Трамповская индустриализация стала попыткой вернуть Америку в 1950-е, игнорируя реалии XXI века. Инфляция и сверхпотребление – не временные трудности, а системные болезни.2 комментария
Bloomberg: США сами назначили себе срок урегулирования на Украине
Власти США направили спецпосланника президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву, чтобы попытаться соблюсти собственный дедлайн по урегулированию ситуации на Украине, рискуя затронуть интересы союзников, сообщает Bloomberg.
Администрация США отправила в Москву спецпосланника президента Стивена Уиткоффа для обсуждения урегулирования на Украине, передает ТАСС.
По информации Bloomberg, американское руководство пытается уложиться в очередной назначенный самому себе дедлайн.
Агентство напоминает, что ранее президент Дональд Трамп выдвигал угрозы вторичных санкций странам, приобретающим российские энергоресурсы.
Эксперты отмечают, что действия администрации США чреваты рисками для мирового рынка и могут ударить по союзникам и противникам США одновременно. В публикации говорится о необходимости точного расчета, чтобы не допустить глобальных потрясений.
Ранее заместитель временного поверенного в делах США при ООН Джон Келли заявил, что Дональд Трамп хочет мирного соглашения России и Украины к 8 августа.
Трамп дал десять дней для достижения перемирия на Украине. Он заявил, что после переговоров Стивена Уиткоффа в среду в Москве примет решение по возможному усилению санкций против Москвы.
Президент России Владимир Путин озвучил ответ на ультиматум Трампа во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко и дал совет американскому президенту по поводу завышенных ожиданий.