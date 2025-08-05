  • Новость часаСилы ПВО сбили над двумя регионами России за два часа 13 дронов ВСУ
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    Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Константинопольский патриарх расписался в профнепригодности

    В отношении религиозных взглядов можно «согласиться не соглашаться», а относительно служения обществу – трудиться вместе. Совершенно другое дело – когда под флагом межрелигиозного диалога христианство пытаются подменить чем-то радикально другим.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Ермак поддержал традицию топить украинских президентов

    Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.

    6 комментариев
    5 августа 2025, 01:58 • Новости дня

    Член СПЧ Ахмедова: ВСУ год назад обстреляли дом матери нового главкома ВВС Украины

    Член СПЧ Ахмедова: ВСУ обстреляли дом матери нового командующего ВВС Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Мать генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко, назначенного главой ВВС Украины, живет в российском селе Первое Цепляево Шебекинского района Белгородской области. Год назад дом Прасковьи Ефимовны повредил снаряд, сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) Марина Ахмедова.

    Ахмедова выступила с достоверной информацией о матери главкома ВВС Украины после того, как в СМИ распространились ошибочные данные.

    «Мать Анатолия Кривоножко – Прасковья Ефимовна. Она живет в другом селе - Первое Цепляево того же Шебекинского района. Неизвестно, жива ли она, ей 87, и, по крайней мере, в прошлом году ее дом был поврежден атакой ВСУ – старший сынок снаряд прислал», – сообщила она в  в Telegram-канале.

    Она добавила, что перед ударом снаряда мать забрал к себе младший сын, брат главкома.

    «Она перенесла инсульт и не вставала с постели. Главком с ними уже не общается – отрекся, как от Белгородской родины, так и от Прасковьи Ефимовны. А прежде только сухо спрашивал у брата: «Как мать?», «Живы?». Вот последний вопрос актуален, ведь на Первое Цепляево постоянно летят дроны», – сказано в публикации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский сделал новым руководителем военно-воздушных сил украинской армии генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко.


    4 августа 2025, 09:52 • Новости дня
    В Часовом Яре нашли подземный пункт обороны ВСУ с инструкторами из НАТО

    Военный эксперт Киселев сообщил о пункте ВСУ с инструкторами НАТО в Часовом Яре

    В Часовом Яре нашли подземный пункт обороны ВСУ с инструкторами из НАТО
    @ imago stock people/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Часовом Яре действовал мощный подземный командный пункт ВСУ с многоуровневыми входами, где с 2016 года работали инструкторы из стран НАТО, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

    О наличии мощного подземного пункта обороны ВСУ в Часовом Яре, куда с 2016 года приезжали инструкторы из стран НАТО, сообщил эксперт Виталий Киселев, передает ТАСС.

    По его словам, этот пункт управления был многоэтажным, с многочисленными входами и выходами.

    Он отметил, что вскоре на месте могут начаться раскопки, которые позволят узнать новые подробности о его устройстве и функционировании.

    Эксперт отметил, что на объекте с 2016 года работали военные специалисты из США, Британии, Франции и Германии. Он также заявил, что в район линии боевого соприкосновения продолжают прибывать наемники из стран Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.

    По его словам, эти формирования находятся под жестким контролем западных и украинских спецслужб и стараются создавать отдельные подразделения.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил об освобождении Часова Яра, за который бои продолжались больше года. Город считался одним из наиболее укрепленных районов ВСУ в Донбассе из-за сложного ландшафта и особенностей городской инфраструктуры.

    Вооруженные силы Украины после отступления начали хаотичные обстрелы Часова Яра, в результате чего пострадали мирные жители.

    Российские штурмовики уничтожили наемников из Колумбии под Часовым Яром.

    Комментарии (7)
    4 августа 2025, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» узнали про «живой щит» ВСУ для командиров на Сумском направлении
    «Северяне» узнали про «живой щит» ВСУ для командиров на Сумском направлении
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» сообщили, что в Сумской области командиры ВСУ прикрывались «живым щитом» из рядовых, бросая их на убой.

    «Родственники военнослужащих 158 омбр ВСУ обвиняют командование бригады, что те использовали личный состав в качестве «живого щита» и бросили на убой в Сумской области, в то время как элитные подразделения десантников и их командиры зарабатывали себе медали и ордена», – сообщили в неофициальном Telegram-канале группировки «Северный ветер».

