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    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему индустриализация Америки обречена

    Трамповская индустриализация стала попыткой вернуть Америку в 1950-е, игнорируя реалии XXI века. Инфляция и сверхпотребление – не временные трудности, а системные болезни.

    2 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Коса Трампа движется навстречу камню

    Тихо принудить Нью-Дели, Бразилиа и даже Пекин к тому, чтобы сократить взаимодействие с Москвой в обмен на выгодные условия с Вашингтоном – вероятно, исход достижимый, по крайней мере до какой-то степени. Трамп, однако, пошел другим путем.

    5 комментариев
    Анна Сытник Анна Сытник Развитие ИИ требует ставить правильные вопросы

    Если искусно ставить нужные вопросы перед ИИ, то он поможет любому исследователю взглянуть на проблему под новым углом, сэкономит вам время и станет реальным интеллектуальным помощником, а не просто генератором текстов.

    15 комментариев
    6 августа 2025, 11:34 • Новости дня

    Bloomberg: США сами назначили себе срок урегулирования на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США направили спецпосланника президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву, чтобы попытаться соблюсти собственный дедлайн по урегулированию ситуации на Украине, рискуя затронуть интересы союзников, сообщает Bloomberg.

    Администрация США отправила в Москву спецпосланника президента Стивена Уиткоффа для обсуждения урегулирования на Украине, передает ТАСС.

    По информации Bloomberg, американское руководство пытается уложиться в очередной назначенный самому себе дедлайн.

    Агентство напоминает, что ранее президент Дональд Трамп выдвигал угрозы вторичных санкций странам, приобретающим российские энергоресурсы.

    Эксперты отмечают, что действия администрации США чреваты рисками для мирового рынка и могут ударить по союзникам и противникам США одновременно. В публикации говорится о необходимости точного расчета, чтобы не допустить глобальных потрясений.

    Ранее заместитель временного поверенного в делах США при ООН Джон Келли заявил, что Дональд Трамп хочет мирного соглашения России и Украины к 8 августа.

    Трамп дал десять дней для достижения перемирия на Украине. Он заявил, что после переговоров Стивена Уиткоффа в среду в Москве примет решение по возможному усилению санкций против Москвы.

    Президент России Владимир Путин озвучил ответ на ультиматум Трампа во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко и дал совет американскому президенту по поводу завышенных ожиданий.

    6 августа 2025, 10:07 • Новости дня
    CI: Российский спецназ захватил британских диверсантов под Очаковым
    CI: Российский спецназ захватил британских диверсантов под Очаковым
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские спецслужбы провели операцию в районе Очакова в Николаевской области, в ходе которой были захвачены несколько офицеров НАТО из Британии, сообщает аналитик Core Insights Хэл Тернер.

    Аналитик Core Insights Хэл Тернер сообщил, что среди задержанных числятся подполковник Ричард Кэрролл, полковник Эдвард Блейк и сотрудник разведки МИ-6, указанный просто как «сотрудник разведки», передает канал 360.

    Тернер пишет, что спецназ России высадился с кораблей, проник в командный центр ВСУ и задержал британских военных, координировавших запуск ракет и беспилотников по российским войскам и гражданским объектам. Операция заняла 15 минут, после чего, по словам Тернера, отношения между Москвой и Лондоном резко обострились.

    Он отметил, что МИД Великобритании попытался объяснить присутствие военных «туристическими целями», заявив, что задержанные якобы интересовались местами боев Второй мировой войны. Однако, по версии Core Insights, у них были обнаружены карты стратегических российских объектов, секретные инструкции и зашифрованные данные по взаимодействию с украинскими операторами беспилотников, а также записи разговоров с британским Генштабом, но «никаких книг по истории» при них не оказалось.

    Глава Минобороны России Андрей Белоусов, по данным издания, якобы заявил Лондону, что британские военные обмену не подлежат, на их возвращение рассчитывать не стоит.

    Британия официально не признала военную миссию своих офицеров на Украине, лишь позже указав на их «случайное» присутствие.

