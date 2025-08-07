Американский генерал признал отставание США от России по БПЛА

Американский генерал Рэйни признал отставание США от России по БПЛА

Tекст: Валерия Городецкая

«Россия впереди нас по БПЛА в настоящее время», – сказал он в интервью Times.

Рэйни отметил, что в случае вооруженного конфликта вооруженные силы США могли бы понести значительные потери из-за недостаточного оснащения средствами борьбы с дронами и соответствующих технологий, передает РИА «Новости».

Генерал также подчеркнул, что несмотря на определенный прогресс в области беспилотных технологий, проявившийся на Украине, Пентагон пока не смог обеспечить войска необходимой информацией и инструментами для противодействия современным и будущим угрозам в этой сфере.

В июле премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о трехкратном перевыполнении плана по выпуску БПЛА.

Президент России Владимир Путин потребовал ускорить развитие отрасли беспилотников в России. Ранее он подписал закон о налоговых льготах для производителей таких аппаратов.