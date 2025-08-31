То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.22 комментария
Песков заявил о контрасте действий европейских политиков с Путиным и Трампом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул различие между действиями европейских лидеров и политикой президентов России и США, акцентировав внимание на продолжающейся милитаризации Европы.
Действия европейских политиков заметно отличаются от подхода президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил Песков, передает РИА «Новости». По его мнению, европейская партия войны «сохраняет свой основной тренд, они не унимаются», – сообщил Песков, комментируя резкие заявления лидеров стран Западной Европы. Видео с этими заявлениями опубликовано в Telegram-канале журналиста «России 1» Павла Зарубина.
Песков подчеркнул: «Это ярко контрастирует с тем подходом, которого придерживается наш президент – президент Путин, да и президент США Трамп». Он отметил, что риторика западных политиков всё чаще носит провокационный характер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с критикой России и заявил о необходимости совместных действий Запада для прекращения конфликта. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз испытывает дефицит средств для поддержки Киева в 2026 году и обсуждает возможность экспроприации российских активов.