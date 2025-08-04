Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.0 комментариев
Кремль назвал условие Путина для встречи с Зеленским
Песков: Путин готов встретиться с Зеленским после экспертной подготовки
Президент России Владимир Путин готов к встрече с Владимиром Зеленским, однако для ее проведения требуется завершение экспертной работы и достижение договоренностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил о готовности Владимира Путина к встрече с Владимиром Зеленским после выполнения необходимой подготовительной работы на экспертном уровне, передает ТАСС.
Он напомнил, что Путин не исключает саму возможность проведения встречи после выполнения всех условий и преодоления должного расстояния.
Песков заявил, что возможность встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа крайне маловероятна.
Глава российской делегации Владимир Мединский подчеркнул важность предварительной проработки условий для возможной встречи лидеров.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва не возражает против паузы в переговорах с Киевом, если украинские власти считают ее необходимой.