    Ранее наемники из Британии пытались провести высадку на Тендровской косе в Херсонской области, но были отброшены.

    Служба внешней разведки России сообщила, что британские спецслужбы разрабатывают два сценария диверсий с целью провоцирования масштабной экологической катастрофы в международных водах.

    Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Лондон планировал военную провокацию на Балтике.

    Эксперты объяснили, зачем Британия вместе с Украиной затеяли нефтяную катастрофу.

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    5 августа 2025, 13:55 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал итоги визита Уиткоффа в Москву

    Американист Дробницкий: Трамп использует визит Уиткоффа для пересмотра ультиматума России

    Эксперт спрогнозировал итоги визита Уиткоффа в Москву
    @ Al Drago/Pool/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    По итогам визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву Россия заявит о доведении до американского делегата своей точки зрения по Украине и вопросам, касающимся глобальной безопасности. Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, заявит о прогрессе в двустороннем диалоге и использует этот тезис для пересмотра ультиматума Москве, предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Своим заявлением о перебазировании атомных подлодок ближе к России американский лидер Дональд Трамп создал болезненный фон в контексте планируемого визита Стива Уиткоффа в Москву. Те наработки и треки, которые создавались последние полгода, во многом нивелировались. Можно констатировать: «глобальная Демпартия», выходящая за пределы США, победила главу Белого дома», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Оказалось, что президент США не может приказывать Европе и не в силах взять под контроль так называемое «глубинное государство». Москва, Брюссель и американский конгресс в ходе необговариваемого консенсуса отказались реагировать на угрозы и ультиматумы Трампа. Ситуацию отягощает политическая, общественная и идеологическая поляризация американского общества», – указал спикер.

    «На этом фоне глава Белого дома ждет от Уиткоффа практически чуда: совмещения позиций всех сторон – Москвы, Брюсселя, Киева и Вашингтона – и предоставления плана по решению украинского кризиса», – продолжил собеседник. При этом он выразил скепсис в реальности достижения этой цели в ходе визита спецпосланника Трампа в Россию.

    «Очевидно, что российская и американская стороны поднимут в ходе бесед различные вопросы: Украина, экономика, архитектура глобальной безопасности, в свете в том числе отказа России от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Но я не вижу возможностей для прорыва даже по какому-то одному треку», – признался политолог.

    «По итогам переговоров, вероятнее всего, Москва заявит, что Россия стоит твердо на прежних позициях и что она донесла свою точку зрения до Уиткоффа. Трамп же сообщит о некоем прогрессе в диалоге с Владимиром Путиным и, вполне возможно, использует эту риторику для пересмотра срока своего ультиматума», – спрогнозировал американист.

    «В сентябре же про эти ультиматумы все забудут, поскольку Конгресс попытается отобрать у главы Белого дома рычаги управления по важнейшим вопросам внешней политики – Украине, тарифам и санкциям. У законодателей это вполне может получиться. Такое развитие событий изменит властную конфигурацию в Вашингтоне. Но пока невозможно прогнозировать, как будет скорректирована позиция США в отношении России», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее сообщалось, что спецпосланник США Стив Уиткофф посетит Москву на этой неделе, а Трамп конкретизировал даты, называя 6-7 августа. Пресс-секретарь президента России не исключил возможность личной встречи американского делегата с российским лидером Владимиром Путиным. «Мы всегда рады видеть господина Уиткоффа в Москве. И всегда рады контактам с ним, считаем их важными, содержательными и очень полезными», – сказал Песков.

    Визит состоится накануне истечение так называемого ультиматума Трампа Москве для урегулирования украинского кризиса. Все это также происходит на фоне ухудшения отношений двух стран. Российская сторона отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. Глава Белого дома ранее заявил об отправке двух АПЛ ближе к границам России.

