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    Трамп нарушил главную военную тайну США
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    Эксперты объяснили бессилие Киева против «Герани-3»
    ВС России установили контроль над трассой между Красноармейском и Константиновкой
    Британский журналист Торнтон дал Трампу совет о России во избавление от хлопот
    Трамп напомнил об ультиматуме России
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Ермак поддержал традицию топить украинских президентов

    Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.

    6 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Итогами Потсдамской конференции мы пользуемся и сейчас

    Советский Союз смог создать полноценную буферную зону. Нужно ли было навязывать социализм другим странам – вопрос неоднозначный. Но себя он на десятилетия обезопасил с запада, и это факт, с которым не поспоришь.

    5 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время «сынков» уходит, приходит время мужиков

    Сейчас культ воина снова на восходящей спирали. Старый мир менеджеров в полукедах и прочих тиктокарей шестого разряда этому сопротивляется как может, но уже потрескивает по швам.

    23 комментария
    4 августа 2025, 08:20 • Новости дня

    Кимаковский: ВСУ потеряли важный укрепрайон у Димитрова

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска взяли под контроль предприятие к востоку от Димитрова, это затруднило эвакуацию и снабжение для украинских военных, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    «Зачистили от ВСУ горно-обогатительную фабрику, которая находится восточнее Димитрова», – сказал Кимаковский ТАСС.

    Он уточнил, что это был важный укрепленный район для обороны города.

    Кимаковский также отметил, что украинская группировка в Димитрове фактически утратила возможность эвакуации и снабжения. Все пути подвоза к городу находятся под контролем российской армии, что делает эвакуацию практически невозможной.

    Он подчеркнул, что снабжение украинских сил в этом районе предельно затруднено и дороги простреливаются огнем российских подразделений.

    В июле Кимаковский сообщал, что в результате успешной зачистки между Малиновкой и Миролюбовкой российские военные выровняли линию фронта и получили контроль над тактической позицией, позволяющей взять Димитров в огневой мешок.

    3 августа 2025, 14:20 • Новости дня
    Эксперты объяснили бессилие Киева против «Герани-3»

    Военный эксперт Кнутов: Массовые атаки «Геранями-3» – прорыв России в СВО

    Эксперты объяснили бессилие Киева против «Герани-3»
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия начала проводить массовые атаки реактивными беспилотниками «Герань-3», против которых у Украины почти нет средств. Также Москва использует тактику «волчьей стаи», что делает удары еще более разрушительными и непредсказуемыми, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Юрий Кнутов и Борис Джерелиевский. Ранее российские дроны успешно поразили объекты в украинской столице.

    «Герань-3» внешне почти неотличима от предыдущей модели – «Герани-2», но сущностная разница принципиальна. Во-первых, новый БПЛА полностью композитный. К тому же там стоит реактивный двигатель, что снижает шум и позволяет лететь с гораздо большей скоростью – 600-800 км/ч, разгоняясь при пикировании на цель. Поэтому у зенитной артиллерии ВСУ не остается времени для уничтожения беспилотника», – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    «К тому же новый БПЛА весит больше предшественника – и этот прирост идет в пользу увеличения массы боевой части примерно до 300 кг. Кстати, в «Герани-3» используются в том числе и термобарические заряды, обладающие большей разрушительной силой. Поэтому новые российские дроны могут уничтожать хорошо защищенные пункты противника и, возможно, пробивать некоторые подземные укрытия», – подчеркнул собеседник.

    «Помимо этого, в «Герани-3» используется система наведения с инфракрасной тепловой камерой и элементами искусственного интеллекта, что позволяет атаковать цель с большей точностью», – продолжил аналитик.

    «Кроме того, российские силы стали чаще применять на передовой и по тыловым подразделениям ВСУ комбинированные атаки: вместе с беспилотниками удар наносится крылатыми ракетами и «Искандерами». Также перед основной атакой Россия пускает дешевые БПЛА «Гербера», выглядящие как и «Герань-3». Украинская ПВО тратит ресурсы и время на них, теряя силы для отражения идущего следом разрушительного налета», – указал он.