    По сообщению российских бойцов, в районе Юнаковки и в лесополосах близ населенного пункта на Сумском направлении фронта подразделения ВДВ «Северян» ведут ожесточенные бои.

    «В Юнаковке ВСУ провели три попытки контратак: две в районе Яблоновки и одну в районе Новоконстантиновки (Перше Травня). В результате огневого поражения все попытки сорваны, уничтожено 70% личного состава штурмовых групп врага, остальные отступили на исходные позиции», – рассказали они.

    За сутки продвижение вглубь поселения составило около 600 метров.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта разведка вскрыла две боевые группы ВСУ, которые и были обе уничтожены. Также ударом FPV-дрона в районе села Искрисковщина поражена ББМ «Козак» и миномет.

    На Харьковском направлении ВСУ пытаются не пустить «Северян» расширить плацдарм на левом берегу реки Волчья. Однако в районе Волчанска артиллерия и расчеты FPV российских бойцов уничтожили девять боевых групп ВСУ, два пикапа, багги и миномет. Итого штурмовики «Севера» продвинулись на 1300 м.

    «В результате установления контроля над правобережьем Волчанска, «Северяне» полностью взяли под огневой контроль дорожные направления с Юга и Юго-Востока. Снабжение остатков группировки ВСУ существенно затруднено», – добавили бойцы.

    Кроме того, в Липцах ударами артиллерии и FPV-дронов были уничтожены три боевые группы неприятеля, станция РЭБ, четыре склада матсредств и роботизированный комплекс.

    «За сутки потери противника составили свыше 195 человек (из них более 125 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – подытожили в сводке.


    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинская армия начала накапливать резервы со всего фронта в Сумскую область, сообщил источник в силовых структурах России.

    При этом номера телефонов, банковской карты и адреса проживания начальника управления СБУ по Сумской области Олега Красношапки стали известны российским силовым структурам.

    По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, западные инструкторы ВСУ регулярно предпринимают безуспешные попытки переправить десант ВСУ через Днепр в Херсонской области, не считаясь с жизнями людей.

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    4 августа 2025, 22:32 • Видео
    США против Индии: кто кого?

    Отношения США и Индии продолжают стремительно ухудшаться, хотя прежде американцы потакали индийцам ради противовеса Китаю. Теперь президент Дональд Трамп ультимативно требует от Нью-Дели отказаться от российской нефти. Кажется, Трамп просчитался.

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    4 августа 2025, 04:07 • Новости дня
    В Швейцарии изумились числу желающих переехать в Россию из недружественных стран

    Tages-Anzeiger: В Швейцарии изумились числу желающих переехать в Россию из недружественных стран

    В Швейцарии изумились числу желающих переехать в Россию из недружественных стран
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    В конце августа 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности лицам, в том числе посредством трехлетней визы, которая позволяет учиться и работать.

    «На самом деле Россия является привлекательным местом для эмиграции небольшой группы людей из Западной Европы, Австралии и Северной Америки. <...> Об этом свидетельствует и ошеломляющий успех российской инициативы, которая поначалу звучит как мистификация в области миграционной политики. «Виза для лиц с общими  ценностями», – пишет швейцарская газета Tages-Anzeiger.

    Разочарованные граждане западных либеральных демократий, так называемых недружественных государств, включая США, Канаду, Австралию, почти все страны ЕС и Швейцарию могут получить приглашение на временное проживание в России.

    «Россия манит привлекательными условиями: виза позволяет жить, работать, заниматься предпринимательством и открывать для себя страну в течение трех лет. Языковой тест, подтверждение интеграции, инвестиции или специальная профессиональная квалификация не требуются. Все, что от заявителей требуется, – продемонстрировать, что они «уважают традиционные моральные и духовные ценности России», – отмечается в статье.

    По словам управляющего директора MoveToRussia Ильи Белобрагина, клиенты компании часто признаются, что не узнают свои страны.

    «Американцы, которые приезжают в Россию, чтобы получить представление, говорят нам, что Россия похожа на Америку 1960-х или 1970-х годов. Как в старые добрые времена, когда общество еще казалось нормальным, а не таким безумным, как сегодня», – сказал Белобрагин.

    Газета приводит данные МВЛ России на июнь 2025 года в 1156 заявлений на получение визы. Для страны с населением 146 млн человек это не много, но с учетом санкций, отсутствием прямых рейсов и прочего – в газете отмечают, это существенный показатель.