    Комментарии (4)
    5 августа 2025, 15:55 • Видео
    Назван главный козырь Китая

    Американские СМИ выявили главный козырь Китая, который Пекин использует на переговорах с США – это редкоземельные элементы, необходимые для военного производства. Этот козырь позволяет Пекину чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы отвергнуть претензии Вашингтона насчет покупок российской нефти.

    Комментарии (0)
    6 августа 2025, 06:57 • Новости дня
    ВСУ попытались большими силами атаковать в районе Юнаковки
    ВСУ попытались большими силами атаковать в районе Юнаковки
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» отразила атаку вооруженных сил Украины, которую ВСУ предприняли большими силами с использованием бронетехники в районе Юнаковки на Сумском направлении.

    Российские военные отбили атаку и продолжили продвижение, увеличив контроль за территорией более чем на 400 м, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    За сутки на этом участке фронта было отражено десять контратак ВСУ в районах Новоконстантиновки, Степного и Яблоновки. Российские военные уничтожили несколько западных бронемашин ВСУ.

    После неудачной попытки вернуть утраченные позиции украинские силы сосредоточились на восполнении потерь среди своих штурмовых подразделений.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта российская разведка обнаружила выдвижение САУ ВСУ – огневое поражение уничтожило установку на подходе.

    На Харьковском направлении «Северяне» продолжают бои за расширение плацдарма на левом берегу Волчьей и в лесах у Синельниково, где продвижение составило более 700 м. Также на западной окраине Волчанска российские силы продвинулись на 1,2 тыс. м. Критическое положение сложилось для украинских подразделений на востоке Волчанска в районе Тихого – здесь несколько групп ВСУ могут попасть в окружение.

    На участке Меловое-Хатнее украинские войска пытались вернуть позиции, используя разведывательные БПЛА и небольшие группы бойцов, но по ним ведет огонь российская артиллерия и FPV-дроны.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне «Северяне» заявили о затишье ВСУ на Сумском, Теткинском и Глушковском участках фронта.

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    5 августа 2025, 14:45 • Новости дня
    В польском Сейме назвали выкрик «Слава Украине» нацистским приветствием

    Польский политик Фриц сравнил лозунг «Слава Украине» с приветствием нацистов

    Tекст: Вера Басилая

    Польский политик Роман Фриц националистический лозунг «Слава Украине» сравнил с нацистским приветствием после выступления депутата от правящей партии, вызвав скандал среди парламентариев.

    В польском Сейме разгорелся скандал после того, как депутат от правящей партии «Гражданская коалиция» Клаудия Яхира завершила свою речь националистическим лозунгом «Слава Украине», передает РИА «Новости».

    Польский политик Роман Фриц выступил с резкой критикой, назвав это примером позорного забывания бандеровского и нацистского.

    В польском Сейме такого еще не было, это как если бы кто-то крикнул «Зиг хайль» (фраза внесена Минюстом России в перечень нацистских символов и лозунгов).

    Ранее глава Польши Анджей Дуда также выражал недовольство украинскими законами, оправдывающими военные преступления против поляков во время Второй мировой войны, отмечается в публикации.

    Избранный президент Польши Кароль Навроцкий потребовал от Владимира Зеленского изменить позицию Киева по вопросам совместной истории.

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    5 августа 2025, 14:42 • Новости дня
    Сайт «Миротворец» внес в базу четырехлетнего ребенка из России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский сайт «Миротворец» (признан экстремистским и заблокирован в РФ) опубликовал персональные данные четырехлетнего россиянина, обвинив его в «сознательных нарушениях» при посещении территории России, которую Киев считает своей.

    В базе указано, что ребенок 2020 года рождения был внесен в список за поездки из Ростовской области в Луганскую народную республику через пункт пропуска Новошахтинск, передает РИА «Новости».

    В карточке на сайте размещены полные имя, дата рождения и предполагаемые даты пересечения границы ребенка. Кроме того, указаны сведения о документах и номере автомобиля, на котором он, как предполагается, передвигался.

    В понедельник украинский сайт «Миротворец», якобы собирающий данные об угрожающих безопасности Украины людях, разместил информацию о 16-летнем Никите Н. и 17-летнем Александре Ц. без их согласия.