    «Плюс ко всему, Россия, судя по всему, использовала при недавней атаке на Киев и ударах по передовой тактику «волчьей стаи». В этой схеме один БПЛА идет наверху, координируя атаку, а другие летят к цели внизу с разных сторон. В случае уничтожения верхней «Герани-3» на ее место незамедлительно поднимается другая», – детализировал спикер.

    «Все это приводит к тому, что ВСУ не могут защитить свои фронтовые соединения, а также инфраструктуру от наших атак. Им придется просить у Запада больше средств для усиления ПРО. Но ракет для ЗРК Patriot даже у США осталось не так много. Единственное спасение для Киева – в европейских системах IRIS-T. Поэтому нам нужно активнее бить по складам и перевалочным пунктам в момент их поставки на Украину», – пояснил эксперт.

    «В остальном я не вижу, чем украинские силы смогут отражать наши атаки новыми БПЛА с усовершенствованной тактикой ни по передовым частям, ни по тыловым подразделениям, ни по военным предприятиям, расположенным в глубине Украины. Массовые атаки «Геранями-3» можно считать настоящим прорывом России в СВО», – подчеркнул Кнутов.

    Военный эксперт Борис Джерелиевский отметил, со своей стороны, что потолок высоты «Герани-3» около девяти км, что делает ее недосягаемой для дронов-перехватчиков, мобильных зенитных групп, ЗСУ, вертолетов и легкомоторной авиации. «Поэтому ВСУ могут сбивать только одиночные БПЛА с помощью Patriot, С-300ПТ/ПС, «Буков», NASAMS, IRIS-T и FrankenSAM – не слишком эффективных гибридов старых советских пусковых и натовских ракет», – указал спикер.

    «ТТХ «Герани-3» приближают ее по скоростным параметрам к крылатым ракетам. Западные ЗРК средней и большой дальности не смогут справиться с комбинированной атакой баллистических ракет и реактивных беспилотников. Для успешной борьбы с новыми БПЛА ВСУ нужно как минимум в три раза увеличить скорость дронов-перехватчиков», – продолжил аналитик.

    «Остается истребительная авиация, которая хорошо показала себя в борьбе с дронами разного типа во время недавней войны Израиля и США против Ирана. Но, во-первых, скорость «Герани-3» оставляет для самолетов противника крайне мало времени для реагирования и перехвата. Кроме того, у российских ВКС есть дальнобойные ракеты «воздух – воздух» Р-37 и Р-77М, способные поразить украинские истребители, занятые охотой на дроны даже над центральной частью Украины», – детализировал он.

    «У нашего противника есть также ЗСУ с программируемыми снарядами типа 35-мм AHEAD для пушек Oerlikon или 30-мм (MMPA) XM1223 (американской ЗРПК M-SHORAD), но это сравнительно новое и дорогое оружие. Его немного у западных стран и насытить им ВСУ быстро не получится», – резюмировал собеседник.

    Ранее Россия нанесла мощный удар по целям в Киеве, при этом массово использовались реактивные «Герани», всего было использовано около 300 БПЛА, включая имитационные, сообщал Telegram-канал WarGonzo. Также «Герани» поразили предприятия в промышленной зоне города Белая Церковь, передавал Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Кроме того, Россия атаковала «Геранями-3» объекты в Харькове и Одессе, писало «Военное обозрение».

    Спикер военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат подтверждал, что «Герань-3» стала серьезной проблемой для украинских зенитчиков, сообщают «Вести». «Фактически на радарах такой дрон выглядит как крылатая ракета. Перехватывать такие цели могут далеко не все средства, которые мы сегодня применяем», – отмечал он.

    Посол Украины в Британии и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью YouTube-каналу издания «Левый берег» также признавал технологическое отставание Украины от России.

    По его словам, Россия начала использовать беспилотники на высоте более двух тысяч метров, тогда как Киев остановился на одном уровне развития мобильных огневых групп ПВО. По словам экс-главкома, Украина не смогла быстро освоить эти технологии «по ряду объективных и субъективных причин».

