В отношении религиозных взглядов можно «согласиться не соглашаться», а относительно служения обществу – трудиться вместе. Совершенно другое дело – когда под флагом межрелигиозного диалога христианство пытаются подменить чем-то радикально другим.0 комментариев
МВД объявило в розыск четырех экс-министров обороны Украины
МВД России объявило в розыск четырех экс-министров обороны Украины
Министерство внутренних дел России внесло в список разыскиваемых бывших министров обороны Украины, в том числе Михаила Коваля и Валерия Гелетея.
Бывшие министры обороны Украины Михаил Коваль, Валерий Гелетей, Степан Полторак и Андрей Загороднюк объявлены в розыск по уголовным статьям, передает РИА «Новости».
Основанием для розыска значатся статьи УК, однако конкретные статьи не уточняются.
В карточках в базе розыска каждого из экс-министров отмечено: «Основание для розыска: разыскивается по статье УК».
В феврале 2023 года российские следователи заочно предъявили обвинения Ковалю и Гелетею, которые, по версии следствия, координировали военную агрессию против жителей Донбасса в 2014 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2023 года МВД России объявило в розыск по уголовной статье возглавлявшего Минобороны Украины с августа 2019 года по март 2020 года Андрея Загороднюка.