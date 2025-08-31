Tекст: Ольга Иванова

Действия европейских политиков заметно отличаются от подхода президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил Песков, передает РИА «Новости». По его мнению, европейская партия войны «сохраняет свой основной тренд, они не унимаются», – сообщил Песков, комментируя резкие заявления лидеров стран Западной Европы. Видео с этими заявлениями опубликовано в Telegram-канале журналиста «России 1» Павла Зарубина.

Песков подчеркнул: «Это ярко контрастирует с тем подходом, которого придерживается наш президент – президент Путин, да и президент США Трамп». Он отметил, что риторика западных политиков всё чаще носит провокационный характер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с критикой России и заявил о необходимости совместных действий Запада для прекращения конфликта. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз испытывает дефицит средств для поддержки Киева в 2026 году и обсуждает возможность экспроприации российских активов.