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    3 августа 2025, 12:03 • Новости дня
    Кимаковский сообщил о массовом бегстве украинских властей из ряда городов
    Кимаковский сообщил о массовом бегстве украинских властей из ряда городов
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководство и сотрудники администраций Дружковки, Краматорска и Славянска спешно покидают города, вывозят и уничтожают архивы на фоне продвижения российских войск после освобождения Часова Яра, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, руководящий состав администраций Дружковки, Краматорска и Славянска вместе с приближенными сотрудниками вывозят служебную документацию и покидают свои города, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что из этих городов сейчас также эвакуируются архивы. По его словам, пока контроль над Дружковкой, Краматорском и Славянском сохраняется у украинских военных, национальной полиции и других подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военнослужащий угнал бронетранспортер и сбежал с военной службы. Польские наемники покинули позиции ВСУ в Сумской области. ВС России уничтожили две группы украинских солдат при попытке бегства в Днепропетровской области.

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    3 августа 2025, 18:15 • Видео
    Скандал в Пентагоне на руку Москве

    Главе Пентагона Питу Хегсету прочат скорую отставку, так как он настроил против себя генералитет. Сменщиком может стать его нынешний зам по политическим вопросам Элбридж Колби. Это было бы очень хорошей новостью для России. Но очень плохой для Китая.

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    3 августа 2025, 20:27 • Новости дня
    ВС России установили контроль над трассой между Красноармейском и Константиновкой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные установили контроль над трассой, идущей между Красноармейском (Покровск – укр. название) и Константиновкой в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    Под контроль ВС России также отошли оба берега Клебан-Быкского водохранилища, добавил Пушилин, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что украинские соединения находятся в критической ситуации на Красноармейском направлении, кольцо вокруг города сжимается.

    Ранее Владимир Зеленский сообщал, что группы российских военных прорываются в центр Красноармейска.

    Минобороны России указывало, что штурмовики группировки войск «Центр» овладели укрепленными районами ВСУ на подступах к Красноармейску.

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    3 августа 2025, 21:19 • Новости дня
    ВСУ начали стягивать резервы со всего фронта в Сумскую область

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия начала накапливать резервы со всего фронта в Сумскую область, сообщил источник в силовых структурах России.

    ВСУ наращивают состав группировки в Сумской области, туда направляют резервы со всех участков фронта, в том числе элитные подразделения, сказал собеседник РИА «Новости».

    У них на вооружении стоят преимущественно артиллерийские установки и бронемашины образцов НАТО, добавил он.

    Командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский сообщал, что на сумском направлении продолжаются ожесточенные столкновения, сейчас две дивизии, две бригады и полк, принимавшие участие в освобождении Курской области, ведут тяжелейшие бои.

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    3 августа 2025, 19:20 • Новости дня
    Депутат Рады Скороход: Из ВСУ сбежали почти 400 тыс. человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В украинских вооруженных силах зарегистрировали почти 400 тыс. случаев самовольного оставления части, сообщила депутат Верховной рады Украины Анна Скороход.

    Общее количество случаев самовольного оставления части (СОЧ) уже приближается к 400 тыс. человек, сказала Скороход, передает ТАСС.

    Она не уточнила, за какой период собраны эти данные и сколько среди них случаев дезертирства. При этом парламентарий отметила, что многие военнослужащие после бегства возвращаются на место несения службы.

    Украинское законодательство различает самовольное оставление части и дезертирство. Дезертирство подразумевает желание окончательно покинуть армию и наказывается тюремным сроком, тогда как за СОЧ предусмотрен только штраф и последующая отправка в войска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, источник в силовых структурах России заявил, что оценка ежедневных потерь ВСУ в более чем 1,5 тыс. человек убитыми, ранеными и дезертировавшими, озвученная украинским волонтером Марией Берлинской, реалистична.

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    3 августа 2025, 15:00 • Новости дня
    L'Antidiplomatico: Наемники из Мексики на Украине обучаются для атаки на США
    L'Antidiplomatico: Наемники из Мексики на Украине обучаются для атаки на США
    @ Alejandro Ayala/Хinhua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мексиканские члены преступных группировок в рядах украинской армии приобретают опыт обращения с ударными беспилотниками, планируя потенциальные атаки на США, пишет L'Antidiplomatico.