    «Похоже, это работает: с момента начала программы из Германии поступило 224 заявки – гораздо больше, чем из любой другой страны. На втором месте Латвия с 126 заявками, где проживает значительное русское меньшинство, и США с 99 заявками», – говорится в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Эррол Маск, отец известного предпринимателя Илона Маска, во время выступления на крупном форуме назвал Москву лучшей столицей мира, сравнив город с Древним Римом.

    Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Россия рада приезду иностранцев, это лучший способ узнать страну.

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    4 августа 2025, 05:54 • Новости дня
    ВС России с начала года освободили более 200 населенных пунктов в ходе СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военные с начала 2025 года в ходе СВО освободили более 200 населенных пунктов.

    Согласно подсчетам ТАСС, подсчет еженедельных и ежедневных сводок Министерства обороны России показал, что населенный пункт Александро-Калиново, освобожденный в Донецкой Народной Республике, стал 209-м освобожденным с начала 2025 года ВС России.

    Напомним, за населенный пункт Александро-Калиново в Донецкой Народной Республике велась контрвоздушная борьба с применением беспилотных летательных аппаратов, заявил заместитель командира отряда «Штурмовой» 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным «Ротор».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, морпехи и мотострелки прорвали линию обороны ВСУ и освободили Великую Новоселку.

    Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов. В частности, они освободили Часов Яр, при этом там уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ.

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    4 августа 2025, 12:45 • Новости дня
    Кремль назвал условие для встречи Путина с Зеленским

    Песков: Путин готов встретиться с Зеленским после экспертной подготовки

    Кремль назвал условие для встречи Путина с Зеленским
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин готов к встрече с Владимиром Зеленским, однако для ее проведения требуется завершение экспертной работы и достижение договоренностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил о готовности Владимира Путина к встрече с Владимиром Зеленским после выполнения необходимой подготовительной работы на экспертном уровне, передает ТАСС.

    Он напомнил, что Путин не исключает саму возможность проведения встречи после выполнения всех условий и преодоления должного расстояния.

    Песков заявил, что возможность встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа крайне маловероятна.

    Глава российской делегации Владимир Мединский подчеркнул важность предварительной проработки условий для возможной встречи лидеров.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва не возражает против паузы в переговорах с Киевом, если украинские власти считают ее необходимой.

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    4 августа 2025, 07:00 • Новости дня
    Трамп напомнил об ультиматуме России
    Трамп напомнил об ультиматуме России
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новые антироссийские санкции от США заработают в случае, если перемирие на украинской территории не начнется в озвученные сроки, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Санкции будут, но, похоже, они (Россия – прим. ВЗГЛЯД) довольно успешно их избегают», – сказал Трамп.

    По его словам, российской стороне успешно удается избегать рестрикций, поскольку, по его мнению, в России «хитрые люди», передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что итогом переговоров России и Украины должен стать долгосрочный мир, а разочарования президента США в недостаточной динамичности этого процесса связаны с завышенными ожиданиями.

    Сам Трамп сообщал, что его спецпосланник по Украине и Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.

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    4 августа 2025, 12:42 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар «Кинжалами» по военному аэродрому
    ВС России нанесли групповой удар «Кинжалами» по военному аэродрому
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    ВС России нанесли групповой удар с применением аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал» и ударных беспилотников большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, сообщили в Минобороны.

    В итоге цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России также нанесено поражение цеху производства безэкипажных катеров.

    Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах.

    Средствами ПВО сбиты снаряд американской РСЗО HIMARS и 120 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 74 580 беспилотников, 625 ЗРК, 24 442 танка и других бронемашин, 1584 боевые машины РСЗО, 28 160 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 115 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Ранее ВС России поразили места хранения украинских БПЛА.

    ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по ВПК и военным аэродромам Украины.

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    4 августа 2025, 10:41 • Новости дня
    ВС России разрезали пополам группировку ВСУ на юге Красноармейска

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска продвинулись к крупным микрорайонам Красноармейска (украинское название – Покровск), разрезав пополам группировку ВСУ на юге города, сообщили в силовых структурах.

    Российские штурмовые подразделения разрезали пополам группировку украинских войск на юге Красноармейска, передает ТАСС.

    В силовых структурах сообщили, что российские бойцы совершили прорыв с юга к центру города, в результате чего украинская группировка оказалась разделена на две части.