    Напомним, еще в 2021 году Генпрокуратура России потребовала признать украинский сайт «Миротворец» нарушающим права граждан, так как экстремистский сайт «Миротворец» был создан в августе 2014 года при поддержке властей Украины «для большего эффекта при проведении «зачисток» от оппозиционных политических деятелей и журналистов».

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    5 августа 2025, 21:11 • Новости дня
    Сырский назвал три проблемных участка фронта для ВСУ

    Сырский признал тяжелое положение ВСУ на трех участках фронта

    Сырский назвал три проблемных участка фронта для ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в ходе совещания, где обсуждались итоги деятельности украинской армии за июль, признал тяжелое положение на трех направлениях фронта на Украине.

    По его словам, «самая сложная ситуация – на Покровском, ДДобропольском, Новопавловском направлениях», передает ТАСС.

    Покровское направление располагается под Красноармейском в Донецкой народной республике, Добропольское находится на северо-западе ДНР, а Новопавловское охватывает запад ДНР и восток Днепропетровской области.

    Ранее Сырский распорядился изменить систему обучения военных, максимально перевести учебный процесс под землю после ракетных ударов по центру подготовки военных ВСУ. Владимир Зеленский сообщал, что группы российских военных прорываются в центр Красноармейска.

    В воскресенье российские военные установили контроль над трассой, идущей между Красноармейском (Покровск – укр. название) и Константиновкой в ДНР.

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    5 августа 2025, 14:28 • Новости дня
    WP: Решение России по РСМД спровоцировало опасения новой гонки вооружений
    WP: Решение России по РСМД спровоцировало опасения новой гонки вооружений
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские СМИ обратили внимание на отмену Россией моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, усмотрев в этом потенциальную угрозу.

    Отмена Россией моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности вызвала обеспокоенность в США, передает РИА «Новости». Американское издание Washington Post отмечает, что этот шаг может стать прецедентом для новой гонки вооружений.

    В публикации подчеркивается: «Это предупреждение потенциально создает условия для новой гонки вооружений».

    По мнению автора материала, напряженность между Россией и США вновь усиливается на фоне событий на Украине. В статье отдельно обращается внимание на то, что решение Москвы может привести к наращиванию военных потенциалов обеих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство иностранных дел России сообщило, что условия для сохранения моратория на размещение таких ракет исчезли.

    Пресс-секретарь президента во вторник Дмитрий Песков заявил, что Россия может принимать любые меры по размещению ракет средней и меньшей дальности на своей территории.

    Эксперты назвали три основные причины отказа от моратория по РСМД.

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    5 августа 2025, 19:47 • Новости дня
    Foreign Policy: Жесткая политика Трампа усиливает влияние России в Арктике

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российское влияние в Арктике заметно усиливается на фоне ужесточения политики Вашингтона, что провоцирует сближение Москвы и Пекина в регионе.

    Статья американского издания Foreign Policy, как передает РИА «Новости», отмечает существенные риски для Соединенных Штатов в Арктике из-за жесткой линии, выбранной Дональдом Трампом в отношении Москвы. По мнению автора материала, «Москва укрепляет свое влияние в Арктике и остается доминирующим региональным игроком».

    В публикации говорится, что попытки Вашингтона изолировать Россию приводят к увеличению сотрудничества между Москвой и Пекином в регионе. Автор статьи рекомендует Трампу перейти к избирательному взаимодействию с Кремлем и отказаться от максималистской конфронтации.

    В материале особо подчеркивается, что влияние России на арктические дела становится все более значимым за пределами контекста событий на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила о намерении твердо отстаивать свои интересы в Арктике.

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    6 августа 2025, 09:19 • Новости дня
    В США назвали санкции против России ударом кувалды по американской экономике

    CNN: Санкции Трампа против России поразят экономику США ударом кувалды

    В США назвали санкции против России ударом кувалды по американской экономике
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Планируемые санкции США против государств, приобретающих российские энергоресурсы, способны привести к росту цен для американских потребителей и усложнить работу крупнейших компаний, сообщает CNN.