    Речь идет не об идеологически мотивированных добровольцах, а о криминальных деятелях, желающих получить военные навыки для дальнейшего использования в собственных целях, передает РИА «Новости» со ссылкой на L'Antidiplomatico.

    По словам представителя министерства внутренней безопасности США Стивена Уиллоуби, «это лишь вопрос времени», когда приобретенные на Украине технологии будут применены для атак на территории США. Обозреватель подчеркнул, что мексиканские картели отправляют своих членов на Украину именно с целью освоить использование ударных беспилотников.

    Отмечается, что, если преступные организации действительно прибегнут к подобным стратегиям, Киев может оказаться в центре международного скандала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили группу колумбийских наемников в боях под Часовым Яром.

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    3 августа 2025, 21:40 • Новости дня
    Госдеп США: Вашингтон стоит плечом к плечу с Киевом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона продолжает поддержку киевского режима, поскольку та пытается установить «всеобъемлющее и полное прекращение огня», сообщила заместитель пресс-секретаря госдепартамента США Миньон Хьюстон.

    Для американского руководства приоритет – это долговременный и прочный мир в регионе, заявила Хьюстон, передает РБК.

    «Мы хотим продолжать стоять плечом к плечу с Украиной, поскольку Украина призывает к всеобъемлющему, полному прекращению огня, которое остановит любые нападения», – указала представитель ведомства.

    США возлагают надежды на переговоры России и Украины, и будут оставаться рядом, пока не удастся установить прочный мир, заключила она.

    Постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер заявлял, что Вашингтон пытается усилить давление на Москву, передавая киевскому режиму больше американского оружия.

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    4 августа 2025, 03:20 • Новости дня
    Трамп объявил о новой дате визита Уиткоффа в Москву
    Трамп объявил о новой дате визита Уиткоффа в Москву
    @ Скриншот с YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп на брифинге заявил журналистам, что спецпосланник США по Украине и Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.

    По словам Трампа, визит Уиткоффа в Москву может состояться в среду или четверг, 6 или 7 августа.

    «Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг. Они хотят его увидеть, они просили встретиться с ним. <...> Посмотрим, что произойдет»,  – цитирует ТАСС Трампа на брифинге перед вылетом в Вашингтон из Бедминстера.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США сообщили, что Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни перед введением новых санкций против Москвы из-за ситуации на Украине.

    При этом британский журналист Уоррен Торнтон обратился к президенту США Трампу в связи с объявлением о том, что Уиткофф едет в Москву и дал совет.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Трамп пугает российских покупателей нефти.

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    3 августа 2025, 11:24 • Новости дня
    На Украине объявили эвакуацию микрорайона Херсона, ставшего базой ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские власти решили эвакуировать мирных жителей с Карантинного острова в Херсоне после превращения микрорайона в военную базу армией Украины, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    По его словам, эвакуация мирных жителей с Карантинного острова в Херсоне связана с тем, что микрорайон стал военной базой Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Сальдо сообщил, что глава украинской администрации Херсонской области Александр Прокудин объявил о начале эвакуации.

    По словам Сальдо, остров, известный как микрорайон «Корабел», сейчас используется украинскими военными, в том числе операторами дронов и наводчиками, размещенными на крышах жилых домов. «На крышах домов кишат операторы дронов и наводчики, из дворов школ ведется огонь по Левобережью кочующими минометами, а в помещениях судозаводов прячут военную технику и боеприпасы», – написал Сальдо в своем Telegram-канале.

    Он также рекомендовал жителям покинуть район ради собственной безопасности и чтобы «развязать руки нашим военным» в дальнейшем развитии ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сальдо сообщил о пресечении попытки высадки ВСУ на Тендровской и Кинбурнской косах. Сальдо ранее заявил, что попытки ВСУ высадиться на Тендровской косе бессмысленны. ВСУ потеряли элитный спецназ при неудачной попытке форсировать Днепр.