    Также отмечается, что российские военные подошли вплотную к крупным микрорайонам Красноармейска, включая Южный, Шахтерский и Лазурный. Представители силовых структур добавили, что успехи наступления позволили закрепиться в непосредственной близости от этих районов.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные установили контроль над трассой между Красноармейском и Константиновкой в ДНР.

    Владимир Зеленский признал прорыв российских войск в центр Красноармейска.

    В Минобороны сообщили, что штурмовики группировки войск «Центр» овладели укрепленными районами ВСУ на подступах к Красноармейску.

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    4 августа 2025, 17:40 • Новости дня
    Боррель сообщил о заморозке помощи ЕС Украине

    Боррель: Помощь ЕС Киеву оказалась заморожена из-за Венгрии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военная помощь Евросоюза Украине в размере 6,6 млрд евро была заморожена из-за позиции Венгрии, сообщил бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в интервью порталу EUobserver.

    По его словам, с момента его ухода с поста ЕС не предоставлял Киеву новой военной поддержки, а средства Европейского фонда мира оказались заблокированы: «Это было концом этого инструмента. Теперь все должно быть на двусторонней основе», – заявил Боррель, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что Венгрия способна воспрепятствовать продлению антироссийских санкций. По его мнению, если Будапешт не согласует продление ограничительных мер против России, это приведет к тупиковой ситуации в Евросоюзе.

    Ранее ЕС приостановил финансовую поддержку Киева на фоне новых законов, сузивших полномочия НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

    В июле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал отклонить бюджет Евросоюза, предусматривающий выделение средств на Украину и ущемление интересов венгерских фермеров. Орбан заявил о необходимости отозвать проект бюджета ЕС. Он также сообщил о теоретической возможности выхода Венгрии из Евросоюза.

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    4 августа 2025, 03:20 • Новости дня
    Трамп объявил о новой дате визита Уиткоффа в Москву
    Трамп объявил о новой дате визита Уиткоффа в Москву
    @ Скриншот с YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп на брифинге заявил журналистам, что спецпосланник США по Украине и Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.

    По словам Трампа, визит Уиткоффа в Москву может состояться в среду или четверг, 6 или 7 августа.

    «Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг. Они хотят его увидеть, они просили встретиться с ним. <...> Посмотрим, что произойдет»,  – цитирует ТАСС Трампа на брифинге перед вылетом в Вашингтон из Бедминстера.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США сообщили, что Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни перед введением новых санкций против Москвы из-за ситуации на Украине.

    При этом британский журналист Уоррен Торнтон обратился к президенту США Трампу в связи с объявлением о том, что Уиткофф едет в Москву и дал совет.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Трамп пугает российских покупателей нефти.

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    4 августа 2025, 09:45 • Новости дня
    В Белом доме обвинили Индию в финансировании конфликта на Украине

    Белый дом связал закупки российской нефти Индией с конфликтом на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что Индия, закупая нефть у России, финансирует конфликт на Украине.

    Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что, по мнению президента США Дональда Трампа, Индия, закупая нефть у России, финансирует конфликт на Украине, передает ТАСС.

    Миллер отметил: «Он [Трамп] ясно сказал, что для Индии неприемлемо финансировать эту войну».

    По его словам, американская администрация рассматривает различные способы дипломатического и финансового давления для достижения мира на Украине. Ранее Трамп отмечал, что Индия может прекратить закупки российской нефти в обмен на торговую сделку с США, однако уточнил, что не уверен в реалистичности такого сценария.

    Индия занимает третье место в мире по объемам потребления нефти и зависит от импорта. Индийские НПЗ работают с более чем 30 странами, включая Россию.

    Трамп также обратил внимание на высокие пошлины и торговые барьеры Индии, а также на значительные закупки этой страной российской военной техники и энергоносителей. В связи с этим США могут ввести пошлину в 25% на импорт из Индии.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Индия якобы прекратит покупать нефть у России ради торговой сделки с США.

    Индийские власти опровергли информацию о приостановке закупки российской нефти.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Индия проигнорировала нефтяной шантаж США.

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    4 августа 2025, 21:50 • Новости дня
    Боец ВСУ погиб при съемке фейкового антироссийского ролика в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    Боец ВСУ погиб во время создания постановочного видео в Сумской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Силовики сообщили, что боец ВСУ погиб во время съемки фейкового ролика, в котором украинские военные якобы захватывают российские позиции в Сумской области, передает ТАСС.

