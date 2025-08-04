Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.0 комментариев
Летевший из Мадрида в Париж самолет экстренно сел после столкновения с птицей
Воздушное судно авиакомпании Iberia, направлявшееся из Мадрида в Париж, вернулось в аэропорт отправления после столкновения с птицей, сообщают СМИ.
Самолет совершил экстренную посадку вскоре после взлета, передает РИА «Новости».
Причиной стало столкновение с крупной птицей, что привело к повреждению носовой части лайнера, где располагается метеорологический радар. Командир экипажа сообщил диспетчерам о происшествии и запросил экстренное возвращение в аэропорт Адольфо Суареса Мадрид-Барахас.
Посадка прошла при участии пожарных и аварийных служб аэропорта, которые уже ждали самолет на полосе. Никто не пострадал. После технического осмотра поврежденного самолета был организован резервный рейс, который в тот же вечер отправился в Париж.
В апреле направлявшийся из Москвы в Денпасар пассажирский Airbus полетел назад в сторону Шереметьево, источник указывал, что причиной тому стала неисправность в двигателе. «Аэрофлот» опроверг, что причиной возвращения был отказ двигателя.