Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».10 комментариев
Глава РФПИ ответил на слова Трампа после встречи Путина и Уиткоффа
Глава РФПИ Дмитриев ответил на слова Трампа после встречи Путина и Уиткоффа
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал высказывания лидера США Дональда Трампа о встрече спецпосланника США Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным, назвав переговоры прогрессом.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал высказывания лидера США Дональда Трампа по поводу «высокопродуктивной встречи» спецпосланника США Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».
«Наблюдается прогресс, и позитивные силы будут преобладать», – заявил Дмитриев.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о «большом прогрессе» после встречи Владимира Путина и Стивена Уиткоффа.
Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.
Глава РФПИ отметил торжество диалога по итогам переговоров Путина и Уиткоффа.