    По их данным, ролик снимали бойцы 144 и 73 центров Сил специальных операций ВСУ. На видео были только кадры катаний на багги и стрельбы по деревьям, при этом конкретных результатов атаки не показано. Официально было заявлено о победе и нескольких погибших российских военных, однако эксперты считают эти сведения недостоверными. Известно, что при съемках погиб 21-летний младший сержант ВСУ Василий Фетько, позывной «Вуйко».

    Собеседник агентства также высказал мнение, что эта потеря, вероятно, не единственная среди украинского спецназа в данном эпизоде.

    Ранее представители силовых структур сообщили, что что 144-й центр ССО был переброшен в район Юнаковки.

    До этого ВСУ начали стягивать резервы со всего фронта в Сумскую область.

    Российские военные группировки войск «Север» сообщили, что командиры ВСУ в Сумской области прикрывались «живым щитом» из рядовых, бросая их на убой.

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    4 августа 2025, 13:05 • Новости дня
    Эксперт объяснил, как ВС России освободили 200 населенных пунктов в 2025 году

    Эксперт Кнутов: Россия достигла беспрецедентной слаженности войск в СВО

    Эксперт объяснил, как ВС России освободили 200 населенных пунктов в 2025 году
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия использует в зоне СВО новую тактику, которую даже Киев признал успешной – штурм укрепрайонов изнутри. Также российские дроноводы активнее уничтожают ближние тылы ВСУ, чем обескровливают противника. Все это вкупе позволило нашим войскам достичь беспрецедентных успехов на фронте, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее сообщалось об освобождении Россией 200 населенных пунктов с начала года.

    «Освобождение более 200 населенных пунктов – это впечатляющий показатель. При этом все происходит не в рамках генерального наступления, а поступательно, без привлечения каких-то колоссальных ресурсов. Этот успех объясняется тем, что российские силы постоянно совершенствуют тактику ведения боя», – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    «Мы практически полностью отказались от лобовых штурмов. Фронт СВО движется в целом с востока на запад, а теперь наши войска обходят населенные пункты с севера и юга. Они изолируют район боевых действий, проводя тактическое и огневое окружение. После этого начинается изматывание, обескровливание противника, и только потом следует штурм», – рассказал аналитик.

    «Кроме того, российские войска используют новый прием, который даже украинское военное командование было вынуждено признать успешным – это так называемое просачивание. Суть в том, что после окружения населенного пункта мы забрасываем туда малые диверсионно-разведывательные группы, накапливая силы внутри», – продолжил он.

    «В ходе проникновения наши военные используют мотоциклы для преодоления пересеченной местности, а также надевают специальные костюмы, не позволяющие приборам ночного видения их засечь. Другие подразделения в это время проводят отвлекающие маневры и атаки, но так, чтобы свести потери к минимуму», – отметил спикер.

    «Те, кто находится в городе, некоторое время никак себя не выдают. Когда же внутри украинского укрепрайона накапливается достаточное количество наших военных, начинается штурм, причем – снаружи и изнутри. Это совершенно деморализует противника, и примерно в половине случаев они вообще предпочитают спасаться бегством», – детализировал эксперт.

    «Кроме того, наше командование за последний год добилось еще большей слаженности различных соединений: артиллерии, ракетчиков, дроноводов, ПВО, сбивающей беспилотники, оперативно-тактических расчетов, Воздушно-космических сил и танковых подразделений, служащих для поддержки пехоты и в качестве САУ», – рассказал собеседник.

    «Важнейшим элементом в этой системе являются беспилотники – с их помощью ведут разведку, корректируют огонь, уничтожают живую силу противника. Также незаменима артиллерия и ракетные войска, которые поражают большие площади и хорошо защищенные укрепления», – продолжил Кнутов.

    «Естественно, важна авиация – фронтовые бомбардировщики Су-34, работающие по противнику ФАБами с управляемыми модулями планирования и коррекции. Также отмечу переносные РЭБ, помещающиеся в ранцы. Они позволяют прикрывать от украинских дронов небольшие группы наших бойцов, продвигающихся непосредственно за линию фронта», – детализировал аналитик.

    Тем временем спикер также указал на большие проблемы Украины с ПВО и на нехватку снарядов и бронетехники. По его словам, это стало результатом роста скепсиса в Европе и США по поводу военной поддержки Украины, а также «работы» российских военных.