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    3 августа 2025, 10:29 • Новости дня
    ВСУ подорвали инфраструктуру шахты «Краснолиманская» в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вблизи города Родинское была повреждена часть промышленной инфраструктуры шахты «Краснолиманская» – второго по величине угольного предприятия в ДНР, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, украинские военные частично подорвали промышленную инфраструктуру шахты «Краснолиманская» – второго по величине угледобывающего предприятия в ДНР, передает ТАСС. Кимаковский сообщил, что повреждение было нанесено по аналогии с подрывом шахтоуправления «Покровское».

    Шахта «Краснолиманская» находится рядом с городом Родинское. Ежегодно здесь добывают до нескольких миллионов тонн угля, который используется в металлургической отрасли. Это предприятие играет важную роль в экономике региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ заминировали главный вентствол шахты «Покровское» под Красноармейском. Украинские военные нанесли удар по этой же шахте в поселке Удачное. Эксперты объяснили, что целью подрыва крупнейшей угольной шахты было затопление подземных выработок и создание экологической угрозы для региона.

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    4 августа 2025, 00:08 • Новости дня
    Bild сообщила, что будет при отказе России отвечать на ультиматум Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские войска наступают на Красноармейск с нескольких направлений, используя тактику полуокружения, которую ранее применяли в районе Константиновки в ДНР, и технологическое превосходство, пишет немецкий таблоид, отмечая, что для ВСУ это очень плохие новости.

    «Российские войска продвигаются все дальше и дальше по Украине – за прифронтовой город ведется особенно ожесточенная борьба. 68-я бригада ВСУ, дислоцировавшаяся там в течение нескольких месяцев, находится под сильным давлением, в то время как российская армия пытается отрезать их пути снабжения. Что произойдет, если котел закроется? И может ли ультиматум Дональда Трампа сыграть свою роль?» – задается вопросом таблоид Bild.

    Ответить помогает военный эксперт Карло Масала, который допускает полное освобождение Красноармейска, поскольку ситуация там «крайне критическая», так как город является к тому же логистическим центром ВСУ.

    С другой стороны, последствия по истечении ультиматума Трампа, возможно, что-то изменят, но, по мнению военного эксперта Томаса Тайнера, и тут мяч на стороне Москвы.

    «Если русские промолчат, ничего не произойдет. Но если начнут издеваться, Трамп этого не потерпит. Если мы действительно хотим закончить этот конфликт, нам следует понимать, что путь к миру лежит через российскую экономику. Если экономика России начнет рушиться, тогда мы сможем поставить ультиматум: либо полный крах экономики, либо выход с Украины», – приводит ИноСМИ слова немецкого эксперта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, администрация США намерена усилить давление на Россию за счет передачи Киеву американского оружия, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

    При этом Сенат США отложил рассмотрение законопроекта об ужесточении антироссийских санкций, включая меры против партнеров Москвы, до конца летней сессии, сообщила газета The Hill.

    Комментарии (4)
    4 августа 2025, 07:00 • Новости дня
    Трамп напомнил об ультиматуме России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новые антироссийские санкции от США заработают в случае, если перемирие на украинской территории не начнется в озвученные сроки, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Санкции будут, но, похоже, они (Россия – прим. ВЗГЛЯД) довольно успешно их избегают», – сказал Трамп.

    По его словам, российской стороне успешно удается избегать рестрикций, поскольку, по его мнению, в России «хитрые люди», передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что итогом переговоров России и Украины должен стать долгосрочный мир, а разочарования президента США в недостаточной динамичности этого процесса связаны с завышенными ожиданиями.

    Сам Трамп сообщал, что его спецпосланник по Украине и Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.

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    3 августа 2025, 19:52 • Новости дня
    Украина объявила санкции против 94 физлиц из России, Китая и Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Владимир Зеленский сообщил о подготовке трех пакетов санкций, первый из которых касается капитанов так называемого «теневого флота».

    На официальном сайте Зеленского опубликован текст указа о применении санкций к 94 физическим лицам из России, Мьянмы, Ирана, Пакистана, Китая, Индии, Бангладеш и Грузии, передает РИА «Новости».

