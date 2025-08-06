Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».8 комментариев
Назван возможный срок введения вторичных санкций США против России
Reuters: США могут ввести вторичные санкции против России в пятницу
Ожидается, что новые вторичные санкции Соединенных Штатов против России будут введены в пятницу, пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
«Вторичные санкции в отношении России, как ожидается, будут введены в пятницу», – пишет Reuters, передает РИА «Новости».
Ранее в США назвали санкции против России ударом кувалды по американской экономике. Газета The New York Post сообщала о возможном отказе США от санкций против России.
Напомним, президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия и Украина пришли к соглашению о мире к 8 августа. Он предупредил, что если договоренность по Украине не будет достигнута, против России могут быть введены санкции, пошлины и другие меры.