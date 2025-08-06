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В США назвали санкции против России ударом кувалды по американской экономике
CNN: Санкции Трампа против России поразят экономику США ударом кувалды
Планируемые санкции США против государств, приобретающих российские энергоресурсы, способны привести к росту цен для американских потребителей и усложнить работу крупнейших компаний, сообщает CNN.
По данным CNN, возможные санкции США в отношении стран, закупающих российские энергоносители, могут привести к значительным экономическим проблемам внутри страны, передает ТАСС.
Аналитики считают, что подобные меры способны вызвать рост потребительских цен, снижение прибылей американских компаний и возможный скачок стоимости нефти.
«Новая кувалда обрушится на саму американскую экономику», – говорится в аналитическом материале на сайте телеканала.
Старший сотрудник Центра стратегических и международных исследований Клейтон Сигл отметил, что повышение пошлин на импорт российской нефти способно ускорить инфляцию в США. По его мнению, тарифы, превышающие 10-30%, окажут большое влияние на экономику и могут быть восприняты как блеф, поскольку нанесут ущерб не только другим странам, но и самим США.
Аналитик UBS Wealth Management Джованни Стауново заявил, что увеличение пошлин на импорт товаров из Китая, включая продукцию компании Apple, может вызвать недовольство среди американских потребителей, а также усомнить Пекин в способности Вашингтона долго удерживать высокие пошлины. Он также подчеркнул, что заменить российскую нефть на мировом рынке будет крайне сложно.
Эксперты телеканала сделали вывод, что в случае введения вторичных санкций их уровень может оказаться ниже заявленного Трампом, чтобы не спровоцировать излишний экономический урон для США.
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