    «Помимо этого, на ряде направлений ВСУ не хватает личного состава. Наиболее подготовленных бойцов бросили в Сумскую область, чтобы попытаться сдержать наше продвижение к Сумам, а например, Покровск оказался уже окружен с трех сторон. Украинское командование вынуждено «размазывать» резервы по всей длине фронта, что их крайне сильно изматывает и дает нам еще один козырь», – указал аналитик.

    «Что касается ближайших перспектив, то с началом сезона дождей, вероятно, темпы наступления снизятся, но ВСУ от этого легче не станет. Мы, скорее всего, попытаемся выбить противника из Покровско-Краматорской агломерации. Также усилим давление на Константиновку и Дружковку. Кроме того, прогнозирую серьезнейшие бои за мощный Славянско-Краматорский укрепрайон», – резюмировал Кнутов.

    Ранее сообщалось, что российские военнослужащие освободили в зоне СВО более 200 населенных пунктов с начала 2025 года, такие данные приводит ТАСС. Освобожденный в субботу подразделениями Южной группировки войск населенный пункт Александро-Калиново в ДНР стал 209-м за последние семь месяцев.

    Только за прошедшую неделю российские силы освободили семь населенных пунктов: Бойковка, Бельгийка, Новоукраинка и Зеленый Гай в ДНР, Малиевка в Днепропетровской области и Темировка в Запорожской, сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.

    Отдельно нужно отметить освобождение города Часов Яр в ДНР. Операцию проводили десантники из Иваново, Костромы и Ярославля. Военнослужащим пришлось пройти 20 км под непрерывным огнем украинской артиллерии и дронов.

    В ходе операции было зачищено более 4,2 тыс. зданий и сооружений, взято в плен около 50 украинских военных, уничтожено более 30 орудий полевой артиллерии и 70 расчетов дронов. Россияне вывели из города 65 мирных жителей. По предварительным данным, в Часовом Яре была уничтожена самая крупная группировка за всю историю СВО.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему освобождение Часова Яра стало серьезным достижением российских войск и открыло путь к остальным ключевым городам на территории ДНР, включая Константиновку, Славянск и Краматорск.

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    4 августа 2025, 10:01 • Новости дня
    Во Франции заявили о поражении Украины и НАТО в конфликте с Россией

    Французский политик Филиппо призвал признать поражение Украины и НАТО

    Во Франции заявили о поражении Украины и НАТО в конфликте с Россией
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Французский политик Флориан Филиппо выразил мнение, что Украина и страны НАТО потерпели поражение, а также призвал прекратить поддержку Киева и выйти из Евросоюза.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал признать поражение Украины и НАТО, передает РИА «Новости».

    Политик отметил, что Украина теряет территории, а несмотря на разногласия между Россией и США, реальность свидетельствует о поражении Украины и проигрыше НАТО.

    Филиппо заявил о завершении политической карьеры Владимира Зеленского, отметив, что, по его мнению, «Зеленскому конец». Кроме того, французский политик выступил за полное прекращение финансирования Киева и призвал к выходу Франции из Европейского союза и альянса.

    Ранее Флориан Филиппо назвал Киев игрушкой НАТО из-за обсуждений возможной смены Владимира Зеленского на Валерия Залужного.

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    4 августа 2025, 11:01 • Новости дня
    Стало известно о строительстве Украиной бункеров для F-16 и Mirage

    National Interest: Украина начала строить укрытия для F-16 и Mirage

    Tекст: Вера Басилая

    Украина приступила к строительству подземных бункеров для размещения западных истребителей F-16 и Mirage, чтобы защитить их от ударов российских военных, сообщила National Interest.

    Украина приступила к строительству подземных укрытий для западных истребителей F-16 и Mirage, чтобы защитить их от российских военных, передает РИА «Новости».

    Обозреватель издания подчеркивает, что поступающие от западных союзников самолеты стали для России приоритетными целями. Ради сохранения этих машин украинским пилотам приходится выполнять полеты на очень малых высотах, что усложняет их задачу и повышает риски.

    В публикации также отмечается, что строительство бункеров должно повысить выживаемость западных самолетов и затруднить их обнаружение.

    Ранее военный самолет Mirage 2000 упал в болото на западе Украины после критической поломки электроники, при этом пилот успел катапультироваться. Минобороны России заявило, что самолет F-16 в Сумской области был сбит российской ПВО. Западные СМИ сообщили, что по истребителю было выпущено три ракеты, предположительно, комплекса С-400 или ракеты класса «воздух – воздух».

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