    По данным CNN, возможные санкции США в отношении стран, закупающих российские энергоносители, могут привести к значительным экономическим проблемам внутри страны, передает ТАСС.

    Аналитики считают, что подобные меры способны вызвать рост потребительских цен, снижение прибылей американских компаний и возможный скачок стоимости нефти.

    «Новая кувалда обрушится на саму американскую экономику», – говорится в аналитическом материале на сайте телеканала.

    Старший сотрудник Центра стратегических и международных исследований Клейтон Сигл отметил, что повышение пошлин на импорт российской нефти способно ускорить инфляцию в США. По его мнению, тарифы, превышающие 10-30%, окажут большое влияние на экономику и могут быть восприняты как блеф, поскольку нанесут ущерб не только другим странам, но и самим США.

    Аналитик UBS Wealth Management Джованни Стауново заявил, что увеличение пошлин на импорт товаров из Китая, включая продукцию компании Apple, может вызвать недовольство среди американских потребителей, а также усомнить Пекин в способности Вашингтона долго удерживать высокие пошлины. Он также подчеркнул, что заменить российскую нефть на мировом рынке будет крайне сложно.

    Эксперты телеканала сделали вывод, что в случае введения вторичных санкций их уровень может оказаться ниже заявленного Трампом, чтобы не спровоцировать излишний экономический урон для США.

    Ранее американский президент заявил, что снижение стоимости нефти может оказать влияние на решения российских властей по конфликту на Украине.

    Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант введения дополнительных ограничений против танкеров, связанных с Россией.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил наличие у России иммунитета к санкциям.

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    6 августа 2025, 07:13 • Новости дня
    Дмитриев встретил спецпосланника США Уиткоффа в московском аэропорту
    Дмитриев встретил спецпосланника США Уиткоффа в московском аэропорту
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву, где его в аэропорту Внуково лично встретил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прилетел в Москву, передает ТАСС. В аэропорту Внуково его лично встречал глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф планирует прибыть в Москву 6 августа. Кремль выразил готовность встретить Уиткоффа и провести переговоры. Президент США Дональд Трамп заявил, что Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.

    Комментарии (8)
    6 августа 2025, 00:46 • Новости дня
    Трамп объявил о переговорах России и США в среду
    Трамп объявил о переговорах России и США в среду
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и США в среду проведут встречу, сообщил глава американского государства Дональд Трамп, пояснив, что после переговоров примет решение по вопросу возможного усиления санкций против Москвы.

    Комментируя возможность усиления санкций, Трамп заявил: «Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что из этого выйдет. Тогда мы и примем решение», – передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома также прокомментировал возможность введения 100% пошлин на товары из всех стран, покупающих российские энергоносители, отметив, что «никогда не устанавливал процент».

    Отвечая на просьбу прокомментировать заявление Индии о том, что США импортируют из России уран и удобрения, Трамп отметил, что ему об этом «ничего не известно» и он «должен проверить» этот вопрос.

    Reuters со ссылкой на источник сообщало, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф «будет находиться в Москве в среду для встречи с руководством России», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США сократили срок действия ультиматума, по которому Россия должна согласиться на перемирие на Украине. Москва отвергла ультиматум США. Соединенные Штаты угрожают ключевым торговым партнерам России и планируют ввести санкции против Китая, Индии и Бразилии.

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    6 августа 2025, 08:36 • Новости дня
    Дмитриев и Уиткофф прогулялись по парку «Зарядье» в Москве

    Глава РФПИ Дмитриев и спецпосланник США Уиткофф прогулялись по «Зарядью»

    Дмитриев и Уиткофф прогулялись по парку «Зарядье» в Москве
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф встретились утром в Москве и вместе совершили прогулку по территории парка «Зарядье», расположенного в центре столицы.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и глава Российского фонда прямых инвестиций, а также спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев вместе прогулялись по парку «Зарядье» в центре Москвы, передает ТАСС.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву, где его во Внуково встретил глава Российского фонда прямых инвестиций.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что  Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.

