высокой секретности сложно говорить о точных цифрах, однако по наиболее приблизительным данным, у США около 100 аналогичных бомб, хранящихся в пяти других странах НАТО. Он подчеркнул, что в Британии их количество, вероятно, составляет не менее 20 штук.

    В 1954 году авиабазу Лейкенхит выбрали одной из баз для размещения американского ядерного вооружения, а к 2008 году вывезли оттуда 110 бомб из-за снижения угрозы ядерной войны. В последние годы Россия указывает на рост военной активности НАТО у западных рубежей, а в МИД России отмечают, что готовы к диалогу, если Запад откажется от курса на милитаризацию.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что военно-транспортный самолет C-17 ВВС США 16 июля перевез тактическое ядерное оружие с базы Киртланд на базу Лейкенхит в Британии.

    Премьер-министр Кир Стармер объявил о планах приобрести у Вашингтона двенадцать истребителей F-35A, способных нести B61-12, первые из которых поступят в Британию к концу десятилетия.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что новая ядерная доктрина России призвана отрезвить НАТО.

    7 августа 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин назвал ОАЭ подходящей площадкой для встречи с Трампом
    Путин назвал ОАЭ подходящей площадкой для встречи с Трампом
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности встречи с американским лидером Дональдом Трампом, отметил, что у России много друзей, готовых помочь организовать такие мероприятия.

    Российский лидер подчеркнул, что среди возможных мест проведения встречи он видит Объединенные Арабские Эмираты как одного из наиболее подходящих партнеров в этом вопросе.

    «Один из друзей – это президент Объединенных Арабских Эмиратов. Думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест», – сказал Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Напомним, Путин в четверг встретился с президентом ОАЭ, прибывшим в Россию с официальным визитом. Российский лидер назвал ОАЭ дружественной России страной и сообщил о росте взаимных инвестиций.

    Аль Нахайян положительно оценил динамику развития отношений с Россией за последние годы. Он выразил надежду на «положительные результаты» визита в Россию.

    Ранее помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов в ближайшие дни. По его словам, встреча запланирована ориентировочно на следующую неделю.

    7 августа 2025, 14:02 • Новости дня
    Ушаков согласился с Рубио по поводу диалога Путина и Трампа

    Ушаков: Путину и Трампу есть что обсуждать

    Ушаков согласился с Рубио по поводу диалога Путина и Трампа
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков согласился с заявлением госсекретаря США Марко Рубио о том, что между Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом действительно есть темы для обсуждения в ходе личной встречи.

    Ушаков подчеркнул, что высказывание Рубио о том, что Москве и Вашингтону «теперь есть что обсуждать», отражает реальное положение дел, передает ТАСС.

    «Рубио прав», – ответил он на вопрос журналиста относительно слов американского госсекретаря.

    Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что встреча Путина и Трампа может стать исторической.

    7 августа 2025, 02:22 • Новости дня
    Трамп пригрозил ввести больше санкций против торговых партнеров России

    Tекст: Антон Антонов

    США введут больше вторичных санкций в отношении торговых партнеров России, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Вы увидите гораздо больше. Вы увидите очень много вторичных санкций», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Трамп подчеркнул, что Китай находится в числе возможных стран, которых коснутся новые рестрикции, однако подчеркнул, что число таких государств будет небольшим.

    «Это может произойти, – сказал он. – Я не знаю, пока не могу сказать. Мы поступили таким образом с Индией. Мы, вероятно, делаем это с парой других. Одной из них может быть Китай».

    При этом американский лидер не исключил в случае достижения договоренностей с Москвой отмены действующих дополнительных пошлин на товары из Индии в размере 25%, введенных за приобретение ею российской нефти. Он добавил, что решение будет принято позже.

    Напомним, власти США заявили о намерении ввести вторичные санкции и пошлины против Китая, Индии и Бразилии, чтобы ограничить поступления России от экспорта нефти. Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии.