    Также введены санкции против пяти компаний, работающих в сфере перевозки нефти.

    Среди компаний, попавших под украинские санкции, значатся «Арго Танкер Груп», «Газпромнефть Шиппинг», СКФ ЭКО, «СКФ Приразломное» и СКФ ТМ.

    Уполномоченный по вопросам санкционной политики Украины Владислав Власюк, отметил, что меры введены в отношении капитанов танкеров, предположительно перевозивших российскую нефть в обход ценового потолка, а также операторов этих судов.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщал, что в отношении России ввели более 30 тыс. различных международных санкций.

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    3 августа 2025, 10:47 • Новости дня
    В Днепропетровской области уничтожили иностранных инструкторов и офицеров ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удар по командному пункту в Новоселовке привел к гибели около 20 иностранных инструкторов и офицеров ВСУ, еще около 10 человек были ранены, сообщили в силовых структурах России.

    Командный пункт 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ был ликвидирован в ходе удара ФАБ-3000, передает ТАСС. В момент атаки в здании находились иностранные инструкторы и высокопоставленные офицеры вооруженных сил Украины. Все они были уничтожены вместе с командным пунктом.

    Силовые структуры сообщили, что удар был нанесен по Новоселовке в Днепропетровской области. По их данным, погибло около 20 человек, еще примерно 10 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью. Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе Днепропетровской области. Российские войска приблизились к позициям ВСУ в Днепропетровской области.

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    4 августа 2025, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» узнали про «живой щит» ВСУ для командиров на Сумском направлении

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» сообщили, что в Сумской области командиры ВСУ прикрывались «живым щитом» из рядовых, бросая их на убой.

    «Родственники военнослужащих 158 омбр ВСУ обвиняют командование бригады, что те использовали личный состав в качестве «живого щита» и бросили на убой в Сумской области, в то время как элитные подразделения десантников и их командиры зарабатывали себе медали и ордена», – сообщили в неофициальном Telegram-канале группировки «Северный ветер».

    По сообщению российских бойцов, в районе Юнаковки и в лесополосах близ населенного пункта на Сумском направлении фронта подразделения ВДВ «Северян» ведут ожесточенные бои.

    «В Юнаковке ВСУ провели три попытки контратак: две в районе Яблоновки и одну в районе Новоконстантиновки (Перше Травня). В результате огневого поражения все попытки сорваны, уничтожено 70% личного состава штурмовых групп врага, остальные отступили на исходные позиции», – рассказали они.

    За сутки продвижение вглубь поселения составило около 600 метров.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта разведка вскрыла две боевые группы ВСУ, которые и были обе уничтожены. Также ударом FPV-дрона в районе села Искрисковщина поражена ББМ «Козак» и миномет.

    На Харьковском направлении ВСУ пытаются не пустить «Северян» расширить плацдарм на левом берегу реки Волчья. Однако в районе Волчанска артиллерия и расчеты FPV российских бойцов уничтожили девять боевых групп ВСУ, два пикапа, багги и миномет. Итого штурмовики «Севера» продвинулись на 1300 м.

    «В результате установления контроля над правобережьем Волчанска, «Северяне» полностью взяли под огневой контроль дорожные направления с Юга и Юго-Востока. Снабжение остатков группировки ВСУ существенно затруднено», – добавили бойцы.

    Кроме того, в Липцах ударами артиллерии и FPV-дронов были уничтожены три боевые группы неприятеля, станция РЭБ, четыре склада матсредств и роботизированный комплекс.

    «За сутки потери противника составили свыше 195 человек (из них более 125 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – подытожили в сводке.


    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинская армия начала накапливать резервы со всего фронта в Сумскую область, сообщил источник в силовых структурах России.

    При этом номера телефонов, банковской карты и адреса проживания начальника управления СБУ по Сумской области Олега Красношапки стали известны российским силовым структурам.

    По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, западные инструкторы ВСУ регулярно предпринимают безуспешные попытки переправить десант ВСУ через Днепр в Херсонской области, не считаясь с жизнями людей.

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