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    6 августа 2025, 09:31 • Новости дня
    NYP сообщила о возможном отказе США от санкций против России

    NYP: США могут не ввести санкции после истечения ультиматума для России

    NYP сообщила о возможном отказе США от санкций против России
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация США рассматривает возможность не вводить новые ограничения против России после окончания десятидневного срока, отведенного на поиск компромисса на Украине, сообщила газета The New York Post (NYP).

    Газета пишет, что введение санкций США против России после истечения десятидневного ультиматума по урегулированию ситуации на Украине не является неизбежным, передает ТАСС.

    По словам собеседника издания, Белый дом сейчас активно добивается соглашения и считает такой исход наиболее предпочтительным для президента США. Принятие санкций рассматривается как один из вариантов, однако администрация надеется на дипломатическое решение.

    На ваш взгляд
    Чем закончатся 10 дней, которые дал Трамп для достижения перемирия на Украине?







    Результаты
    9 комментариев

    Ранее заместитель временного поверенного в делах США при ООН Джон Келли заявил, что Трамп хочет мирного соглашения России и Украины к 8 августа.

    Американский президент выразил мнение, что уменьшение стоимости нефти может существенно повлиять на решения российских властей в отношении конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о выработанном иммунитете России к санкциям.

    Комментарии (0)
    6 августа 2025, 10:11 • Новости дня
    Дмитриев и Уиткофф посетили ресторан в «Зарядье»
    Дмитриев и Уиткофф посетили ресторан в «Зарядье»
    @ ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетили ресторан в парке «Зарядье».

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф утром в среду посетили ресторан в парке «Зарядье» в Москве, передает РИА «Новости». Мероприятие продлилось около полутора часов, после чего участники прогулялись по парку и посетили смотровую площадку.

    Как сообщает корреспондент агентства, Дмитриев и Уиткофф были в хорошем настроении и общались в непринужденной обстановке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев встретил спецпосланника США Уиткоффа в московском аэропорту. Самолет спецпосланника Трампа пересек воздушное пространство России.

    Кремль ранее выразил готовность встретить Уиткоффа и провести переговоры.

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    5 августа 2025, 15:21 • Новости дня
    ЕС согласился увеличить импорт мяса бизонов из США

    Reuters: Евросоюз одобрил рост поставок американского мяса бизонов по сделке

    Tекст: Денис Тельманов

    Брюссель готов расширить список товаров для беспошлинной торговли, включая мясо бизонов, в рамках согласования новой сделки между ЕС и США.

    Евросоюз согласился повысить объемы импорта мяса бизонов из США в рамках переговоров о торговом соглашении.

    Как отмечает агентство Reuters со ссылкой на европейского чиновника, стороны находятся на финальной стадии обсуждения совместного заявления, в котором будут раскрыты детали будущей сделки.

    Европейские представители уточнили, что в ЕС прорабатывают список товаров, которые смогут попадать под беспошлинный режим с США, и стараются включить в него как можно больше позиций. Добавляется, что окончательное утверждение перечня продукции еще впереди, но мясо бизонов уже вошло в этот список.

    Ранее 27 июля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп достигли договоренности о новых условиях торговли. Сообщалось, что США снизят пошлины до 15% на 75% европейских товаров вместо грозивших 30% на весь импорт из Европы.

    Взамен Европейская комиссия обязалась полностью отказаться от закупок российских энергоресурсов, приобрести американские нефть, газ, топливо и оборудование на сумму 750 млрд долларов, а также инвестировать 600 млрд долларов в американскую экономику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал капитуляцией Европы торговую сделку между Брюсселем и Вашингтоном на снижение пошлин до 15% на 75% товаров из Европы. Дональд Трамп предлагал Евросоюзу нарастить закупки американских энергоносителей до одного трлн долларов в обмен на отмену 30% пошлин на товары из Европы.

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