    6 августа 2025, 22:31 • Новости дня
    New York Times заявила о намерении Трампа лично встретиться с Путиным

    New York Times: Трамп намерен лично встретиться с Путиным на следующей неделе

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп хочет лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным уже на следующей неделе, а затем провести трехсторонние переговоры с участием Владимира Зеленского, пишет New York Times.

    При этом New York Times ссылается на два источника, знакомых с планами президента США, передает РИА «Новости».

    Указывается, что Трамп озвучил свои намерения в ходе телефонного разговора с лидерами европейских стран. «В переговорах примут участие только трое – без участия европейских стран», – отмечает NYT.

    Источники также сообщили, что европейские лидеры «по-видимому, приняли» заявление Трампа, хотя раньше добивались того, чтобы координировать процесс урегулирования конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Дональд Трамп заявил о большом прогрессе по итогам переговоров. Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что встреча была полезной и конструктивной.

    6 августа 2025, 23:19 • Новости дня
    Белый дом заявил о желании российской стороны встретиться с Трампом

    Пресс-секретарь Белого дома Левитт: РФ выразила желание встретиться с Трампом

    Белый дом заявил о желании российской стороны встретиться с Трампом
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что российская сторона выразила желание встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

    «Российская сторона выразила желание встретиться с президентом Трампом», – приводит слова Левитт РИА «Новости».

    По ее словам, Трамп открыт для переговоров как с президентом России Владимиром Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным New York Times, Трамп хочет лично встретиться с Путиным на следующей неделе. В Кремле прошла встреча Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

    7 августа 2025, 01:22 • Новости дня
    Трамп заявил о «хороших шансах» на встречу с Путиным и Зеленским

    Трамп: Есть хорошие шансы на скорую встречу с Путиным и Зеленским

    Трамп заявил о «хороших шансах» на встречу с Путиным и Зеленским
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский лидер Дональд Трамп заявил о возможности скорой встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Трампу был задан вопрос о том, согласились ли Путин и Зеленский на проведение переговоров. Он ответил: «Есть хорошие шансы на то, что очень скоро будет встреча». По его словам, «есть очень хорошие перспективы того, что они это сделают», передает ТАСС.

    «Мы пока не решили, где, но у нас сегодня были очень хорошие переговоры с президентом Путиным», – добавил он, имея в виду встречу российского лидера и своего спецпосланника Стивена Уиткоффа, состоявшуюся в Москве.

    «И есть очень хорошие шансы на то, что мы сможем завершить этот раунд, завершить этот путь», – сказал Трамп.

    Оценивая переговоры в Москве, Трамп отметил, что не стоит называть их «прорывом», поскольку работа в данном направлении велась уже «долгое время». Президент США заявил, что не прогнозирует сроки завершения конфликта на Украине, сославшись на прежние разочарования. По словам Трампа, путь к урегулированию остается долгим, но он чувствует обязательство содействовать завершению конфликта, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошла встреча Путина и Уиткоффа. Встреча состоялась накануне окончания ультиматума Трампа о необходимости урегулировать конфликт на Украине до 8 августа. Москва ранее отвергла ультиматум США.

    Американские СМИ заявили, что Трамп хочет лично встретиться с Путиным. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что инициатива по встрече исходила от российской стороны.

      Пашинян едет в Америку капитулировать

      Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию (в том числе для военных грузов) и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана» (так с недавних пор называют в Баку территорию вокруг Еревана).

      Люди Запада голосуют за Россию ногами

      В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.

      Зачем Запад снимает табу с темы ядерного оружия

      Раньше в общественном сознании еще теплилась максима: использование ядерного оружия недопустимо никогда. И принцип ядерного сдерживания основан на идее гарантированного взаимного уничтожения. Теперь о «ядерке» говорят, как о само собой разумеющимся. И появилось даже это идиотское слово – «ядерка».

