В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.0 комментариев
Американский генерал признал отставание США от России по БПЛА
Американский генерал Рэйни признал отставание США от России по БПЛА
Командующий будущего Сухопутных войск США генерал Джеймс Рэйни признал отставание американских военных от России в сфере беспилотных летательных аппаратов.
«Россия впереди нас по БПЛА в настоящее время», – сказал он в интервью Times.
Рэйни отметил, что в случае вооруженного конфликта вооруженные силы США могли бы понести значительные потери из-за недостаточного оснащения средствами борьбы с дронами и соответствующих технологий, передает РИА «Новости».
Генерал также подчеркнул, что несмотря на определенный прогресс в области беспилотных технологий, проявившийся на Украине, Пентагон пока не смог обеспечить войска необходимой информацией и инструментами для противодействия современным и будущим угрозам в этой сфере.
В июле премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о трехкратном перевыполнении плана по выпуску БПЛА.
Президент России Владимир Путин потребовал ускорить развитие отрасли беспилотников в России. Ранее он подписал закон о налоговых льготах для производителей таких аппаратов.